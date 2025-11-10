VIB ra mắt giải pháp trả góp cho thẻ thanh toán

VIB giới thiệu giải pháp trả góp cho thẻ thanh toán quốc tế, giúp người dùng dễ dàng chia nhỏ chi tiêu, chủ động kế hoạch tài chính.

Theo đại diện nhà băng, giải pháp này là hình thức vay tín chấp trực tuyến tích hợp ngay trên thẻ thanh toán. Giải pháp cho phép khách hàng "mua trước - trả sau", với các giao dịch đã thực hiện qua thẻ debit bằng nguồn tiền từ tài khoản thanh toán.

Việc chuyển đổi trả góp được phê duyệt tức thì dựa trên dữ liệu giao dịch và uy tín tài chính của khách hàng. Sản phẩm mới là bước tiến của tín dụng tiêu dùng, khi VIB mang công nghệ và trải nghiệm vay tín chấp trực tuyến vào chiếc thẻ thanh toán quen thuộc, giúp khách hàng chi tiêu - vay - trả góp chỉ trên nền tảng duy nhất.

Khách hàng dùng thẻ thanh toán quốc tế để trả góp. Ảnh: VIB

Trước đây, mua hàng trả góp là tính năng phổ biến của thẻ tín dụng nhưng chưa có trên thẻ thanh toán. Giờ đây, chủ thẻ thanh toán quốc tế VIB có thể dễ dàng chuyển đổi giao dịch chi tiêu thành khoản trả góp chỉ trong vài thao tác trên ứng dụng Max by VIB, mà không cần mở hồ sơ vay hoặc đăng ký thẻ tín dụng.

Giải pháp trả góp cho thẻ thanh toán quốc tế VIB mang đến hai cách sử dụng chính. Với các khoản mua sắm giá trị lớn, chủ thẻ thanh toán (chưa có thẻ tín dụng) có thể trả góp 0% lãi suất tại hơn 100 đối tác lớn của VIB bằng cách yêu cầu trả góp tại cửa hàng, hoặc chọn "phương thức thanh toán trả góp" khi mua hàng trực tuyến. Trong vòng bảy ngày, nhà băng sẽ gửi thông báo đến chủ thẻ để xác nhận khoản vay. Chủ thẻ được miễn phí thiết lập ban đầu và phí duy trì định kỳ, với kỳ hạn trả góp linh hoạt 3-36 tháng.

Với các giao dịch chi tiêu hàng hóa dịch vụ từ 3 triệu đồng trở lên bằng tiền cá nhân qua thẻ thanh toán quốc tế VIB, chủ thẻ có thể đăng ký trả góp trực tiếp trên ứng dụng Max với vài thao tác. Lãi suất ưu đãi từ 0,79% một tháng (tương đương 9,5% mỗi năm), với kỳ hạn linh hoạt từ 3-60 tháng.

Sau khi đăng ký trả góp thành công, ngân hàng sẽ thực hiện giải ngân số tiền tương đương giá trị khoản mua sắm vào tài khoản thanh toán của chủ thẻ. Hàng tháng, chủ thẻ chỉ cần thanh toán định kỳ theo kỳ hạn đã chọn. Đặc biệt, các giao dịch trả góp vẫn được tham gia chương trình tích điểm thưởng hoặc hoàn tiền theo hạng thẻ đang sở hữu.

Theo đại diện VIB, giải pháp này giúp khách hàng chủ động dòng tiền, dễ dàng lập kế hoạch chi tiêu và quản lý tài chính minh bạch. Đồng thời, lịch sử trả góp được ghi nhận trong hồ sơ nội bộ của ngân hàng, giúp khách hàng xây dựng uy tín tín dụng cho các nhu cầu vay trong tương lai.

"Chúng tôi nhận thấy có nhóm khách hàng tiềm năng chưa sẵn sàng tiếp cận thẻ tín dụng hoặc khoản vay tiêu dùng truyền thống. Giải pháp này giúp họ làm quen với kỷ luật tài chính vay và trả đúng hạn, trong môi trường an toàn và dễ kiểm soát, đồng thời tạo tiền đề hình thành lịch sử tín dụng vững chắc", đại diện nói.

Trước đó, VIB cũng ra mắt bộ thẻ thanh toán quốc tế hoàn tiền đến 5%, không yêu cầu chi tiêu tối thiểu, giúp khách hàng nhận lại giá trị thực cho mọi khoản chi tiêu thường nhật như mua sắm, du lịch, ẩm thực hay dịch vụ trực tuyến. Trên thị trường, hoàn tiền và trả góp vốn được xem là đặc quyền của thẻ tín dụng. Việc đưa tính năng này lên thẻ thanh toán cho thấy định hướng đổi mới của nhà băng trong việc biến chiếc thẻ ghi nợ từ công cụ giao dịch đơn thuần thành nền tảng quản lý tài chính cá nhân toàn diện, nơi chi tiêu - hoàn tiền - trả góp cùng tích hợp trong một trải nghiệm duy nhất.

Đại diện cho biết thêm, với Giải pháp trả góp cho thẻ thanh toán, VIB đang mở rộng không gian tín dụng tiêu dùng đến nhóm khách hàng quen dùng tiền cá nhân cho chi tiêu hàng ngày. Họ có thể tiếp cận tín dụng nhanh, an toàn và thuận tiện mọi lúc, với khả năng chuyển đổi linh hoạt sau khi mua sắm. Toàn bộ quá trình được số hóa 100% trên ứng dụng Max by VIB, mang đến trải nghiệm tương tự các quốc gia có nền tài chính phát triển như Mỹ, châu Âu hay Singapore.

Hoàng Đan