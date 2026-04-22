VIB Privilege Banking - giải pháp tài chính linh hoạt theo khách hàng

Ngân hàng ưu tiên VIB giúp khách hàng chủ động điều phối dòng tiền, tối ưu tài sản và nắm bắt cơ hội nhờ hệ giải pháp tích hợp, theo bà Tường Nguyễn, Phó tổng giám đốc VIB.

Tầng lớp có tài sản tại Việt Nam đang thay đổi không chỉ về quy mô mà cả về tư duy. Nhóm khách hàng này ngày càng chủ động, linh hoạt, kỳ vọng các giải pháp tài chính có thể thích ứng với nhịp sống và biến động thị trường.

Đáp ứng xu hướng đó, ngay trong tháng 4, VIB chính thức định hình mảng ngân hàng ưu tiên - VIB Privilege Banking, thông qua sự kiện ra mắt với trải nghiệm cực quang lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam. Sự kiện vừa mang tính trải nghiệm, vừa thể hiện định hướng phát triển của ngân hàng trong việc xây dựng hệ giải pháp tài chính phù hợp với nhóm khách hàng có nhu cầu quản lý tài sản linh hoạt, nhạy bén trước cơ hội.

Nhân dịp này, bà Tường Nguyễn, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Quốc Tế (VIB), đã chia sẻ về những thay đổi trong tư duy của tầng lớp khách hàng có tài sản. Bà cũng lý giải việc VIB lựa chọn linh hoạt, cá nhân hóa và đặc quyền làm nền tảng phát triển, cũng như định hướng dài hạn của VIB Privilege Banking.

Bà Tường Nguyễn đánh giá, mảng ngân hàng ưu tiên không dừng ở việc cung cấp dịch vụ tài chính. Ngân hàng hướng đến đồng hành khách hàng trong quản lý tài sản và thích ứng với biến động thị trường.

- Theo bà điều gì khiến VIB ra mắt Ngân hàng ưu tiên - VIB Privilege Banking trong giai đoạn này?

- Tầng lớp trung lưu Việt Nam được dự báo có thể chiếm khoảng 26% dân số năm 2026, gần gấp đôi so với năm 2023. Tổng tài sản tài chính cá nhân có thể đạt khoảng 600 tỷ USD vào năm 2027, với tốc độ tăng trưởng khoảng 11% mỗi năm.

Nhưng có một bức tranh khác cũng đang diễn ra song song và đây là điều chúng tôi quan sát rất kỹ. Kinh tế số Việt Nam đã chạm ngưỡng 39 tỷ USD và 81% người dùng tương tác với AI hàng ngày. Khi môi trường sống thay đổi nhanh như vậy, kỳ vọng của khách hàng cũng thay đổi theo hướng linh hoạt hơn, điều đó tác động trực tiếp đến cách họ muốn được phục vụ.

Trước đây, khách hàng ưu tiên thường tìm đến ngân hàng để đảm bảo an toàn và ổn định cho tài sản. Hiện nay, nhu cầu đã thay đổi theo hướng linh hoạt và cá nhân hóa hơn. Khi môi trường sống trở nên phức tạp và lựa chọn ngày càng đa dạng, khách hàng kỳ vọng các giải pháp phù hợp với từng hoàn cảnh, mục tiêu cụ thể. Đồng thời, giá trị của thời gian khiến họ ưu tiên những dịch vụ được chuẩn bị sẵn, có thể đáp ứng ngay khi cần. Điều họ cần không còn là ngân hàng phản ứng nhanh khi họ gọi, mà là ngân hàng đã chuẩn bị sẵn trước khi họ cần. Đó chính là khoảng trống mà chúng tôi nhận ra và quyết định lấp đầy bằng VIB Privilege Banking - Ngân hàng ưu tiên không dừng ở đặc quyền, mà giúp khách hàng chủ động trước mọi chuyển động.

- Sự phân tách giữa hai hạng Priority và Premier trong VIB Privilege Banking được xác định như thế nào?

- Chúng tôi không xây dựng mô hình "chuẩn cho tất cả", bởi khách hàng có tài sản không phải là một phân khúc đồng nhất. Trong gần 20 năm làm việc trong ngành, tôi chưa từng gặp hai khách hàng nào giống nhau: người theo đuổi tăng trưởng nhanh, người ưu tiên an toàn, người tập trung cho kế hoạch kế thừa và cũng có người đang chuẩn bị cho những định hướng mới trong cuộc sống.

