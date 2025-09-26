VIB ra mắt dịch vụ khách hàng ưu tiên Privilege Banking

VIB giới thiệu Privilege Banking - chương trình dịch vụ khách hàng ưu tiên mang đến ưu đãi tài chính, hỗ trợ vay vốn, bảo hiểm, phong cách sống và tư vấn chuyên biệt.

Bà Tường Nguyễn, Phó tổng giám đốc VIB, cho biết nhu cầu khách hàng đang dịch chuyển mạnh từ sản phẩm đơn lẻ sang trải nghiệm tài chính toàn diện. Trong bối cảnh đó, việc ra mắt dịch vụ khách hàng ưu tiên là một cột mốc đánh dấu cam kết đồng hành của nhà băng trong hỗ trợ khách hàng tăng trưởng tài sản, xây dựng gia sản.

Theo bà Tường Nguyễn, khách hàng vừa được tiếp cận các giải pháp tài chính tối ưu, vừa được trải nghiệm dịch vụ gắn liền với phong cách sống và thành tựu cá nhân. Với mức khởi điểm từ 1 tỷ đồng tiền gửi, chương trình mở ra cơ hội gia nhập rộng hơn, đưa những đặc quyền vốn thường chỉ xuất hiện ở phân khúc cao đến gần với khách hàng.

"Privilege Banking hướng đến thông điệp giá trị không chỉ đo bằng tài sản, mà còn bằng trải nghiệm", Phó tổng giám đốc VIB nói.

Các ưu đãi của dịch vụ khách hàng ưu tiên Privilege Banking trên website ngân hàng. Ảnh: VIB

Với dịch vụ này, mỗi giao dịch tài chính đều được nhà băng thiết kế riêng nhằm tối ưu hóa giá trị tài sản và dòng tiền. Với tài khoản và tiền gửi, khách hàng tham gia VIB Privilege Banking được cộng thêm đến 0,7% lãi suất tiền gửi trên năm, tặng tài khoản số chọn trị giá đến 15 triệu đồng và miễn phí quản lý tài khoản ưu tiên.

Bên cạnh đó, dịch vụ còn đi kèm tài khoản Siêu lợi suất, mức sinh lời mỗi ngày đến 4,3% một năm, đi kèm ngưỡng tiêu chuẩn từ 500 triệu đồng và hạn mức tối đa 5 tỷ đồng, mở rộng không gian tăng trưởng cho dòng tiền chờ chi tiêu. Các giao dịch được thực hiện nhanh chóng trên MyVIB với một chạm mà không ảnh hưởng đến lợi suất tích lũy.

Đối với dòng tiền thanh toán, ngân hàng giới thiệu thẻ VIB Signature Card, dành riêng cho khách hàng ưu tiên. Thẻ hoàn tiền tích lũy đến 5% cho chi tiêu du lịch, mua sắm, ẩm thực mà không yêu cầu mức chi tiêu tối thiểu, tổng hoàn tiền lên đến 10,8 triệu đồng một năm. Thẻ miễn phí thường niên và áp dụng phí chuyển đổi ngoại tệ ở mức 1,1%.

Song song, khách hàng sử dụng tất cả loại thẻ tín dụng được miễn hoặc hoàn 100% phí thường niên. Ở hạng Premier, ưu đãi áp dụng cho toàn bộ thẻ chính và thẻ phụ. Với hạng Priority, khách hàng được miễn hoặc hoàn phí cho một thẻ chính và một thẻ phụ VIB Travel Elite.

Khi có nhu cầu tín dụng, người dùng được giảm lãi suất đến 0,75% khi vay tiêu dùng và 0,4% khi vay bất động sản hoặc mua ô tô của VIB. Trong bảo hiểm và ngoại hối, khách hàng được hoàn đến 20% phí bảo hiểm nhân thọ năm đầu tiên, đồng thời hưởng ưu đãi tỷ giá với mức giảm tới 70 VND cho USD và 150 VND cho các ngoại tệ khác tại nhà băng.

Bên cạnh các lợi ích tài chính, Privilege Banking chú trọng đến trải nghiệm cá nhân hóa. Mỗi khách hàng được đồng hành bởi một giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên (PRM), người vừa am hiểu tài chính vừa thấu hiểu phong cách sống để tư vấn và bảo vệ tài sản, đảm bảo tăng trưởng bền vững qua nhiều thế hệ.

VIB triển khai các phòng giao dịch VIP với thiết kế riêng tư, sang trọng, giúp người dùng giao dịch nhanh chóng mà không phải chờ đợi. Tại quầy, khách hàng ưu tiên được phục vụ trước, đồng thời có tổng đài riêng để nhận hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, khách còn có đặc quyền tiếp cận và trao đổi trực tiếp với lãnh đạo cấp cao của ngân hàng.

Với nhóm thường xuyên di chuyển, nhà băng cung cấp đặc quyền sử dụng hơn 1.300 phòng chờ thương gia trên toàn cầu. Người dùng được tặng thêm lượt không giới hạn dựa trên doanh số chi tiêu.

Ngân hàng cũng hợp tác cùng Marriott để phát hành thẻ đặc quyền VIB x Marriott, mang đến ưu đãi toàn diện về ẩm thực, lưu trú và giải trí. Khách hàng được giảm đến 30% ẩm thực và đồ uống tại Marriott ở Việt Nam, giảm 20% tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hưởng nhiều ưu đãi riêng tại Nhật Bản cùng JW Marriott Hong Kong. Ngoài ra, chi phí lưu trú tại hệ thống Marriott được giảm tới 20%, khách hàng nhận quà sinh nhật đặc biệt từ Club Marriott trong tháng sinh nhật.

Đại diện VIB đánh giá, với hệ sinh thái đặc quyền toàn diện, đơn vị kỳ vọng sẽ là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng tìm kiếm giải pháp tài chính, đối tác đồng hành trong hành trình kiến tạo tương lai.

Hoàng Đan