VIB triển khai giải pháp hỗ trợ tiểu thương kinh doanh Tết

Bộ giải pháp của VIB gồm ứng dụng VIB Business, tài khoản Siêu lợi suất, thẻ tín dụng VIB Business và loa VIB Noti, hỗ trợ hộ kinh doanh vận hành hiệu quả mùa Tết.

Mùa Tết 2026 mở ra giai đoạn cao điểm kinh doanh đối với hộ kinh doanh, đồng thời trùng với thời điểm các quy định thuế mới chính thức áp dụng. Khi yêu cầu về tự kê khai, lưu trữ và đối soát giao dịch ngày càng cao, gần 5 triệu hộ kinh doanh trên cả nước đứng trước nhu cầu vừa tăng tốc bán hàng mùa cao điểm, vừa quản lý dòng tiền minh bạch để sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thuế.

Từ thực tế thị trường, nhiều chuyên gia tài chính cho rằng nhu cầu của hộ kinh doanh tập trung vào ba yếu tố chính. Thứ nhất là bán hàng nhanh, hạn chế tối đa việc gián đoạn trong giờ cao điểm. Tiếp theo là nhận tiền thuận tiện, chấp nhận đa dạng hình thức thanh toán. Hộ kinh doanh cũng cần quản lý dòng tiền rõ ràng, minh bạch để chủ động trong vận hành và tuân thủ quy định thuế. Điểm chung của các nhu cầu này là mong muốn nâng cao hiệu quả, nhưng không làm gián đoạn cách kinh doanh quen thuộc.

Trong bối cảnh đó, các nền tảng tài chính số dành riêng cho hộ kinh doanh được kỳ vọng đóng vai trò như hạ tầng hỗ trợ hoạt động bán lẻ. VIB là một trong những ngân hàng sớm tập trung phát triển giải pháp cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ thông qua bộ giải pháp VIB Business, với định hướng tích hợp, đơn giản hóa trải nghiệm quản lý tài chính.

Theo đại diện ngân hàng, mùa Tết bận rộn đòi hỏi chủ kinh doanh có công cụ vận hành linh hoạt, đồng thời đảm bảo dữ liệu giao dịch đầy đủ cho việc kê khai thuế. VIB Business App được thiết kế theo nhu cầu này, cho phép hộ kinh doanh quản lý dòng tiền mọi lúc, mọi nơi. Ứng dụng tích hợp công nghệ SoftPOS, giúp điện thoại thông minh trở thành thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ mà không cần đầu tư máy POS riêng.

VIB Business App cung cấp các giải pháp thanh toán toàn diện: chuyển tiền đơn, chuyển tiền lô, chuyển tiền qua mã QR, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng kinh doanh. Tính năng QR Merchant giúp tạo mã QR riêng biệt cho từng cửa hàng hoặc điểm bán, quản lý doanh thu rõ ràng và nâng cao trải nghiệm thanh toán của khách hàng. Hệ thống quản lý tài chính thông minh còn cho phép phân quyền xử lý giao dịch linh hoạt, phù hợp các hộ kinh doanh có nhiều nhân viên hoặc nhiều điểm bán.

Trong giờ cao điểm, việc liên tục kiểm tra điện thoại để xác nhận tiền về có thể gây gián đoạn phục vụ. Loa VIB Noti được triển khai để thông báo giao dịch bằng giọng nói ngay khi tiền vào tài khoản, giúp chủ kinh doanh nắm dòng tiền mà vẫn tập trung bán hàng. Mọi giao dịch phát sinh trên VIB Business App đều được ghi nhận tự động theo thời gian thực, hình thành hệ thống dữ liệu đầy đủ để. Khi kỳ quyết toán thuế đến, hộ kinh doanh đã có sẵn hệ thống dữ liệu minh bạch, có thể trích xuất bất kỳ lúc nào, không cần bước tập hợp hóa đơn, sổ sách thủ công.