Chính vì vậy, khi thiết kế VIB Privilege Banking, chúng tôi không bắt đầu từ sản phẩm. Chúng tôi bắt đầu từ câu hỏi: khách hàng này đang ở đâu trong hành trình cuộc đời của họ? Từ đó, Priority và Premier không đơn thuần là hai mức tài sản khác nhau, mà là hai giai đoạn khác nhau trong hành trình tài chính.

Priority hướng đến những khách hàng đang trong giai đoạn tích lũy và mở rộng tài sản, cần sự linh hoạt để nắm bắt cơ hội trong khi vẫn kiểm soát dòng tiền tốt. Premier phục vụ những khách hàng đã có nền tảng vững chắc hơn, với nhu cầu quản trị phức tạp hơn, kỳ vọng cá nhân hóa cao hơn và yêu cầu đặc quyền ở tầm cao hơn. Ranh giới không chỉ là con số, mà là sự thấu hiểu về hành trình ở từng giai đoạn.

- Tại sao VIB lại chọn Aurora - cực quang, làm biểu tượng cho VIB Privilege Banking?

- VIB Privilege Banking được định hướng như hệ giải pháp tài chính có khả năng thích ứng theo nhu cầu của khách hàng, hỗ trợ quản lý tài sản và nắm bắt cơ hội trong bối cảnh thị trường biến động.

Hình ảnh Aurora (cực quang) được lựa chọn làm biểu tượng cho mô hình này. Đặc điểm của Aurora là luôn chuyển động, thích ứng theo từng biến đổi của bầu trời, như cách VIB Privilege Banking vận hành theo giá trị Dynamic - linh hoạt theo từng chuyển động của khách hàng và thị trường. Aurora cũng không lặp lại, mỗi khoảnh khắc là một cấu trúc ánh sáng riêng biệt, phản chiếu giá trị Unique - tương ứng với cá nhân hóa hệ giải pháp theo hành trình tài chính của từng khách hàng. Aurora không dành cho số đông - chính sự hiếm có đó phản chiếu giá trị Exclusive - đặc quyền xứng tầm để mỗi khách hàng luôn nắm bắt kịp cơ hội khi nó xuất hiện.

Từ đó, VIB xây dựng VIB Privilege Banking theo hướng đồng hành xuyên suốt, chủ động điều chỉnh và chuẩn bị giải pháp tài chính phù hợp với từng giai đoạn của khách hàng.

- Uy tín hay bền vững là các giá trị thường gắn với phân khúc ưu tiên, vậy bà có thể cho biết VIB Privilege Banking được xây dựng xoay quanh triết lý gì?

- Theo tôi, uy tín và bền vững là những giá trị nền tảng mà bất kỳ ngân hàng ưu tiên nào cũng phải có, chúng tôi coi đó là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ. Điều tạo ra sự khác biệt thực sự nằm ở nhận thức quan trọng hơn: trong thế giới ngày nay, thành công không còn đến từ việc phản ứng nhanh, mà đến từ khả năng nắm bắt được sự chuyển biến trước khi nó xảy ra.

Vì vậy, với VIB Privilege Banking, chúng tôi kiến tạo hệ giải pháp tài chính vận hành theo ba giá trị: Dynamic - luôn thích ứng theo từng nhịp sống khách hàng; Unique - cá nhân hóa để mỗi hành trình tài chính mang dấu ấn riêng và Exclusive - nơi đặc quyền không chỉ có quyền lợi, mà là cảm giác được thấu hiểu, đồng hành dài lâu. Đó cũng là cách VIB định nghĩa lại ngân hàng ưu tiên và đồng hành cùng khách hàng làm chủ thời cuộc.

- Bà có thể giải thích rõ hơn, trong thực tế, tính Dynamic - linh hoạt giúp khách hàng nắm bắt thời cơ như thế nào?

- Tính linh hoạt (Dynamic) trong VIB Privilege Banking được thiết kế như hệ vận hành tài chính gồm ba lớp liên kết. Mỗi lớp đảm nhiệm một vai trò riêng, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau để duy trì trạng thái chủ động cho dòng tiền.

