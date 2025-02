VIB tặng vé 'Anh trai say hi' cho chủ tài khoản Siêu lợi suất

Với tài khoản Siêu lợi suất, người dùng mới nhận tài khoản số đẹp trị giá 15 triệu, sinh lời mỗi ngày đến 4,3% một năm và có cơ hội nhận vé "Anh trai say hi".

Ông Hồ Vân Long, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ VIB, cho biết sản phẩm hướng đến những người có tư duy tài chính đón đầu xu hướng khai phóng sức mạnh tài chính, tối ưu từng đồng vốn.

Theo nhà băng, chỉ với vài thao tác đơn giản trên ngân hàng số MyVIB, tài khoản Siêu lợi suất sẽ kết nối với số dư tài khoản thanh toán để bắt đầu sinh lời mỗi ngày đến 4,3% mỗi năm. Trong dịp ra mắt, tài khoản Siêu lợi suất đi kèm nhiều ưu đãi. Người dùng được miễn phí tài khoản số đẹp trị giá đến 15 triệu đồng ngay khi đăng ký tại quầy từ nay đến 31/3.

Ngoài ra, chủ tài khoản duy trì 1 triệu đồng mỗi ngày, có cơ hội nhận hàng nghìn vé Anh trai say hi Concert 5 ngày 21/3 với các hạng đặc biệt Sky Lounge, Svip, Fanzone, GA3, CAT2. Khách hàng may mắn có thể nhận đặc quyền "Sao hạng A" để trực tiếp có mặt trên sân khấu cùng các nghệ sĩ hàng đầu, tham gia buổi tổng duyệt Soundcheck với những khoảnh khắc hậu trường độc quyền.

Khách hàng tìm hiểu về tài khoản Siêu lợi suất. Ảnh: VIB

Với tài khoản Siêu lợi suất, khách hàng có thể chọn một trong hai ngưỡng tiêu chuẩn là 10 triệu đồng hoặc 100 triệu đồng. Đây là ngưỡng chi tiêu mà khách giữ lại để giao dịch thanh toán. Phần tiền vượt ngưỡng sẽ tự động kết nối vào tài khoản Siêu lợi suất, để được tối ưu từng ngày với mức lợi suất lên đến 4,3% một năm, gấp 43 lần so với mức lãi 0,1% của tài khoản thanh toán thông thường.

Mức lợi suất trong một năm áp dụng theo thời gian gửi: 2,5% cho 1-7 ngày; 2,8% với 8-14 ngày, tăng dần đến 4,3% cho 61-90 ngày. Khách hàng có thể rút tiền, chuyển khoản, thanh toán... bất cứ khi nào có nhu cầu mà không ảnh hưởng đến lợi nhuận tích lũy.

Anh trai say hi concert 5 được diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc, ngày 21/3. Ảnh: VIB

Theo ngân hàng, tài khoản Siêu lợi suất giúp khách hàng hiểu về giá trị của dòng tiền nhàn rỗi, các khoản tiền không còn "nằm im" trong tài khoản, mà trở thành công cụ sinh lời cho người dùng. Khi dòng tiền được quản lý thông minh, không chỉ cá nhân hưởng lợi mà toàn bộ nền kinh tế cũng trở nên linh hoạt

Bên cạnh phát triển các dịch vụ mới, VIB còn ưu tiên ứng dụng công nghệ như Cloud, Big Data, AI, GenAI... mang đến giải pháp tài chính thông minh. Qua đó giúp khách hàng quản lý tài sản tối ưu, bền vững.

Hoàng Đan