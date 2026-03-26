VIB lần đầu ra mắt thẻ tín dụng theo mô hình gói hội viên

VIB Max Card là dòng thẻ tín dụng theo mô hình gói hội viên, chủ thẻ tự chọn gói để nâng hạng theo nhu cầu, hoàn tiền đến 18 triệu đồng mỗi năm, miễn phí thường niên.

Dòng thẻ chính thức ra mắt ngày 26/3 trên nền tảng ứng dụng Max powered by VIB. Bà Tường Nguyễn, Phó tổng giám đốc VIB, cho biết người trẻ hiện nay có xu hướng xác định rõ nhu cầu và sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ phù hợp, từ giải trí, du lịch đến tiêu dùng hàng ngày. Trên cơ sở đó, Max Card được thiết kế theo hướng linh hoạt, cho phép người dùng lựa chọn quyền lợi phù hợp với nhu cầu thay vì sử dụng một gói cố định. Sản phẩm này là một phần trong chiến lược Youth Banking 2026 của VIB, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính dành cho nhóm khách hàng trẻ.

Thẻ tín dụng VIB Max Card. Ảnh: VIB

Điểm khác biệt của Max Card nằm ở cơ chế lựa chọn gói hội viên. Chủ thẻ chủ động chọn gói để nâng hạng đặc quyền theo nhu cầu thông qua 4 gói hội viên linh hoạt, điều chỉnh theo chu kỳ ba tháng. Khi có nhu cầu tăng ưu đãi du lịch hoặc mua sắm, người dùng có thể điều chỉnh trực tiếp trên thẻ mà không cần mở thêm sản phẩm khác. Nhờ đó, một thẻ đáp ứng được nhiều mục đích sử dụng khác nhau, từ chi tiêu thiết yếu đến trải nghiệm cá nhân.

Đối với nhóm khách hàng có nhu cầu chi tiêu ở mức cơ bản, gói Starter cung cấp các ưu đãi như miễn phí thường niên, hoàn tiền tối đa 6 triệu đồng mỗi năm, phù hợp với người muốn kiểm soát chi phí nhưng vẫn tận dụng lợi ích từ thẻ tín dụng.

Việc hoàn tiền được thiết kế tối ưu theo các nhóm chi tiêu phổ biến, gồm mua sắm, ẩm thực, du lịch, giải trí và giao dịch trực tuyến. Tùy theo gói hội viên, chủ thẻ có thể nhận mức hoàn tiền tối đa 10% cho các danh mục này. Các giao dịch ngoài danh mục vẫn được hoàn tiền ở mức cơ bản, giúp duy trì lợi ích cho toàn bộ chi tiêu. Khi đạt mức chi tiêu theo quy định của từng gói, người dùng được hoàn lại phí hội viên, qua đó tăng hiệu quả sử dụng thẻ.

Thẻ có phí thường niên 0 đồng, không kèm điều kiện. Cấu trúc phí được đơn giản hóa, giúp người dùng dễ theo dõi và hạn chế các khoản phát sinh. Để tăng tính linh hoạt trong sử dụng, Max Card tích hợp cả chức năng thanh toán từ tài khoản. Chủ thẻ có thể chủ động lựa chọn nguồn tiền khi thanh toán qua QR code hoặc sử dụng thẻ, tùy theo nhu cầu từng thời điểm.

Khách hàng tham khảo ưu đãi thẻ VIB Max Card. Ảnh: VIB

Sản phẩm đi kèm nhiều tính năng hỗ trợ quản lý tài chính và trải nghiệm tiêu dùng. Ứng dụng Max powered by VIB cho phép chủ thẻ theo dõi và quản lý toàn bộ ưu đãi tại một nơi. Người dùng được thể điều chỉnh danh mục chi tiêu, ngày sao kê hoặc mức thanh toán phù hợp với kế hoạch tài chính cá nhân.

Ngoài ra, Max Card kết nối với hệ thống đối tác trong nhiều lĩnh vực như du lịch, ẩm thực và mua sắm, mang lại mức ưu đãi lên đến 40%. Thẻ hỗ trợ trả góp lãi suất 0% tại nhiều đơn vị liên kết, giúp khách hàng linh hoạt hơn trong chi tiêu. Các tính năng như Super Pay cho phép thiết lập nguồn tiền thanh toán linh hoạt, trong khi Super Cash hỗ trợ ứng tiền nhanh từ hạn mức tín dụng khi phát sinh nhu cầu.

Đại diện VIB cho biết, việc phát triển Max Card cũng gắn với xu hướng subscription banking (ngân hàng đăng ký - gói hội viên) đang phổ biến tại nhiều thị trường quốc tế. Mô hình này hỗ trợ người dùng trả phí theo nhu cầu sử dụng dịch vụ, thay vì sử dụng một gói cố định. Các nền tảng như N26 và Revolut đã áp dụng mô hình này, thu hút hàng chục triệu người dùng trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, các điều kiện cho xu hướng này dần hình thành trong những năm gần đây. Tỷ lệ sử dụng smartphone đã vượt 70% dân số, trong khi thanh toán không tiền mặt duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số mỗi năm. Đáng chú ý, thế hệ Gen Z - nhóm khách hàng gia nhập thị trường tài chính nhanh, đã quen với cách sử dụng dịch vụ theo nhu cầu từ các nền tảng số như Netflix hay Spotify. Với nhóm này, việc trả phí để nhận đúng dịch vụ cần thiết đã trở thành thói quen.

Theo đó, việc VIB ứng dụng mô hình subscription banking vào Max Card đánh dấu sự chuyển dịch từ mô hình thẻ tín dụng truyền thống, nơi quyền lợi được thiết kế sẵn, sang cách tiếp cận mà người dùng chủ động lựa chọn. Lúc này, trải nghiệm sử dụng thẻ trở nên linh hoạt và phù hợp hơn với thói quen chi tiêu thực tế.

Theo nhà băng, trong bối cảnh thị trường tài chính cá nhân ngày càng cạnh tranh, mô hình thẻ theo gói hội viên được kỳ vọng mở ra hướng phát triển mới. Cách tiếp cận này giúp VIB mở rộng dư địa tăng trưởng, mang lại giá trị sử dụng rõ ràng hơn cho khách hàng.

