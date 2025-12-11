VIB thêm nhiều ưu đãi mua sắm cho chủ thẻ dịp cuối năm

Mùa mua sắm cuối năm, VIB mở rộng ưu đãi cho chủ thẻ khi mua sắm trực tuyến, hoàn tiền, trả góp 0% và loạt khuyến mại độc quyền, giúp người dùng tối ưu chi phí.

Mỗi mùa mua sắm cuối năm, hàng triệu người tiêu dùng Việt bước vào cuộc đua săn ưu đãi trên các sàn thương mại điện tử. Bên cạnh việc "chốt đơn" sản phẩm giá tốt, phương thức thanh toán mới là điểm tạo khác biệt trong tối ưu chi phí. Trong đó, thẻ VIB luôn được đông đảo người dùng lựa chọn nhờ đa dạng ưu đãi.

Ngân hàng có hệ sinh thái thẻ đa dạng, với nhiều dòng thẻ sáng tạo, hướng tới nhu cầu chi tiêu khác nhau của người dùng. Đơn cử VIB Online Plus 2in1 là dòng thẻ chuyên biệt cho giao dịch trực tuyến. Tỷ lệ hoàn đến 5% cho chi tiêu trực tuyến, phù hợp cho nhóm khách hàng thường xuyên mua sắm online trong nước và nước ngoài. Với khách hàng chưa tiếp cận với thẻ tín dụng, dòng thẻ thanh toán VIB Smart Card cũng hoàn tiền đến 5%, cho giao dịch trực tuyến khi thanh toán bằng chính nguồn tiền trên tài khoản thanh toán của mình.

Trong khi đó, VIB Family Link lại là lựa chọn phù hợp cho nhóm khách hàng có nhu cầu chi tiêu đa dạng. Chủ thẻ được giảm đến 50% và trả góp lãi suất 0% cho các chi tiêu mua sắm cuối năm cho gia đình như thay mới, nâng cấp đồ gia đình như tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, nội thất... Khách hàng còn được hoàn thêm đến 10%, tối đa 12 triệu mỗi năm cho chi tiêu giáo dục, y tế, bảo hiểm.

Với nhóm khách hàng yêu thích du lịch, nghỉ dưỡng và dịch chuyển quốc tế, VIB Travel Élite đóng vai trò như "tấm hộ chiếu tài chính". Thẻ có loạt đặc quyền như: 0% phí giao dịch ngoại tệ, sử dụng không giới hạn phòng chờ sân bay toàn cầu, ưu đãi ẩm thực cao cấp và giảm giá lên đến 40% cho khách sạn, vé máy bay, tour du lịch. Khách hàng có thể cân nhắc thẻ thanh toán VIB Platinum Card, với đặc quyền phòng chờ và tích điểm hoàn tiền đến 5% cho giao dịch chi tiêu nước ngoài.

Theo đại diện VIB, giai đoạn cuối năm, cao điểm du lịch và mua sắm, là lúc các đặc quyền này phát huy giá trị rõ rệt nhất. Điểm khác biệt của việc sử dụng thẻ VIB làm phương thức thanh toán chính khi mua sắm online là khả năng "xếp chồng" nhiều lớp ưu đãi: giảm giá từ nhãn hàng, sàn thương mại điện tử + ưu đãi từ thẻ + chương trình trả góp 0%.

Cụ thể, chủ thẻ được giảm đến 20% khi mua sắm online, giảm đến 50% cho thiết bị điện tử - gia dụng, trả góp 0% lãi suất tại hơn 190 đối tác trên toàn quốc. Đặc biệt, ngân hàng sẽ tổ chức phiên livestream vào lúc 20h tối 11/12 theo format gameshow tương tác với nhiều deal độc quyền từ các nhãn hàng lớn như Sony, LG, Tefa...

Trong chương trình hai "anh trai" Hải Nam và Vương Bình sẽ cùng người xem tham gia các thử thách đoán giá sản phẩm, sau khi áp dụng ưu đãi từ thẻ VIB. Người theo dõi được giải trí, còn có cơ hội nhận giải thưởng là sản phẩm từ các nhà tài trợ LG, Sony, Tefal, Shop Dunk. Đặc biệt, khách hàng mở thẻ mới trong thời gian livestream, nhận thêm các ưu đãi độc quyền là smartphone cao cấp, thiết bị gia dụng, tai nghe và voucher giảm giá.

Đại diện nhà băng cho biết, trong giai đoạn cao điểm mua sắm 12/12, mức giảm giá niêm yết chỉ là một phần của lợi ích tổng thể. Việc kết hợp nhiều lớp ưu đãi và chọn đúng dòng thẻ phù hợp giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí mua sắm. Sử dụng thẻ VIB như phương thức thanh toán chính tạo lợi thế tích lũy dài hạn, từ hoàn tiền, ưu đãi theo ngành hàng đến quyền lợi trả góp và giảm giá từ đối tác. Khách hàng có thể mở thẻ tại Max app để trải nghiệm các ưu đãi trong mùa mua sắm cuối năm.

VIB vừa được Mastercard vinh danh là ngân hàng "Xuất sắc trong thương mại điện tử", ghi nhận khối lượng giao dịch thực tế, tốc độ tăng trưởng của thẻ trên các nền tảng thương mại điện tử. Tính đến đầu tháng 12/2025, tổng chi tiêu thương mại điện tử qua thẻ Mastercard của ngân hàng đạt trên 35.000 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước. Trong hơn 7 năm qua, tổng giá trị ưu đãi mà VIB mang đến cho chủ thẻ đạt trên 2.000 tỷ đồng, trong đó tổng giá trị hoàn tiền cho chủ thẻ đạt trên 1.200 tỷ đồng, giá trị quà tặng mỗi năm đạt trên 280 tỷ đồng, minh chứng cho lợi ích mà nhà băng mang đến cho người dùng.

