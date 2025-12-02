VIB nhận hai giải thưởng quốc tế về cho vay cá nhân

VIB nhận giải "Ngân hàng tốt nhất cho người vay mua nhà" từ Euromoney, "Giải pháp cho vay sáng tạo và cá nhân hóa nhất" cho sản phẩm Super Cash từ Boston Brand Research & Media.

Euromoney Awards for Excellence do tạp chí Euromoney thành lập từ năm 1992, với hơn 600 ngân hàng từ trên 100 quốc gia tham gia tranh tài hàng năm. Giải thưởng "Ngân hàng tốt nhất cho người mua nhà tại Việt Nam" (Best Bank for Homeowners - Vietnam) của VIB được đánh giá dựa trên các tiêu chí khắt khe về trải nghiệm cho vay, sản phẩm sáng tạo, ứng dụng công nghệ và tính bền vững.

Theo đại diện ngân hàng, giải thưởng ghi nhận những cải tiến của VIB trong lĩnh vực cho vay mua nhà tại Việt Nam. Điểm nhấn là việc ứng dụng phân tích dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) trong đánh giá tín dụng và xác thực hồ sơ tự động. Việc áp dụng này giúp rút ngắn thời gian phê duyệt khoản vay xuống còn 8 giờ, so với 4-7 ngày làm việc theo thông lệ ngành. Quy trình cho vay nhanh chóng là cơ sở giúp khách hàng chủ động nguồn tài chính khi tìm kiếm bất động sản phù hợp, giảm thiểu rủi ro và tăng tính linh hoạt trong quyết định mua nhà.

Nhà băng thiết kế gói vay mua nhà ưu đãi cho khách hàng. Ảnh: VIB

Bên cạnh đó, các nền tảng số của VIB như ứng dụng MyVIB được trang bị bộ công cụ quản lý khoản vay hiện đại: theo dõi tình trạng khoản vay real-time, nhắc lịch thanh toán tự động, cùng trợ lý vay mua nhà sử dụng AI cung cấp tư vấn cá nhân hóa và cảnh báo sớm các rủi ro tài chính. Bên cạnh tập trung vào công nghệ, ngân hàng còn thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua gói vay mua nhà với lãi suất cố định trong thời gian dài, phương án trả nợ linh hoạt và thời gian ân hạn gốc tối đa 5 năm.

Giải thưởng này là sự ghi nhận từ những tổ chức uy tín thế giới đối với năng lực đổi mới, chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, cùng sự đầu tư của VIB vào công nghệ. Những yếu tố này giúp ngân hàng tạo ra những giải pháp tài chính thông minh, tiện lợi và cá nhân hóa cho khách hàng.

Song song đó, Super Cash của VIB cũng được vinh danh là "Giải pháp cho vay sáng tạo và cá nhân hóa nhất Việt Nam 2025" tại Global Brand Frontier Awards 2025 do Boston Brand Research & Media (BBRM) - Mỹ tổ chức. Global Brand Frontier Awards là giải thưởng quốc tế có tính chọn lọc cao, chỉ dưới 2% thương hiệu được đề cử nhận được vinh danh. Giải thưởng này tôn vinh các thương hiệu có thành tựu nổi bật về đổi mới, cá nhân hóa và tác động thị trường.

Super Cash là giải pháp tín dụng, cho phép khách hàng luân chuyển hạn mức linh hoạt giữa thẻ tín dụng và vay tín chấp trong cùng hạn mức tín dụng cá nhân lên đến 1 tỷ đồng. Khách hàng có thể chuyển một phần hạn mức sang thẻ tín dụng để chi tiêu, mua sắm. Hoặc đăng ký khoản vay tín chấp trên ứng dụng Max để rút tiền mặt ngay lập tức khi cần thiết, tối đa lên tới toàn bộ hạn mức tín dụng.

Sự linh hoạt này giúp người dùng tối ưu hóa việc sử dụng vốn, chủ động điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân tại bất kỳ thời điểm nào. Điểm khác biệt của Super Cash là việc ứng dụng GenAI trong gợi ý hạn mức và cấu trúc khoản vay, giúp mỗi người vay có trải nghiệm tài chính riêng biệt thay vì sản phẩm đại trà. Toàn bộ quy trình được số hóa, thời gian phê duyệt trong 5 phút, nhờ tự động hóa hoàn toàn quy trình thẩm định và phê duyệt khoản vay. Khách hàng được chủ động lựa chọn kỳ hạn, hạn mức và ngày thanh toán ngay trên ứng dụng Max của VIB.

Theo hội đồng giải thưởng, đây là bước tiến mang tính định hình xu hướng cho vay thế hệ mới, nơi khách hàng được trao quyền thiết kế sản phẩm tài chính phù hợp với thói quen chi tiêu và dòng tiền cá nhân.

Bên cạnh Super Cash, ngân hàng tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu "trao quyền" thông qua giải pháp trả góp qua thẻ thanh toán quốc tế. Khách hàng có thể giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ thanh toán VIB, sau đó chủ động chuyển giao dịch thành khoản trả góp linh hoạt ngay trên ứng dụng Max.

Giải pháp được tích hợp liền mạch với Super Cash và thẻ thanh toán quốc tế VIB trên cùng nền tảng ứng dụng Max. Việc tích hợp phép khách hàng quản lý toàn bộ tài chính cá nhân, từ chi tiêu hàng ngày, trả góp linh hoạt đến vay tín chấp - với trải nghiệm được cá nhân hóa hoàn toàn bởi công nghệ AI. Khách hàng được quyết định khi nào, khoản chi nào cần chuyển thành trả góp, chủ động kiểm soát dòng tiền của chính mình.

Đại diện ngân hàng đánh giá, hai giải thưởng quốc tế uy tín trong năm nay là minh chứng cho chiến lược của VIB, lấy khách hàng làm trọng tâm, đầu tư mạnh vào công nghệ và không ngừng đổi mới sản phẩm. Với các giải pháp tín dụng linh hoạt, nhà băng hướng tới tầm nhìn hình thành hệ sinh thái tài chính thông minh, tiện lợi và cá nhân hóa cho người dùng Việt.

Hoàng Đan