Lớp thứ nhất là dòng tiền ngắn hạn. Với tài khoản Siêu lợi suất, số dư trong tài khoản thanh toán có thể tự sinh lời hàng ngày, trong khi vẫn đảm bảo khả năng rút, gửi linh hoạt. Nhờ đó, dòng tiền vừa được sử dụng hiệu quả, vừa luôn sẵn sàng khi phát sinh nhu cầu. Đặc biệt, với Siêu lợi suất, hai hạng khách Priority cùng Premier được sinh lời đến 6% mỗi ngày cho số dư tài khoản lên đến 15tỷ và 30 tỷ, gấp 5, 10 lần so với khách VIB thông thường.

Lớp thứ hai là tích lũy trung và dài hạn. Các giải pháp như iDepo và Hi-Depo cho phép khách hàng lựa chọn kỳ hạn theo mục tiêu, đồng thời duy trì tính linh hoạt trong quá trình sử dụng. Khi kế hoạch tài chính thay đổi, khách hàng có thể điều chỉnh mà không làm mất phần giá trị đã tích lũy.

Lớp thứ ba là đầu tư. Thông qua hệ sinh thái hợp tác, khách hàng có thể tiếp cận nhiều kênh đầu tư và giải pháp bảo vệ tài sản trên cùng một nền tảng. Khi ba lớp này vận hành đồng thời, dòng tiền, tích lũy và đầu tư được kết nối liên tục, giúp giảm sự đánh đổi giữa an toàn, sinh lời, thanh khoản.

Riêng trong bài toán bất động sản, đầu tư, nơi cơ hội thường xuất hiện nhanh và không chờ đợi, điều khách hàng cần không đơn thuần là khoản vay, mà là tốc độ xử lý, sự linh hoạt trong cấu trúc tài chính. Với VIB Privilege Banking, khách hàng có thể tiếp cận hạn mức tài trợ lên đến 500 tỷ đồng, với lựa chọn ân hạn gốc linh hoạt và không có phí tất toán trước hạn. Điểm khác biệt là chúng tôi chấp nhận chứng minh năng lực tài chính từ khoản đầu tư thay vì chỉ dựa trên sao kê thu nhập truyền thống. Quy trình phê duyệt tối ưu với thời gian xử lý chỉ 4 giờ cho các khoản vay dưới 20 tỷ. Khi cơ hội chỉ mở ra trong vài ngày, 4 giờ chính là khoảng cách giữa người nắm bắt được và người bỏ lỡ.

Bên cạnh đó, tính linh hoạt còn được mở rộng sang trải nghiệm giao dịch và chi tiêu. Các dòng thẻ Priority Signature và Premier Signature được xây dựng theo các nhóm nhu cầu phổ biến như du lịch, ẩm thực, mua sắm. Khách hàng có thể nhận hoàn tiền, sử dụng dịch vụ phòng chờ sân bay và hưởng mức phí giao dịch ngoại tệ cạnh tranh. Những yếu tố này góp phần hoàn thiện hệ giải pháp tài chính, gắn với nhịp sống cùng nhu cầu thực tế của khách hàng.

- Bà hãy cho biết hai giá trị Unique và Exclusive được hiện thực hóa ra sao?

- Khách hàng có tài sản ngày nay không tách rời tài chính khỏi đời sống. Họ phân bổ dòng tiền cho sức khỏe, giáo dục và các trải nghiệm phù hợp với nhu cầu cá nhân. Vì vậy, nếu chỉ cung cấp sản phẩm tài chính đơn lẻ, ngân hàng khó đáp ứng đầy đủ hành trình của họ.

Từ cách nhìn này, chúng tôi phát triển VIB Privilege Banking theo hai giá trị Unique và Exclusive. Với Unique, mỗi khách hàng được phục vụ theo nhu cầu và mục tiêu riêng, thay vì áp dụng một mô hình chung. Trên nền tảng MyVIB, không gian Ownrora thiết kế để hỗ trợ phân bổ tài sản theo từng giai đoạn, gợi ý sản phẩm phù hợp với thói quen chi tiêu và cung cấp công cụ theo dõi tài chính rõ ràng. Bên cạnh đó, đội ngũ quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên trực tiếp đồng hành, giúp việc tư vấn sát hơn với từng trường hợp cụ thể.

