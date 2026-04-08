VIB sẽ chia cổ tức tỷ lệ 19%

VIB thông qua kế hoạch chia cổ tức gần 19% bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng, đặt mục tiêu lợi nhuận 11.550 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 15% trong năm 2026.

Thông tin nêu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 do nhà băng tổ chức tại TP HCM, sáng 8/4. Theo báo cáo của hội đồng quản trị, trong giai đoạn 2017-2025, VIB duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao so với mặt bằng chung. Tổng tài sản tăng bình quân 21% mỗi năm, trong khi mức trung bình ngành khoảng 12%. Tín dụng bán lẻ tăng 23% mỗi năm, cao hơn mức 14% của ngành. Lợi nhuận tăng bình quân 26% mỗi năm, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) duy trì khoảng 23%.

Trong năm 2025, ngân hàng tập trung củng cố nền tảng hoạt động. Các khoản dự phòng được tăng cường, đồng thời hệ thống quản trị rủi ro và năng lực vốn cải thiện. Đơn vị cũng đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ, khối ngân hàng bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp, nhân sự. Kết quả, lợi nhuận trước thuế trong năm đạt 9.105 tỷ đồng, tăng 1% so với 2024. Tính đến cuối năm, tổng tài sản đạt 556.000 tỷ đồng, tăng 13%. Dư nợ tín dụng đạt 382.000 tỷ đồng, tăng 18%. Huy động từ khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 330.000 tỷ đồng, tăng 10%.

Động lực tăng trưởng 2025 tiếp tục đến từ mảng ngân hàng bán lẻ. Dư nợ khách hàng đến hết 31/12/2025 đạt gần 273.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng dư nợ, trong đó hơn 90% khoản vay có tài sản bảo đảm. Trong năm, VIB chính thức gia nhập "câu lạc bộ triệu thẻ" với hơn 1,1 triệu thẻ lưu hành, tổng chi tiêu qua thẻ vượt 5 tỷ USD. Thu nhập phí từ thẻ và dịch vụ bán lẻ vượt 2.000 tỷ đồng, đóng góp hơn 3.500 tỷ đồng tổng thu nhập ngoài lãi của mảng kinh doanh ngân hàng bán lẻ.

Song song đó, nhà băng xây dựng nền thu nhập từ phí, thu hẹp sự phụ thuộc vào biên lãi ròng. Theo đại diện đơn vị, kế hoạch trên là sự chuyển dịch chiến lược song song với định hướng mở rộng sang nhóm khách hàng có thu nhập cao, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ và gia tăng giá trị trên mỗi khách hàng.

Ở mảng khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng chuyển hướng từ cho vay thuần túy sang cung cấp giải pháp tài chính toàn diện. Các dịch vụ gồm quản lý dòng tiền, ngân hàng giao dịch, ngoại hối và tài trợ thương mại. Nhờ đó, dư nợ doanh nghiệp tăng 58%, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 20% và thu nhập phí tăng 280%. Chất lượng tài sản được kiểm soát trong quá trình mở rộng.

Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2025, 97% tổng giao dịch của khách cá nhân thực hiện qua kênh số. Tổng số giao dịch đạt gần 680 triệu lượt, tăng 30% so với năm trước. Giá trị giao dịch đạt khoảng 4,6 triệu tỷ đồng, tăng 26%. Bên cạnh đó, ứng dụng MyVIB còn nhận giải thưởng Tài chính Quốc tế vinh danh là giải pháp AI đột phá nhất trong ngân hàng số năm 2025.

Ngân hàng cũng hoàn tất triển khai chuẩn Basel III theo phương pháp tiêu chuẩn trước lộ trình chung của ngành. Hệ số an toàn vốn đạt 12,2%, cho thấy khả năng cân đối giữa tăng trưởng và kiểm soát rủi ro.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 9 năm 2017-2025 và những nền tảng đã xây dựng, đại hội thông qua 4 định hướng chiến lược cho năm 2026. 4 định gồm: bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp, công nghệ và năng lực vận hành.

Trong đó, mảng bán lẻ tiếp tục giữ vai trò trọng tâm. VIB hướng tới toàn bộ dải khách hàng cá nhân từ Youth, Mass, Mass Affluent đến Affluent (giới trẻ, đại chúng, đại chúng giàu có, giàu có) đồng thời mở rộng mạnh sang nhóm hộ kinh doanh và SME. Mỗi phân khúc nhận trải nghiệm tài chính được cá nhân hóa bằng dữ liệu và AI. Ngân hàng nâng cấp 5 trụ cột sản phẩm gồm tín dụng, huy động, thẻ, bảo hiểm - đầu tư và thanh toán theo hướng số hóa và cá nhân hóa. VIB đặt mục tiêu dẫn đầu mảng thẻ trong 3 năm tới

Ở mảng khách hàng doanh nghiệp, nhà băng tiếp tục đặt trọng tâm vào phát triển gói giải pháp toàn diện. Các giải pháp từ cho vay, huy động và ngân hàng giao dịch, chuẩn hóa theo phân khúc, số hóa end-to-end (từ đầu đến cuối) quy trình phục vụ khách hàng doanh nghiệp với khẩu vị rủi ro thận trọng, thông minh cùng hệ thống cảnh báo sớm cùng giám sát theo ngành.

Công nghệ tiếp tục đóng vai trò nền tảng trong hoạt động. Ngân hàng triển khai các hệ thống dữ liệu và trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ ra quyết định và cá nhân hóa dịch vụ.

Với năng lực vận hành, VIB đặt mục tiêu nâng gấp đôi năng suất cho 10.000 nhân sự hiện hữu, tương đương 20.000 người, thông qua mô hình HAGT kết hợp trí tuệ con người, trí tuệ nhân tạo, bản đồ Điều hướng Tổng quát GNM và công cụ công nghệ. Trong đó, GNM giúp chuẩn hóa mọi hoạt động theo logic "What - Todo" (cái gì - để làm), đảm bảo triển khai thống nhất từ quản trị đến vận hành.

Ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch Hội đồng quản trị VIB cho biết nhà băng đã sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng tiếp theo với mô hình kinh doanh sáng tạo, thông minh, tạo lập chuẩn mực sản phẩm dịch vụ tài chính thế hệ mới, duy trì tốc độ tăng trưởng 20-30% một năm trong giai đoạn VIB 3.0 (2027-2036).

Hoàng Đan