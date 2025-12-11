VIB nhận 9 giải thưởng từ Mastercard về thẻ và thanh toán số

VIB được Mastercard trao 9 giải thưởng nhờ đạt những kết quả nổi bật về doanh số chi tiêu, phát triển danh mục thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thanh toán số tại thị trường Việt Nam.

Các giải thưởng đơn vị đạt được gồm: Ngân hàng dẫn đầu về chi tiêu thẻ tín dụng; Danh mục thẻ tín dụng vượt trội; Ngân hàng dẫn đầu về chi tiêu thẻ ghi nợ; Danh mục thẻ ghi nợ vượt trội; Thành tựu xuất sắc về thương mại điện tử. Bên cạnh đó, VIB còn nhận giải: Dẫn đầu về chi tiêu xuyên biên giới; Dẫn đầu về chi tiêu du lịch xuyên biên giới; Đơn vị tiên phong chấp nhận thanh toán trong kỷ nguyên mới và Giải pháp thẻ ghi nợ thế hệ mới.

Theo đại diện ngân hàng, những ghi nhận này nối tiếp loạt thành tựu mà đơn vị đạt được trong những năm gần đây, thể hiện nỗ lực duy trì vị thế dẫn đầu ở nhiều hạng mục từ quy mô danh mục thẻ, doanh số chi tiêu đến đổi mới sản phẩm. VIB có hệ sinh thái đa dạng các dòng thẻ Mastercard, với nhiều tính năng, tập trung vào các nhu cầu chi tiêu chuyên biệt của người dùng.

Trong đó, VIB Online Plus 2in1 là dòng thẻ đầu tiên ở Đông Nam Á tích hợp thẻ tín dụng và thẻ thanh toán. VIB Premier Boundless và VIB Travel Élite tập trung vào các ưu đãi du lịch như: phòng chờ sân bay, ưu đãi khách sạn - vé máy bay, phí giao dịch ngoại tệ thấp cùng nhiều đặc quyền quốc tế.

Khách hàng thanh toán bằng thẻ VIB Travel Élite. Ảnh: VIB

Trong khi đó VIB Cash Back hoàn tiền lên đến 10% cho các giao dịch mua sắm, ăn uống và đi lại. VIB Rewards Unlimited tích điểm không giới hạn, đổi quà hoặc hoàn tiền trực tiếp. Đối với thẻ VIB Financial Free, ưu đãi miễn phí thường niên và rút tiền mặt, phù hợp với người muốn tối ưu chi phí sử dụng thẻ.

Các dòng thẻ thanh toán như VIB Platinum Card hay VIB Smart Card cũng được người dùng lựa chọn nhờ khả năng cá nhân hóa và ưu đãi tích điểm. Với danh mục hơn 1 triệu thẻ Mastercard và doanh số chi tiêu đến đầu tháng 12/2025 đạt gần 119.000 tỷ đồng, VIB tiếp tục tạo ra những bước tiến quan trọng trong thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, đặc biệt là trong các giao dịch hàng ngày của người dùng.

Nhà băng đồng thời được ghi nhận ở hạng mục "Thành tựu xuất sắc về thương mại điện tử", phản ánh sự tăng trưởng của ngân hàng trên các nền tảng mua sắm trực tuyến. Tổng chi tiêu thương mại điện tử qua thẻ Mastercard của VIB đạt trên 35.000 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ. Với sự bùng nổ của thương mại điện tử trong những năm gần đây, đơn vị phát triển các dòng thẻ chuyên biệt, mang đến lợi ích vượt trội cho chủ thẻ khi mua sắm trực tuyến. Tiêu biểu như VIB Online Plus 2in1 hoàn đến 5% cho chi tiêu trực tuyến, hay VIB Cash Back hoàn đến 24 triệu điểm thưởng mỗi năm.

Trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, VIB được vinh danh là ngân hàng "Dẫn đầu về chi tiêu xuyên biên giới" và "Dẫn đầu về chi tiêu du lịch xuyên biên giới", ghi nhận nhu cầu chi tiêu quốc tế tăng cao của chủ thẻ VIB. Chi tiêu xuyên biên giới qua thẻ Mastercard của VIB tính đến đầu tháng 12/2025 đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng gần 47% so với cùng kỳ năm 2024. Những con số này cho thấy người dùng tiếp tục tin tưởng vào các dòng thẻ du lịch cao cấp như VIB Travel Élite với mức phí giao dịch ngoại tệ chỉ từ 0%, hay VIB Premier Boundless với các ưu đãi dành cho hội viên Vietnam Airlines và tiện ích phòng chờ sân bay 0 - vé máy bay...

Mastercard cũng ghi nhận VIB là "Đơn vị tiên phong chấp nhận thanh toán trong kỷ nguyên mới" nhờ đổi mới trong triển khai các giải pháp thanh toán tiên tiến, góp phần xây dựng hệ sinh thái thanh toán số toàn diện. Giải thưởng dành cho các đối tác đang kiến tạo thế hệ hạ tầng chấp nhận thanh toán mới thông qua mô hình đa kênh, ưu tiên số hóa và giải pháp SoftPOS đột phá cho đơn vị chấp nhận thanh toán.

Ngân hàng đồng thời được đánh giá cao ở hạng mục "Giải pháp thẻ ghi nợ thế hệ mới" với việc lần đầu phát triển phương thức trả góp qua thẻ thanh toán quốc tế tại Việt Nam.

Bà Tường Nguyễn, Phó tổng giám đốc VIB, cho biết các giải thưởng này cho thấy cam kết của ngân hàng, trong việc nâng cao trải nghiệm thanh toán cho khách hàng, ở cả nhu cầu giao dịch thường nhật và chi tiêu cao cấp. Theo bà, mức độ tin dùng của người dùng là nền tảng để đơn vị tiếp tục mở rộng các sản phẩm thẻ và dịch vụ đi kèm.

Ông Sharad Jain, Giám đốc quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia, đánh giá cao nỗ lực của VIB trong đổi mới danh mục thẻ và thúc đẩy các giải pháp thanh toán phù hợp thị trường. Ông cho rằng cột mốc 1 triệu thẻ tín dụng là minh chứng rõ ràng cho năng lực phát triển sản phẩm và mức độ gắn kết với khách hàng của ngân hàng.

Với 9 giải thưởng được Mastercard ghi nhận, nhà băng tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng dẫn đầu trong lĩnh vực thẻ và thanh toán số tại Việt Nam. Những ghi nhận này đồng thời mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa ngân hàng và Mastercard, hướng tới nâng cao tiện ích, mở rộng hệ sinh thái thanh toán và mang đến nhiều trải nghiệm phù hợp hơn cho người dùng trong thời gian tới.

Hoàng Đan