VIB số hóa dịch vụ mua ngoại tệ cho khách hàng

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) số hóa dịch vụ mua ngoại tệ tiền mặt trên ứng dụng MyVIB, cho phép khách hàng hoàn tất thủ tục trực tuyến, nhận tiền tại điểm giao dịch, tỷ giá minh bạch.

Đại diện VIB nhận định, tính năng "Mua ngoại tệ tiền mặt" trực tuyến giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, hưởng nhiều ưu đãi, nhận thông tin nhanh. Nhu cầu sử dụng ngoại tệ hợp pháp, minh bạch ngày càng gia tăng, thúc đẩy các ngân hàng đẩy mạnh số hóa dịch vụ.

Trong bối cảnh này, VIB đưa ra giải pháp cho phép khách hàng chủ động mua ngoại tệ chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Sau khi đăng ký, khách sẽ nhận thông báo kết quả trong vòng 2 giờ làm việc, đồng thời có thể lựa chọn thời gian, điểm giao dịch VIB thuận tiện để nhận tiền.

Người dùng tính năng mua ngoại tệ trên MyVIB. Ảnh: VIB

Người dùng chỉ cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân, hộ chiếu hoặc visa còn hiệu lực, vé máy bay, sau đó truy cập ứng dụng MyVIB, chọn tính năng "Mua ngoại tệ tiền mặt" và làm theo hướng dẫn. Sau khoảng 2 giờ làm việc, hệ thống sẽ thông báo kết quả. Nếu hồ sơ đạt điều kiện, khách chỉ cần đến điểm giao dịch đã chọn để nhận tiền; nếu chưa đạt, MyVIB sẽ hướng dẫn bổ sung.

Các bước thực hiện mua ngoại tệ trên MyVIB. Ảnh: VIB

Tỷ giá được cập nhật theo thời gian thực ngay trên MyVIB, giúp khách hàng dễ dàng tính toán ngân sách cho chuyến đi, không lo rủi ro chênh lệch giữa thông báo và thực tế. Đặc biệt, ứng dụng còn cho phép một người đại diện mua ngoại tệ cho tối đa 5 người thân, bạn bè hoặc khách hàng trong cùng một lần giao dịch, tiết kiệm thời gian và công sức khi chuẩn bị cho gia đình hay đoàn khách đông người.

Ví dụ, nếu một gia đình 6 người chuẩn bị du lịch, chỉ cần tập hợp giấy tờ tùy thân, hộ chiếu, visa còn hiệu lực, vé máy bay của tất cả thành viên, sau đó đăng ký trên MyVIB. Chỉ với một tài khoản, khách đã có thể đặt mua ngoại tệ cho cả đoàn.

Tính năng mới được thiết kế tuân thủ pháp luật, với hạn mức mua ngoại tệ dựa trên GDP/người của quốc gia mà khách hàng dự kiến đến, phù hợp quy định hiện hành về quản lý ngoại hối. Điều này giúp người dùng yên tâm sử dụng đúng mục đích, hợp pháp, nhất là trong trường hợp phải chi tiêu dài ngày như du học, công tác hoặc chữa bệnh.

Quá trình giao dịch cũng được tích hợp các lớp kiểm tra điện tử, lưu trữ chứng từ, thông báo trạng thái hồ sơ... giúp khách hàng luôn kiểm soát tiến độ xử lý và dễ dàng liên hệ khi cần hỗ trợ.

Tính năng mua ngoại tệ tiền mặt tại MyVIB. Ảnh: VIB

Theo VIB, tính năng này thể hiện cam kết tiên phong trong việc cung cấp giải pháp tài chính thông minh, đáp ứng thói quen người dùng hiện đại, đảm bảo an toàn và hợp pháp. Đây cũng là bước tiến trong việc mang lại trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng trong kỷ nguyên số. Với dịch vụ này, khách hàng không còn phải xin nghỉ phép, chờ đợi tại quầy hay lo tìm nơi đổi ngoại tệ uy tín mà có thể bắt đầu chỉ bằng vài thao tác trên MyVIB.

Thái Anh