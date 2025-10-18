VIB: Từng đồng vốn đều có thể sinh lời

Bộ đôi Sinh lời giúp người dùng tận dụng công nghệ để tối ưu dòng tiền, biến từng đồng vốn thành nguồn sinh lợi mỗi ngày dù giữ hay chi, theo Phó tổng giám đốc VIB.

Trong xu hướng chuyển đổi số ngành ngân hàng, việc tối ưu dòng tiền cá nhân đang trở thành trọng tâm phát triển của nhiều tổ chức tài chính. Do đó, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) đã giới thiệu Bộ đôi Sinh lời, hướng đến mô hình tài chính sinh lợi kép "giữ cũng lời - chi cũng lợi".

Sản phẩm là sự kết hợp giữa tài khoản Siêu lợi suất và thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card, với tổng lợi ích cộng gộp hai sản phẩm đến 9,3%. Bà Tường Nguyễn, Phó tổng giám đốc VIB đã có buổi chia sẻ với VnExpress về hành trình phát triển mô hình tài chính thế hệ mới, hướng đến mục tiêu giúp người Việt quản lý dòng tiền hiệu quả hơn.

- Khi người Việt ngày càng thận trọng hơn trong đầu tư, VIB muốn thay đổi điều gì khi giới thiệu Bộ đôi Sinh lời?

- Thời điểm chúng tôi ra mắt Bộ đôi Sinh lời đánh dấu cách tiếp cận mới với dòng tiền cá nhân. Sau giai đoạn biến động, nhiều người ưu tiên an toàn nhưng vẫn kỳ vọng lợi ích rõ ràng cho từng khoản tiền.

Chúng tôi thu thập dữ liệu, nghiên cứu, phân tích và nhận thấy trong hành vi tài chính cá nhân của người dùng có ba đặc điểm nổi bật: rất nhiều dòng tiền đang chờ cơ hội đầu tư, nhiều khoản tiền chờ chi tiêu cứ nằm yên trong tài khoản thanh toán và dòng tiền chi tiêu qua mua sắm, đặc biệt là mua sắm online ngày càng phổ biến. Các yếu tố trên chính là những khoảng trống, là thời cơ mà VIB muốn biến thành cơ hội sinh lời thực sự cho khách hàng.

Ngày 17/2, chúng tôi ra mắt tài khoản Siêu lợi suất giúp tiền nhàn rỗi tự động sinh lợii mỗi ngày. Đến tháng 9, ngân hàng giới thiệu Bộ đôi Sinh lời, kết hợp Siêu lợi suất và thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card, mở rộng lợi ích sang cả chi tiêu với tổng lợi ích cộng gộp 9,3%.

Xuất phát điểm của chúng tôi là muốn thay đổi tư duy về dòng tiền nhàn rỗi, đánh thức những đồng tiền đang "ngủ quên" trong tài khoản thanh toán, vốn chưa được khai thác hiệu quả. Khi người dùng thấy tiền của mình đang hoạt động thông minh hơn từng ngày mà không cần thay đổi thói quen, đó chính là lúc chúng tôi biết rằng mình đang đi đúng hướng.

VIB định hướng phát triển mô hình tài chính giúp người Việt quản lý dòng tiền chủ động, an toàn và hiệu quả hơn. Thông qua Bộ đôi Sinh lời, ngân hàng hướng đến xây dựng chuẩn mực tài chính thông minh, trong đó mỗi đồng vốn được sử dụng tối ưu và mỗi hành vi tài chính đều mang lại giá trị thiết thực.

- Triết lý "tài chính hành động - actionable finance" có được thể hiện trong Bộ đôi Sinh lời thế nào?

- Tài chính hành động (Actionable Finance) là xu hướng chuyển từ tài chính thụ động sang tài chính vận hành liên tục, nơi mọi dòng tiền - dù giữ hay chi - đều tạo ra giá trị thực. Thông qua công nghệ, dữ liệu lớn và tự động hóa, mỗi hành vi tài chính được kích hoạt để tối ưu lợi ích, sinh lời hoặc hoàn tiền theo thời gian thực, giúp người dùng đạt đến tự do tài chính thông minh và linh hoạt hơn.

Với tài khoản Siêu lợi suất, số tiền trong tài khoản thanh toán vượt ngưỡng mặc định sẽ tự động sinh lời mỗi ngày đến 4,3% một năm. Thẻ thanh toán VIB Smart Card giúp mọi chi tiêu online đều được hoàn tiền đến 5%. Như vậy, cả hai trạng thái cơ bản nhất - giữ và chi, đều mang lại lợi ích đến 9,3%. Toàn bộ quá trình diễn ra tự động trên ứng dụng MyVIB, giúp khách hàng theo dõi lợi ích và dòng tiền hoạt động mỗi ngày.

- Theo bà, trên góc độ chiến lược, Bộ đôi Sinh lời phản ánh tầm nhìn dài hạn nào của VIB?

