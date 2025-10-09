VIB triển khai nhiều ưu đãi cho người dùng Bộ đôi Sinh lời

VIB mang đến chương trình "Vũ trụ sinh lời" với ưu đãi lãi suất, hoàn tiền, quà tặng trực tiếp... giúp khách hàng Bộ đôi Sinh lời vừa tối ưu dòng tiền, vừa tăng thêm hệ giá trị.

Đại diện nhà băng cho biết, trong những năm gần đây, ngành ngân hàng Việt Nam ghi nhận sự chuyển dịch mạnh từ các sản phẩm truyền thống sang giải pháp số hóa, cá nhân hóa và giàu trải nghiệm. Nếu trước đây, tài khoản thanh toán chỉ đóng vai trò nhận lương và chi tiêu cơ bản, thì nay đã trở thành công cụ giúp khách hàng vừa giao dịch, vừa sinh lời trong một hệ sinh thái số hiện đại.

Trước xu hướng này, VIB đã giới thiệu Bộ đôi Sinh lời vào ngày 22/9, gồm tài khoản Siêu lợi suất và thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card. Trong đó, tài khoản Siêu lợi suất áp dụng lợi suất đến 4,3% một năm cho số dư nhàn rỗi, còn thẻ Smart Card hoàn tiền đến 5% cho mọi chi tiêu trực tuyến mà không kèm điều kiện tối thiểu. Ngân hàng cho biết, sử dụng gói sản phẩm, người dùng có thể hưởng lợi ích kép đến 9,3%, tận dụng dòng tiền hiệu quả cả khi giữ lẫn khi chi tiêu.

Khách hàng tham khảo chương trình Vũ trụ sinh lời. Ảnh: VIB

Trên nền tảng này, nhà băng tiếp tục mở rộng trải nghiệm bằng việc triển khai Vũ trụ sinh lời, chương trình tài chính kết hợp giải trí theo hình thức vòng quay may mắn, vận hành trực tiếp trên ứng dụng MyVIB. Người dùng chỉ cần vài thao tác chạm để tham gia, với xác suất trúng thưởng 100%. Mỗi lượt quay đều mở ra cơ hội gia tăng lợi ích và nối dài hành trình sinh lời. Chương trình diễn ra đến hết ngày 31/12 với nhiều nhóm quà đa dạng.

Điểm nổi bật của Vũ trụ sinh lời nằm ở cơ chế "quay là trúng". Chỉ cần có tài khoản Siêu lợi suất hoặc thẻ thanh toán VIB Smart Card, khách hàng có thể tham gia vòng quay. Kết quả được hiển thị ngẫu nhiên, minh bạch trong vòng 30 giây, đồng thời được lưu trong kho quà để đối chiếu và trao thưởng.

Trong nhóm quà trực tiếp, tất cả người chơi đều có cơ hội nhận phần thưởng. Quà tặng gồm tiền mặt từ 10.000 đến 100.000 đồng, voucher hoàn tiền nạp điện thoại, thanh toán hóa đơn, e-voucher trải nghiệm, cùng nhiều sản phẩm công nghệ như iPad, Apple Watch, AirPods hoặc sổ tiết kiệm trực tuyến 5 triệu đồng. Đặc biệt, vào mỗi thứ sáu hằng tuần, chương trình còn bổ sung ưu đãi lớn như vé máy bay Traveloka, voucher ẩm thực Omakase, quà tặng tại TopZone, Vascara, hay gói xem phim CGV một năm. Ngoài ra, chương trình còn có cơ chế "Phiếu chia thưởng" trị giá 200 triệu đồng, được phân bổ cho tất cả khách hàng trúng phiếu sau khi chương trình kết thúc.

Người dùng thực hiện các thử thách của chương trình. Ảnh: VIB

Song song với nhóm quà trực tiếp, người tham gia còn có thể tích lũy mảnh ghép "Say hi". Mỗi lượt quay có thể một mảnh ghép, khi thu thập đủ bộ, khách hàng có thể đổi các phần thưởng giá trị cao như: xe Vespa Sprint S150, iPhone 17 Pro Max, hoặc thẻ VIB Smart Card với số dư 500 triệu đồng.

Theo đại diện ngân hàng, cơ chế này giúp tăng thêm tính thử thách và cảm xúc cho quá trình tham gia.

VIB cũng tích hợp yếu tố văn hóa - giải trí vào trải nghiệm tài chính thông qua phần thưởng điểm "Say hi - Point". Mỗi lượt quay có thể mang về 1.000 điểm, dùng để đổi nhiều loại voucher và quà tặng như Long Châu, Bách Hóa Xanh, Guardian, Starbucks, Shopee, PNJ, hay tài khoản số đẹp VIB trị giá 30 triệu đồng. Người dùng còn có thể đổi điểm để nhận ưu đãi lãi suất tiết kiệm, máy ảnh Instax, gấu bông Vie Chibi, quà tặng phiên bản giới hạn, hoặc dùng điểm để bình chọn cho các Anh trai trong đấu trường Say hi (trong Vũ trụ sinh lời).

Đấu trường Say hi là nơi người dùng có thể dùng chính điểm thưởng của mình để ủng hộ cho các Anh trai yêu thích. Đến cuối chương trình, Anh trai có nhiều lượt bình chọn nhất sẽ được VIB thay mặt các fan vinh danh trên billboard ngoài trời và LCD quảng cáo trên toàn quốc.

Đại diện VIB cho biết, sự kết hợp giữa Bộ đôi Sinh lời và Vũ trụ sinh lời mang đến lợi ích kép, mở rộng thành hệ giá trị đa chiều. Mỗi hành vi tài chính quen thuộc, từ giao dịch đến tích lũy điểm, đều có thể trở thành cơ hội gia tăng lợi ích. Khi người dùng kích hoạt và sử dụng cả tài khoản Siêu lợi suất lẫn thẻ Smart Card, hành trình tích lũy lượt quay và nhận quà sẽ diễn ra liên tục, giúp gia tăng trải nghiệm và mở rộng giá trị ngoài lợi nhuận tài chính.

Với cách tiếp cận này, VIB muốn định nghĩa lại trải nghiệm ngân hàng số. Ngân hàng không chỉ mang đến an toàn, tiện lợi và cá nhân hóa, mà còn tạo thêm yếu tố cảm xúc, gắn kết cộng đồng và khuyến khích hình thành thói quen tài chính tích cực.

Hoàng Đan