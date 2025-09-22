VIB ra mắt bộ sản phẩm sinh lời kết hợp hoàn tiền

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) giới thiệu bộ giải pháp kết hợp tài khoản Siêu lợi suất và thẻ thanh toán hoàn tiền Smart Card, giúp người dùng vừa sinh lãi vừa nhận hoàn tiền đến 9,3%

Theo đó, tài khoản Siêu lợi suất là sản phẩm ngân hàng số ra mắt đầu năm nay, cung cấp mức lợi suất đến 4,3% một năm cho số dư chưa sử dụng, trong khi vẫn đảm bảo khả năng thanh toán linh hoạt. Đến nay, sản phẩm đã thu hút hàng trăm nghìn người dùng. Sản phẩm cũng từng giúp VIB xác lập kỷ lục quốc gia với gần 100.000 tài khoản sinh lời được kích hoạt mới trong một ngày (17/5).

Trong khi đó, thẻ thanh toán Smart Card là một trong 5 sản phẩm thuộc dòng thẻ hoàn tiền đến 5% của VIB. Smart Card hoàn tiền cho mọi giao dịch online mà không yêu cầu chi tiêu tối thiểu. Mức hoàn tiền được tính dựa trên số dư bình quân tài khoản thanh toán của tháng liền trước, qua đó khuyến khích khách hàng quản trị tiền tốt hơn. Số dư duy trì càng cao, cơ hội và mức tiền hoàn càng lớn, tối đa là 10,8 triệu đồng một năm một khách hàng.

Smart Card đáp ứng tốt cả giao dịch trong và ngoài nước, thích hợp thanh toán online, mua sắm thương mại điện tử, dịch vụ số và các nhu cầu di chuyển, ăn uống, giải trí hàng ngày... Sản phẩm không giới hạn số lượng thẻ phụ, giúp gia đình dễ dàng phân bổ hạn mức, quản lý chi tiêu theo nhu cầu từng thành viên.

Người dùng có thể tối ưu giá trị dòng tiền với bộ đôi sinh lời VIB. Ảnh: VIB

Lý giải thêm về sự kết hợp này, đại diện VIB cho biết nếu dòng tiền của bạn chưa mang lại lợi ích gì khi chưa sử dụng và chi tiêu, nghĩa là mỗi đồng vốn của bạn chưa được tối ưu hóa Giải pháp kết hợp trên theo cơ chế sinh lời mỗi ngày cho tiền nhàn rỗi qua tài khoản Siêu Lợi Suất, đồng thời hoàn tiền cho mọi giao dịch online qua thẻ Smart Card.

Theo bà Tường Nguyễn, Phó tổng giám đốc VIB, bộ đôi sinh lời là thành quả từ quá trình VIB bám sát hành vi người dùng, lắng nghe nhu cầu thực tế để tạo ra một giải pháp toàn diện, dễ hiểu, dễ dùng, sinh lời mỗi ngày. Khi kết hợp sử dụng hai sản phẩm, người dùng có thể nhận lợi ích cộng gộp tới 9,3%, bao gồm cả phần sinh lãi cho tiền nhàn rỗi và phần hoàn tiền cho chi tiêu.

"Trong bộ đôi sản phẩm này, mỗi đồng vốn dù đã chi hay còn nằm trong tài khoản đều có cơ chế sinh lời rõ ràng. Đây là bước tiến mới cho việc khai thác dòng tiền cá nhân trong kỷ nguyên số", bà Tường Nguyễn cho biết.

Thẻ Smart Card của VIB. Ảnh: VIB

Bên cạnh đó, giải pháp tài chính kết hợp này đưa một khái niệm sinh lời mới: một đồng vốn nhỏ có thể tạo ra hai luồng lợi ích - vừa sinh lãi, vừa được hoàn tiền. VIB kỳ vọng rằng bộ sản phẩm sẽ góp phần thay đổi quan điểm tài chính phổ biến, từ việc "giữ tiền" sang "vận hành dòng tiền" để tạo ra giá trị kép - vừa sinh lãi từ tiền nhàn rỗi, vừa sinh lợi từ tiêu dùng.

Bộ đôi sinh lời vận hành trên nền tảng ngân hàng số Ảnh: VIB

Để sở hữu giải pháp sinh lời, người dùng có thể truy cập ứng dụng Ngân hàng số MyVIB để mở mới tài khoản thanh toán, đăng ký phát hành thẻ Smart Card, và kích hoạt để sử dụng tài khoản Siêu lợi suất mà không cần đến chi nhánh, rút ngắn quy trình và tối ưu hóa trải nghiệm tài chính.

Theo đại diện VIB, việc ra mắt bộ đôi sinh lời không chỉ giúp tăng cường năng lực tài chính cá nhân, mà còn là một bước tiến trong quá trình chuyển đổi ngân hàng số, hướng đến trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam.

Thế Đan