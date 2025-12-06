VIB lập kỷ lục với tính năng trả góp trên thẻ thanh toán

VIB triển khai tính năng trả góp trên thẻ thanh toán quốc tế (vốn chỉ có ở thẻ tín dụng), được Vietking xác lập kỷ lục là Ngân hàng đầu tiên ứng dụng tính năng này.

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa triển khai tính năng trả góp ngay trên thẻ thanh toán quốc tế (debit). Tính năng mới cho phép khách hàng chuyển đổi giao dịch chi tiêu thành khoản trả góp chỉ với vài thao tác trên ứng dụng MyVIB, hoàn toàn số hóa. Giải pháp được ngân hàng cho biết là bước đột phá khi đưa đặc quyền vốn chỉ dành cho chủ thẻ tín dụng đến với nhóm khách sử dụng thẻ thanh toán - vốn chiếm tỷ lệ lớn trên thị trường. Sáng kiến giúp VIB xác lập kỷ lục là Ngân hàng đầu tiên triển khai trả góp trên thẻ thanh toán quốc tế.

Người dùng thẻ VIB Smart Card. Ảnh: VIB

Theo báo cáo mới đây của FiinGrou, Việt Nam hiện có hơn 125 triệu thẻ thanh toán đang lưu hành, trong khi thẻ tín dụng mới đạt gần 13 triệu. Khoảng cách lớn này cho thấy nhu cầu chi tiêu linh hoạt còn rất lớn, song chưa được đáp ứng tương xứng.

Với giải pháp mới, chủ thẻ VIB có thể mua sắm bằng chính số dư trên tài khoản thanh toán, đồng thời được quyền chuyển đổi sang trả góp khi cần cân đối dòng tiền. Quyết định chuyển đổi có thể thực hiện ngay tại thời điểm giao dịch hoặc sau đó, giúp người dùng chủ động hơn thay vì phụ thuộc vào các chương trình trả góp tại điểm bán.

Hệ thống dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò nền tảng cho mô hình này. Thay vì yêu cầu hồ sơ giấy tờ, VIB phân tích lịch sử giao dịch, dòng tiền, hành vi chi tiêu và các chỉ số tài chính để tự động phê duyệt hạn mức trả góp.

Mỗi khách hàng được cấp hạn mức phù hợp với năng lực tài chính, đảm bảo cá nhân hóa nhưng vẫn kiểm soát rủi ro. Lịch sử thanh toán đúng hạn cũng được ghi nhận trên CIC, giúp người dùng từng bước tiếp cận các sản phẩm tín dụng cao hơn như thẻ tín dụng, vay mua xe hay mua nhà.

VIB áp dụng lãi suất trả góp cạnh tranh từ 0,79% hàng tháng (tương đương khoảng 9,5% một năm) cho các giao dịch từ 3 triệu đồng, kỳ hạn 3-60 tháng. Khách hàng cũng có thể hưởng ưu đãi 0% lãi suất tại hơn 100 đối tác của ngân hàng trong các lĩnh vực điện máy, công nghệ, giáo dục, du lịch, thời trang...

Đặc biệt, dù giao dịch đã được chuyển sang trả góp, chủ thẻ vẫn được hoàn tiền và tích điểm theo chính sách của thẻ.

Theo đại diện VIB, trả góp trên thẻ thanh toán không chỉ là một tính năng, mà là phần mở rộng trong hệ sinh thái "tài chính hành động" mà ngân hàng đang phát triển. Hệ sinh thái này hướng đến việc giúp người dùng chủ động quản lý tài chính cá nhân qua các công cụ số - từ theo dõi dòng tiền, lập kế hoạch chi tiêu, đầu tư sinh lời đến tiếp cận tín dụng có trách nhiệm. Người dùng được chi tiêu linh hoạt hơn, có thể học cách sử dụng tiền một cách chủ động, kỷ luật. "Giải pháp góp phần định hình hành vi tiêu dùng và quản lý dòng tiền của người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ đang hướng tới độc lập tài chính", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Nhờ sáng kiến này, VIB được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là ngân hàng đầu tiên triển khai tính năng cho phép khách hàng cá nhân đăng ký trả góp qua thẻ thanh toán quốc tế. Dấu mốc này khẳng định chiến lược dẫn đầu của VIB trong việc kiến tạo xu hướng tài chính cá nhân thế hệ mới - linh hoạt, chủ động và số hóa.

Thái Anh