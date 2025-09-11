VIB ra mắt thẻ thanh toán hoàn tiền đến 5%

VIB giới thiệu 5 dòng thẻ thanh toán quốc tế với ưu đãi hoàn tiền đến 5%, không yêu cầu chi tiêu tối thiểu, tích hợp công nghệ số, phù hợp nhiều nhóm người dùng.

Các dòng thẻ riêng biệt, giúp mở rộng lựa chọn thanh toán cho khách hàng, từ trẻ em, giới trẻ năng động đến nhóm khách hàng ưu tiên. Trong đó, thẻ thanh toán Smart Card ưu đãi hoàn tiền đến 5% khi mua sắm online, kèm đặc quyền mở thẻ phụ không giới hạn gắn với nhiều trang thanh toán khác nhau.

Junior Smart Card là dòng thẻ thanh toán cho phép trẻ từ 6 tuổi có thể sở hữu, giúp cha mẹ quản lý chi tiêu cho con hiệu quả. Với các khách hàng có nhu cầu giao dịch quốc tế, thẻ thanh toán Platinum hoàn tiền đến 5% và tặng hai lượt sử dụng phòng chờ thương gia. Chủ thẻ cũng được tặng thêm lượt không giới hạn theo doanh số chi tiêu.

Hai dòng thẻ VIB Premier Signature và VIB Priority Signature dành cho khách hàng ưu tiên, tỷ lệ hoàn tiền đến 5% khi chi tiêu ẩm thực, du lịch và mua sắm. Bộ đôi thẻ đi kèm 4 lượt sử dụng phòng chờ thương gia miễn phí mỗi năm và tặng thêm lượt không giới hạn theo doanh số chi tiêu.

Đại diện VIB nhận định, mỗi dòng thẻ hướng tới những nhu cầu chi tiêu và phong cách sống riêng biệt của từng phân khúc. Người dùng có thể tối ưu lợi ích trên tài khoản thanh toán, không yêu cầu xác minh thu nhập hay thủ tục đăng ký phức tạp. Cơ chế hoàn tiền linh hoạt, tính trực tiếp theo số dư tài khoản thanh toán.

Thẻ thanh toán quốc tế mới của VIB còn có quyền lợi hoàn tiền gắn trực tiếp với số dư tài khoản thanh toán, không quy định mức chi tiêu tối thiểu. Số dư càng nhiều thì tỷ lệ hoàn tiền càng lớn, tối đa 5%. Mọi giao dịch, dù là nhỏ nhất, đều được ghi nhận và hoàn tiền, tích lũy đến 900.000 đồng mỗi tháng, tương đương 10,8 triệu đồng một năm.

Cơ chế hoàn tiền kết hợp với các sản phẩm khác trong hệ sinh thái tài chính của VIB, tiêu biểu như tài khoản Siêu lợi suất. Thay vì chỉ dùng tài khoản để chi tiêu, khách hàng có thể đồng thời sinh lời đến 4,3% một năm, tối ưu hóa từng dòng tiền. Dòng thẻ mới còn tích hợp những công nghệ hiện đại, giao dịch một chạm tiện lợi qua Apple Pay, Google Wallet, Samsung Pay, Garmin hoặc quét mã QR.

Khách hàng sử dụng thẻ Smart card. Ảnh: VIB

Đại diện ngân hàng cho biết, việc ra mắt bộ thẻ thanh toán quốc tế mới mang đến thêm mảnh ghép trong hệ sinh thái tài chính cá nhân hóa. Khách hàng được tối ưu lợi ích, thay vì chỉ sử dụng đơn lẻ từng tài khoản hay thẻ riêng biệt.

Với những người trẻ chưa đủ điều kiện mở thẻ tín dụng, thẻ thanh toán giúp tối ưu chi tiêu với tỷ lệ hoàn tiền cao. Đối với các chủ thẻ hiện hữu, VIB hỗ trợ nâng cấp và tặng thẻ tín dụng tự động, thêm lựa chọn chi tiêu trước, thanh toán sau với thời gian miễn lãi đến 55-57 ngày, chủ động chuyển đổi trả góp cho các giao dịch có giá trị lớn.

Ngân hàng kết hợp linh hoạt thẻ thanh toán với thẻ tín dụng, tài khoản Siêu lợi suất và các sản phẩm khác như Super Cash - vay tiêu dùng tín chấp linh hoạt 100% online lên đến 1 tỷ đồng. Quy trình mở thẻ được số hóa hoàn toàn trên MyVIB hoặc Max Powered by VIB, khách hàng có thể sở hữu ngay thẻ ảo để chi tiêu chỉ sau 5 phút đăng ký.

Bà Tường Nguyễn, Phó tổng giám đốc VIB, cho biết, người dùng đang hướng tới xu thế chi tiêu mới, cân bằng giữa trải nghiệm, phong cách sống với quản lý tài chính cá nhân hiệu quả để thực hiện các mục tiêu lớn hơn. Bộ thẻ thanh toán quốc tế VIB giúp đáp ứng các tiêu chí đó, đa dạng về lựa chọn và dễ dàng tiếp cận, đặc biệt là ngay từ tài khoản thanh toán.

Hoàng Đan