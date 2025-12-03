VIB nhận giải 'Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc' từ JP Morgan

VIB được JP Morgan trao giải "Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc bằng USD năm 2025", với tỷ lệ xử lý tự động giao dịch thanh toán quốc tế đạt chuẩn 99,94%.

Giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc (U.S. Dollar Clearing Elite Quality Recognition Award), được JP Morgan trao tặng hàng năm cho các tổ chức tài chính trên toàn cầu, dựa trên số lượng điện thanh toán và chất lượng xử lý điện tự động xuyên suốt. Các chỉ tiêu này là yếu tố quan trọng đánh giá hiệu quả, độ chính xác và mức độ chuẩn hóa trong quy trình giao dịch thanh toán quốc tế, qua đó giúp giảm thiểu rủi ro, sai sót, nâng cao hiệu suất vận hành.

Đại diện Ngân hàng JP Morgan, ông Shibu Thomas, Giám đốc khu vực APAC, Phụ trách giải pháp sản phẩm thanh toán bù trừ toàn cầu cho biết đơn vị đánh giá cao tỷ lệ điện đạt chuẩn mà VIB đã đạt được trong năm qua. VIB luôn nằm trong nhóm các ngân hàng hàng đầu thế giới về chất lượng giao dịch thanh toán quốc tế.

"Giải thưởng ghi nhận cho những thành công, nỗ lực hiện tại, là động lực để hai bên tiếp tục hợp tác, tìm kiếm những giải pháp sáng tạo, nhằm thúc đẩy thanh toán thương mại, giao dịch toàn cầu và gia tăng giá trị cho khách hàng", ông Shibu Thomas nói.

Đại diện ngân hàng nhận giải thưởng từ đại diện JPMorgan. Ảnh: VIB

Đại diện VIB cho biết, giải thưởng từ JP Morgan cho thấy năng lực vận hành của đơn vị trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và kinh doanh ngoại hối. Năng lực này giúp doanh nghiệp và khách hàng cá nhân tại Việt Nam rút ngắn thời gian, giảm thiểu sai sót và tối ưu chi phí trong hoạt động thanh toán quốc tế.

Bên cạnh giải thưởng của JP Morgan, trong năm nay đơn vị còn được nhiều tổ chức quốc tế khác vinh danh như: Euromoney, Global Brands Magazine, Global Business Outlook và Boston Brand. Các giải thưởng xoay quanh nhóm sản phẩm - dịch vụ ngân hàng sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại và cải thiện hiệu quả sử dụng dịch vụ cho khách hàng.

Trong bối cảnh ngành tài chính chuyển từ tăng trưởng quy mô sang tăng trưởng chất lượng, năng lực phục vụ chuỗi giá trị khách hàng trở thành yếu tố cạnh tranh chính. Ngân hàng giao dịch (transaction banking) là một trong những nền tảng mà VIB ưu tiên đầu tư, nhằm kết nối trực tiếp hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp với hệ thống vận hành của ngân hàng, từ đó nâng cao khả năng quản trị dòng tiền.

Nhà băng đang phát triển nhiều giải pháp đồng bộ để hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vốn lưu động và chi phí vận hành. Bao gồm giải pháp thanh toán và quản lý dòng tiền đa dạng (Payment & cash flow management solutions), hỗ trợ doanh nghiệp quản trị dòng tiền chủ động. Giải pháp này tối ưu hóa nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, đồng thời kiểm soát luồng tài chính nội bộ minh bạch và chính xác.

Bên cạnh đó là giải pháp hệ thống tích hợp (Integrated system solutions) giúp tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả xử lý và giảm chi phí giao dịch thông qua các công cụ hiện đại. Các công cụ như: API Banking, kết nối ERP, cổng thanh toán, eKYC, digital onboarding và hệ thống quản trị giao dịch thời gian thực.

Nhờ các giải pháp này, ngân hàng giao dịch của VIB vừa thực hiện các giao dịch thanh toán thông thường, còn trở thành hệ sinh thái tài chính toàn diện, giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền, nâng cao năng lực quản trị và linh hoạt thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế. Nhà băng hướng tới mục tiêu trở thành "đối tác ngân hàng hàng đầu của doanh nghiệp và các định chế tài chính". Ngân hàng tiếp tục củng cố uy tín thông qua các giải pháp chuyên biệt, đồng hành doanh nghiệp trong mọi giai đoạn quản trị tài chính.

Hoàng Đan