Với Exclusive, VIB tiếp cận theo hướng ghi nhận sự tin tưởng của khách hàng, thay vì tạo khoảng cách bằng đặc quyền. Trọng tâm nằm ở mức độ thấu hiểu và khả năng đồng hành trong các quyết định tài chính quan trọng. Khi công nghệ và con người được kết hợp để phục vụ theo từng cá nhân, giá trị của dịch vụ được hình thành từ sự phù hợp và nhất quán trong toàn bộ trải nghiệm.

- Tại sao VIB lại tặng khách hàng ưu tiên bộ khăn lụa thủy ấn để "chào đón", thay vì món quà tài chính thông thường?

- Khi đánh dấu thời điểm khách hàng gia nhập VIB Privilege Banking, chúng tôi lựa chọn hình thức thể hiện mang tính trải nghiệm thay vì chỉ dừng ở giá trị tài chính. Do đó chúng tôi đã tìm kiếm một biểu trưng có thể cảm nhận trực tiếp, đồng thời gợi liên tưởng đến hình ảnh cực quang (Aurora).

Từ đó, khăn lụa tơ tằm được chế tác thủ công bằng kỹ thuật thủy ấn và đính đá Swarovski được lựa chọn. Nghệ sĩ Đặng Tố Anh thực hiện từng tác phẩm bằng cách vẽ trực tiếp trên mặt nước, ghi lại chuyển động của màu sắc trong một khoảnh khắc duy nhất. Mỗi sản phẩm mang đặc điểm riêng, không lặp lại.

Món quà này thể hiện cách tiếp cận dịch vụ theo từng cá nhân, thể hiện hành trình và nhu cầu khác nhau của mỗi khách hàng. Đồng thời, chúng tôi triển khai chương trình "Chạm ánh cực quang" kéo dài đến 31/7, với các chuyến trải nghiệm tại Bắc Âu dành cho khách hàng. Hoạt động này được xây dựng theo thông điệp về khả năng nắm bắt thời điểm, phù hợp với định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng ưu tiên.

- Bà từng chia sẻ rằng VIB Privilege Banking được xây dựng "không chỉ cho một khoảnh khắc mà cho cả một hành trình dài phía trước", điều đó có nghĩa gì khi hành trình tài chính của mỗi khách hàng là khác nhau và không ngừng thay đổi?

- Câu hỏi này chạm đúng vào điều chúng tôi suy nghĩ nhiều nhất khi xây dựng VIB Privilege Banking. Một khách hàng Priority hôm nay có thể là khách hàng Premier trong vài năm tới, tài sản của họ lớn lên, nhu cầu của họ phức tạp hơn, kỳ vọng của họ cao hơn. Nếu chúng tôi chỉ phục vụ họ tốt ở khoảnh khắc họ gia nhập rồi để họ tự xoay xở với những thay đổi về sau, đó không phải là đồng hành đó chỉ là bán sản phẩm.

Chính vì vậy, VIB Privilege Banking được thiết kế để có thể mở rộng theo hành trình của khách hàng, từ quản lý tài sản, tài chính bất động sản linh hoạt, đến trải nghiệm ngân hàng số thông minh hơn và các đặc quyền phong cách sống ngày càng cá nhân hóa. Chúng tôi không muốn khách hàng cảm thấy mình đã "vượt ra ngoài" những gì VIB có thể cung cấp. Chúng tôi muốn họ luôn thấy VIB đang ở phía trước, chờ họ ở mỗi chặng tiếp theo.

- Bà kỳ vọng VIB Privilege Banking sẽ tạo ra sự thay đổi như thế nào?

- Kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi không nằm ở số lượng khách hàng hay quy mô tài sản quản lý, dù đó là những chỉ số quan trọng. Điều chúng tôi thực sự muốn tạo ra là chuẩn mực mới cho thị trường: rằng ngân hàng ưu tiên không phải là nơi khách được phục vụ đặc biệt hơn, mà là nơi khách được trao công cụ để tự mình làm chủ thời cuộc.

Khi khách hàng VIB Privilege Banking có trong tay hệ giải pháp đủ linh hoạt: linh hoạt sinh lời, linh hoạt chi tiêu, linh hoạt nguồn vốn - họ không cần chờ đợi ngân hàng phản ứng. Họ chủ động hành động ngay khi thời cơ xuất hiện. Đó là sự thay đổi mà chúng tôi muốn định hình, không chỉ trong hành vi tài chính của từng khách hàng, mà trong cách cả thị trường nhìn nhận vai trò của ngân hàng ưu tiên.