- Bộ sản phẩm này là một cấu phần trong chiến lược của chúng tôi với mục tiêu chuyển đổi vai trò của ngân hàng với khách hàng cá nhân từ "cung cấp dịch vụ tài chính" sang "kiến tạo hệ sinh thái tài chính cá nhân hóa và thông minh". Trong bán lẻ tài chính, lợi thế bền vững không nằm ở cuộc đua lãi suất mà ở khả năng mang lại giá trị thực.

Bộ sản phẩm này giúp khách hàng quản trị dòng vốn cá nhân thông minh hơn, không cần chọn giữa tiết kiệm hay chi tiêu, mà tận dụng song song cả hai để sinh thêm lợi ích. Bộ đôi Sinh lời là bước đi cụ thể hóa chiến lược dài hạn của VIB, đó là: tối ưu từng đồng vốn - định nghĩa lại quản lý tài chính cá nhân trong kỷ nguyên ngân hàng số.

Tài khoản Siêu lợi suất đã ghi nhận hơn 700.000 lượt mở mới, trở thành sản phẩm có tốc độ tăng trưởng cao trên thị trường. Có ngày Siêu lợi suất phát sinh mới 100.000 tài khoản và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố danh hiệu "Ngân hàng có số lượng tài khoản sinh lời được kích hoạt mới trong một ngày nhiều nhất Việt Nam".

Sản phẩm này cũng được vinh danh với nhiều giải thưởng quốc tế như "Giải pháp tài khoản mang lại lợi ích tốt nhất theo lựa chọn của khách hàng, Việt Nam năm 2025" từ Giải thưởng Tài chính quốc tế. "Tài khoản mang đến lợi ích tốt nhất cho khách hàng năm 2025" từ Global Brands Magazine, "Giải pháp tài khoản thế hệ mới - tập trung vào lợi ích khách hàng nhất Việt Nam năm 2025" từ Global Business Outlook.

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card là mảnh ghép giúp hoàn thiện mô hình sinh lợi kép. Thẻ có cơ chế hoàn tiền 1-5% cho mọi giao dịch online, tối đa 10,8 triệu đồng mỗi năm mà không yêu cầu mức chi tiêu tối thiểu, mà không yêu cầu mức chi tiêu tối thiểu. Đặc biệt, mức hoàn tiền được xác định dựa trên số dư bình quân của cả tài khoản thanh toán và tài khoản Siêu lợi suất, nghĩa là dòng tiền người dùng đang giữ để sinh lời mỗi ngày cũng chính là dòng tiền giúp người dùng nhận hoàn cao hơn khi chi tiêu.

Khi người dùng thấy toàn bộ lợi tức và khoản hoàn tiền hiển thị minh bạch trên MyVIB, họ bắt đầu hình thành thói quen quản lý dòng tiền năng động và có chiến lược hơn. Đó chính là bước chuyển trong tư duy tài chính cá nhân mà chúng tôi muốn khơi dậy, nơi mỗi đồng vốn và mọi giao dịch giữ hay chi đều có thể sinh lời, nhân đôi, nhân ba...

- Bà xem Bộ đôi Sinh lời là bước mở đầu cho mô hình quản lý tài chính toàn diện của VIB thế nào?

- Bộ đôi Sinh lời là bước đầu trong chiến lược xây dựng mô hình quản lý tài chính toàn diện. Trong MyVIB, người dùng có thể theo dõi số dư, lợi nhuận, hoàn tiền và cách tối ưu dòng vốn.

Chúng tôi hướng tới việc biến tài khoản và thẻ thanh toán thành bộ điều phối tài chính cá nhân. Khi tích hợp AI và GenAI, hệ thống có thể gợi ý tiết kiệm, cảnh báo rủi ro và cá nhân hóa mục tiêu tài chính theo từng người dùng.

- Hai sản phẩm trong Bộ đôi Sinh lời mang lại điều gì khác biệt ở trải nghiệm tài chính số?

- MyVIB được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại, đảm bảo vận hành liền mạch và phản hồi tức thời. Ứng dụng hiện phục vụ hơn 70% khách hàng cá nhân, xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày, trong đó 97% được thực hiện qua kênh số.

Việc tích hợp hai sản phẩm giúp tự động hóa toàn bộ quy trình từ chuyển dòng tiền vượt ngưỡng, tính lợi tức đến hoàn tiền online. Khách hàng trải nghiệm một hệ thống vận hành real-time, minh bạch và tiện lợi. Điều này mang đến cho người dùng trải nghiệm tài chính số, ở đó, ngân hàng số không chỉ là kênh giao dịch, mà là công cụ quản trị tài chính cá nhân hiện đại.

- AI, Big Data và GenAI đóng vai trò thế nào trong chiến lược cá nhân hóa tài chính của VIB?