Song song với yêu cầu minh bạch dòng tiền, quy định thuế mới cũng đặt ra nhu cầu tách bạch dòng tiền cá nhân và dòng tiền kinh doanh. Điều này khiến lượng tiền chờ quay vòng trong tài khoản thanh toán trở thành yếu tố cần được quản lý hiệu quả hơn. Thay vì chỉ đóng vai trò trung gian giữ tiền, các tài khoản thanh toán thế hệ mới được thiết kế để vừa phục vụ giao dịch, vừa giúp dòng tiền nhàn rỗi sinh lời trong thời gian ngắn. Tài khoản Siêu lợi suất của VIB phát triển theo logic này: tiền vẫn nằm trong tài khoản phục vụ kinh doanh, nhưng tự động sinh lời mỗi ngày đến 4,5% một năm, ngay cả khi chỉ trong thời gian ngắn.

Việc kích hoạt tính năng này thực hiện trực tiếp trên ứng dụng VIB Business. Chủ kinh doanh có thể lựa chọn ngưỡng sinh lời phù hợp và rút tiền bất cứ lúc nào để nhập hàng hoặc thanh toán cho đối tác, trong khi vẫn được hưởng lợi suất đã tích lũy.

Để bổ sung nguồn vốn lưu động trong mùa cao điểm, nhà băng triển khai thẻ tín dụng VIB Business với hạn mức tín chấp lên đến 1 tỷ đồng và không yêu cầu tài sản đảm bảo. Chủ doanh nghiệp có thể lựa chọn miễn lãi tối đa 58 ngày hoặc hoàn tiền 1% không giới hạn.

Ngoài việc sinh lời từ dòng tiền nhàn rỗi qua tài khoản Siêu lợi suất, doanh nghiệp còn có thể tận dụng thêm ưu đãi kép từ thẻ tín dụng VIB Business. Với hạn mức tín chấp linh hoạt, miễn phí thường niên trọn đời, giải pháp này giúp tối ưu chi phí đồng thời đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ quy định thuế.

Đối với các khoản chi lớn và thường xuyên như nhập hàng, thanh toán tiện ích hay quảng cáo, doanh nghiệp có thể lựa chọn dòng thẻ VIB Business để hưởng đặc quyền hoàn tiền 1% không giới hạn. Bên cạnh đó, chủ thẻ còn được giảm trực tiếp đến 30% tại các đối tác liên kết của VIB và Visa, điển hình như ưu đãi giảm 50.000 đồng cho chuyến đi GrabCar - Grab For Business từ 100.000 đồng trở lên với thẻ tín dụng VIB Business cùng nhiều ưu đãi thiết thực khác.

Đại diện ngân hàng cho biết, bộ giải pháp gồm VIB Business App, tài khoản Siêu lợi suất, thẻ tín dụng VIB Business và loa VIB Noti được xây dựng để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ, nhất là trong mùa cao điểm kinh doanh Tết 2026. Các giải pháp này hướng đến mục tiêu tối ưu chi phí, hỗ trợ tuân thủ quy định thuế và nâng cao tính minh bạch trong quản trị tài chính.

Đồng hành cùng hộ kinh doanh trong giai đoạn cao điểm, ngân hàng triển khai nhiều ưu đãi đến hết ngày 31/5. Các ưu đãi gồm hoàn 168.000 đồng khi lần đầu đăng ký tính năng Siêu tài khoản trên gói iBusiness hoặc sBusiness, đồng thời thực hiện liên kết với loa VIB Noti. Bên cạnh tặng miễn phí bộ loa thông báo tiền về giúp kiểm soát dòng tiền tức thì, chủ hộ kinh doanh còn được tặng tài khoản số đẹp trị giá 10 triệu đồng và hưởng quyền lợi miễn phí tới 6 tháng sử dụng phần mềm bán hàng, bao gồm cả hóa đơn điện tử lẫn chữ ký số.

Theo đại diện nhà băng, việc đầu tư vào các công cụ tài chính số dần trở thành xu hướng tất yếu của tiểu thương, hộ kinh doanh. Trong bức tranh đó, các gói giải pháp tích hợp như VIB Business cho thấy cách tiếp cận từ góc độ hạ tầng: không can thiệp sâu vào cách bán hàng, nhưng cung cấp nền tảng để dòng tiền vận hành minh bạch, hiệu quả và sẵn sàng cho các yêu cầu quản lý mới.

