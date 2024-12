Việt Nam 0-0 Indonesia (H1): Nhập cuộc hưng phấn

Phú ThọViệt Nam sớm tràn lên ép sân trong trận gặp Indonesia ở bảng B ASEAN Cup.

Thời tiết tại Phú Thọ chỉ khoảng 15 độ C nhưng CĐV Việt Nam đến sân mỗi lúc một đông. Dự kiến, 20 nghìn chỗ ngồi trên sân Việt Trì sẽ được lấp đầy.

Các anh Hồng Sơn (thứ ba hàng trên), Hà Lê, Tiến Đạt (thứ tư hàng trên), Hoàng Hiệp, ST Sơn Thạch, Cường Seven (cầm băng rôn) có mặt tại sân Việt Trì để trực tiếp xem bóng đá và tiếp lửa cho Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương

Việt Nam gặp Indonesia lần thứ tư trong năm tại ASEAN Cup 2024, với nhiều lợi thế. Hiếm khi nào Indonesia có khoảng cách xa như vậy trước Việt Nam, khi thiếu nhiều cầu thủ nhập tịch, đồng thời ngôi sao Marselino Ferdinan bị treo giò. Ở hai lượt đầu, đội bóng xứ Vạn đảo hòa Lào 3-3 và chỉ thắng Myanmar nhờ bàn phản lưới nhà của đối thủ.

Indonesia để lại nhiều nỗi đau nhất cho Việt Nam trong năm 2024. Trận thua 0-1 hồi tháng 1 khiến Việt Nam bị loại sớm trước một lượt ở Asian Cup 2023. Hai tháng sau, hai đội hai lần gặp nhau tại vòng loại hai World Cup 2026. Việt Nam lần lượt thua 0-1 ở sân Gelora Bung Karno và 0-3 ở sân Mỹ Đình, coi như hết cơ hội lần thứ hai liên tiếp có mặt ở vòng loại ba.

Đến hôm nay, Việt Nam gặp lại Indonesia tại ASEAN Cup 2024. Đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng chiến thắng, nhưng thực tế là bắt buộc phải thắng sau khi chứng kiến quá trình đối thủ chuẩn bị và trình diễn.

Việt Nam được tiếp thêm tự tin sau khi đánh bại Lào 4-1 ở trận ra quân ASEAN Cup 2024. Ảnh: Hiếu Lương

Indonesia chuẩn bị thi đấu trận thứ ba trong sáu ngày. Xen kẽ là ba hành trình di chuyển, với tám chặng bay khoảng 16.000 km, khiến thể lực bị bào mòn. HLV Shin Tae-yong than thở về thể thức thi đấu ASEAN Cup, nhưng chính ông đã tự gây khó cho bản thân khi sử dụng tập thể non trẻ. Những lý do được đưa ra là giải không thuộc FIFA days, hay Indonesia muốn chuẩn bị cho tương lai với các giải trẻ năm 2025.

Với tất cả những bất lợi ấy, truyền thông Indonesia không nhìn thấy cơ hội chiến thắng thứ tư liên tiếp của Indonesia trước Việt Nam, thậm chí lo về một trận thảm bại. Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir thẳng thắn thừa nhận "hòa được Việt Nam lúc này là phi thường".

Vy Anh