- Big Data, AI và GenAI là ba trụ cột trong chiến lược cá nhân hóa tài chính của chúng tôi. Đặc biệt, GenAI với khả năng học và sáng tạo theo ngữ cảnh giúp hệ thống hiểu từng người dùng ở cấp độ cá nhân, từ đó tạo nên trải nghiệm khác biệt cho mỗi khách hàng. Khi được tích hợp vào MyVIB, các công nghệ này biến dữ liệu thành trải nghiệm riêng, từ cách tính hoàn tiền của thẻ thanh toán VIB Smart Card, ngưỡng sinh lời của Siêu lợi suất đến giao diện và ưu đãi, khiến mỗi hành vi tài chính đều phản ánh dấu ấn của chính người dùng.

AI còn hỗ trợ giám sát giao dịch, phát hiện bất thường và gợi ý chi tiêu hợp lý, biến giao dịch tài chính thành trải nghiệm đơn giản - minh bạch - chính xác - an toàn - hiệu quả. GenAI tiếp tục được VIB áp dụng để cá nhân hóa thẻ thanh toán VIB Smart Card, cho phép khách hàng tự thiết kế diện mạo thẻ với các biến tấu sáng tạo từ hình ảnh cá nhân qua nền tảng carddesign. Tính năng này là điểm chạm công nghệ, thể hiện tầm nhìn của chúng tôi về ngân hàng lấy trải nghiệm làm trung tâm, nơi công nghệ phục vụ cảm xúc và phong cách sống của khách hàng.

Ra mắt vào tháng 10/2024, VIB ba lần được các tổ chức trong và ngoài nước vinh danh nhờ tính năng cá nhân hóa thẻ bằng trí tuệ nhân tạo. Visa trao giải "Đột phá cá nhân hóa trải nghiệm thẻ với AI", Mastercard vinh danh "Đột phá sáng tạo (Innovation Breakthrough) 2024", Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận VIB là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cho phép khách hàng tự thiết kế hình ảnh in trên thẻ tín dụng bằng công nghệ GenAI.

Các giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực đổi mới công nghệ của VIB và phản ánh tầm nhìn của ngân hàng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh để nâng cao trải nghiệm tài chính cá nhân. Chúng tôi xem cá nhân hóa là hướng phát triển dài hạn và GenAI là công cụ giúp mở rộng khả năng sáng tạo, đưa ngân hàng đến gần hơn với từng khách hàng theo cách phù hợp nhất.

- Bà kỳ vọng dấu ấn lớn nhất của Bộ đôi Sinh lời là gì trong hành vi tài chính của người Việt?

- Chúng tôi kỳ vọng dấu ấn lớn nhất không chỉ nằm ở số lượng tài khoản hay thẻ mở mới, mà ở sự thay đổi hành vi bền vững. Ở đó, mỗi người Việt khi nghĩ về tiền đều thấy nó có thể sinh lợi, dù đang giữ hay đã chi tiêu.

Tài khoản Siêu lợi suất đã thu hút hàng trăm nghìn người dùng trong thời gian ngắn, Bộ đôi Sinh lời sẽ tiếp tục mở rộng ảnh hưởng. Khi cộng đồng hình thành thói quen quản lý dòng tiền thông minh, tác động lan tỏa sẽ tăng lên từ cá nhân đến hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ.

Nhìn từ góc độ chiến lược, Bộ đôi Sinh lời không chỉ đánh dấu một bước tiến sản phẩm của VIB, mà còn mở ra một hướng tiếp cận mới với dòng vốn cá nhân - an toàn, linh hoạt và sinh lợi kép. Với sự hậu thuẫn của ngân hàng số MyVIB, cùng nền tảng AI và triết lý cá nhân hóa không giới hạn, giải pháp này được xem là cú hích định hình lại thói quen quản lý tài chính của người Việt trong kỷ nguyên mới - khi mỗi giao dịch đều có thể trở thành cơ hội sinh lời, và mỗi khách hàng đều có thể trở thành nhà quản lý tài chính thông minh của chính mình.

- VIB mong muốn lan tỏa mô hình này đến cộng đồng như thế nào?

- Để xu hướng trải nghiệm tài chính thông minh được lan tỏa mạnh mẽ, giúp người dùng hiểu rõ hơn cách vận hành của dòng tiền hiện đại, chúng tôi đã gửi gắm thông điệp của mình trên mọi điểm chạm khách hàng, từ các tuyến phố lớn, báo chí, không gian mạng xã hội, đến sân khấu âm nhạc... Mục tiêu là để Bộ đôi Sinh lời trở thành một phần trong đời sống tài chính hàng ngày, giúp người dùng hình thành thói quen chủ động quản lý và tận dụng dòng vốn hiệu quả.

VIB vừa được Asian Experience Awards 2025 vinh danh là "Thương hiệu ngân hàng có trải nghiệm tốt nhất Việt Nam". Danh hiệu này ghi nhận nỗ lực của ngân hàng trong việc kết hợp công nghệ, cảm xúc và văn hóa để mang lại trải nghiệm toàn diện cho người dùng.