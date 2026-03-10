Việt kiều có thể mua đất xây nhà dưỡng già ở quê không?

Một Việt kiều đã nhập quốc tịch Mỹ muốn về quê mua đất xây nhà thờ họ và dưỡng già nhưng lo ngại không đủ điều kiện đứng tên quyền sử dụng đất và thủ tục thế nào?

Tôi năm nay đã gần 70 tuổi, hiện là công dân Mỹ, định cư từ năm 1995. Trước đây tôi có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tiền Giang. Hiện tôi không còn quốc tịch Việt Nam, nhưng vẫn còn giấy miễn thị thực 5 năm.

Nay tuổi cao, tôi có nguyện vọng về Việt Nam sinh sống lâu dài. Tôi dự định mua một thửa đất khoảng 300 m3 tại quê nhà để xây nhà thờ họ và xây thêm một căn nhà nhỏ phía sau để ở, dưỡng già.

Tuy nhiên, tôi không nắm rõ thông tin liên quan đến vấn đề pháp lý và đất đai đối với Việt kiều thế nào. Tôi không biết người đã nhập quốc tịch nước ngoài thì có được đứng tên quyền sử dụng đất tại Việt Nam hay không.

Tôi mong thông qua báo được luật sư tư vấn tôi có được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam để xây nhà thờ và dưỡng già hay không? Nếu tôi chỉ có giấy miễn thị thực, không đăng ký thường trú tại Việt Nam thì có đủ điều kiện mua nhà, đất không?

Trong trường hợp không đủ điều kiện đứng tên, tôi có thể nhờ người thân trong nước đứng tên giúp hoặc lập hợp đồng ủy quyền để đảm bảo quyền lợi cho mình không? Việc này có rủi ro pháp lý gì, mong luật sư giải đáp.

Độc giả Tony Long

>> Luật sư Trần Minh Hùng tư vấn