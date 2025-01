VIB lãi trước thuế hơn 9.000 tỷ đồng năm 2024

Ngân hàng Quốc tế (VIB) đạt lợi nhuận trước thuế hơn 9.000 tỷ, tăng trưởng tín dụng 22%, tổng tài sản hơn 493.000 tỷ, năm 2024.

Ngân hàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, doanh thu và hiệu quả kinh doanh ổn định bên cạnh mức tăng trưởng tín dụng cao. Tính đến 31/12/2024, tổng tài sản đạt hơn 493.000 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Theo đơn vị, dư nợ tín dụng đạt 325.000 tỷ đồng, tăng gần 22%, thuộc nhóm đầu ngành.

Logo của ngân hàng. Ảnh: VIB

Theo đại diện nhà băng, động lực tăng trưởng đến từ cả 4 mảng phân khúc trọng tâm là bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp, SME và định chế tài chính. Trong đó, dư nợ bán lẻ đạt gần 260.000 tỷ đồng, tỷ lệ bán lẻ duy trì mức 80%.

Có trên 90% khoản vay bán lẻ có tài sản đảm bảo chủ yếu là nhà ở, đất ở với đầy đủ pháp lý và tính thanh khoản tốt. VIB cũng có số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ở nhóm thấp, chiếm 0,2% tổng dư nợ tín dụng. Toàn bộ trái phiếu đều thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại và tiêu dùng.

Biểu đồ tăng trưởng tín dụng VIB giai đoạn 2019-2024. Nguồn: VIB

VIB cho biết, năm 2024 đơn vị được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng nằm trong top đầu ngành, thêm dư địa tăng trưởng ở các phân khúc khách hàng khác. Tuy nhiên, đơn vị vẫn nhất quán với khẩu vị rủi ro thận trọng và không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng.

Nhà băng duy trì tăng trưởng hơn 17% so với đầu năm, nâng số dư tiền gửi khách hàng đạt 276.000 tỷ đồng, đáp ứng thanh khoản và nguồn lực cho hoạt động tín dụng. Trong đó huy động khách hàng cá nhân đạt gần 200.000 tỷ đồng, tăng 14%. Đặc biệt, nguồn vốn chi phí thấp (CASA và ngoại tệ) tăng hơn 35% so với đầu năm, góp phần vào chiến lược tối ưu hóa chi phí vốn, giúp chi phí lãi 2024 giảm tới 14% so với cùng kỳ.

Cải thiện chất lượng tài sản, quản trị rủi ro

Ngân hàng duy trì chiến lược thận trọng, đảm bảo cân bằng mục tiêu giữa tăng trưởng tín dụng, chất lượng tài sản và hiệu quả hoạt động. Thông qua thường xuyên rà soát chặt chẽ chính sách tín dụng, nhà băng tập trung vào phân khúc khách hàng và tài sản bảo đảm tốt cùng các biện pháp xử lý, phòng ngừa nợ xấu. Chất lượng tài sản của ngân hàng đang dần cải thiện khi nợ nhóm hai giảm gần 4.100 tỷ đồng, tương đương giảm 28% so đầu năm. Nợ nhóm 3 và 4 cũng giảm lần lượt 9% và 28%, tương đương giảm gần 1.200 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tính đến ngày 31/12/2024 là 2,4%.

VIB là một trong số ít ngân hàng có số dư các khoản lãi, phí phải thu thấp ở mức khoảng 2.570 tỷ đồng, giảm 30% so với cuối năm 2023 và chỉ chiếm khoảng 0,5% tổng tài sản. Con số này thể hiện chất lượng doanh thu được ghi nhận trên báo cáo tài chính.

Các chỉ số quản trị duy trì ở mức an toàn. Cụ thể, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) Basel II đạt 11,9%, hệ số cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) 72%, hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 22% và hệ số nguồn vốn ổn định ròng theo Basel III (NSFR) 117%.

Hỗ trợ lãi suất và đầu tư mở rộng

Năm 2024, VIB đạt tổng doanh thu 20.570 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ trước đó. Với định hướng tập trung vào phân khúc khách hàng chất lượng cao có tài sản đảm bảo tốt cùng nhiều gói sản phẩm bán lẻ lãi suất cạnh tranh đã ảnh hưởng đến biên lãi ròng (NIM). Tuy nhiên, ngân hàng vẫn duy trì NIM tích cực ở mức 3,8% nhờ các chiến lược tối ưu chi phí vốn.

Ngoài hoạt động tín dụng, thu nhập ngoài lãi vẫn duy trì tốt, tăng 6% so với cùng kỳ và đóng góp vào 19% tổng doanh thu của ngân hàng. Thu nhập từ nợ đã xử lý rủi ro (write off recovery) đạt gần 1.250 tỷ đồng, tăng 80%. Thu nhập từ phí đạt 2.100 tỷ đồng với hai sản phẩm chính là thẻ tín dụng và bảo hiểm.

Chi phí hoạt động của ngân hàng trong năm vừa qua tăng lên do đầu tư vào con người, công nghệ ngân hàng số và marketing phù hợp với mục tiêu mở rộng quy mô. Trong năm qua ngân hàng đã mở mới 8 chi nhánh tại 7 tỉnh thành nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển.

Về trích lập dự phòng, dù áp lực nợ xấu đã giảm đáng kể nhưng nhà băng vẫn duy trì chính sách thận trọng. Khoản trích lập khoảng 4.353 tỷ đồng, giảm nhẹ so với trước đó để duy trì tỷ lệ bao phủ ổn định.

Áp dụng chuẩn mực quản trị tiên tiến

Nhằm nâng cao thương hiệu, VIB triển khai loạt chương trình quảng bá và truyền thông sáng tạo, góp phần giúp giá trị thương hiệu tăng lên 51% trong năm 2024. Theo Brand Finance, đây là mức tăng cao nhất ngành.

Biển quảng cáo của ngân hàng tại Mỹ. Ảnh: VIB

Năm 2024, VIB triển khai thành công cả ba trụ cột của chuẩn mực quản trị rủi ro Basel II. Nhà băng phát hành báo cáo kiểm toán theo chuẩn mực quốc tế (IFRS) sớm hơn yêu cầu Bộ Tài chính.

Đến tháng 8/2024, VIB được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn tham gia Ban Chỉ đạo triển khai các chuẩn mực vốn Basel II nâng cao Basel III. Đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành áp dụng chuẩn mực Basel III vào cuối năm sau, góp phần nâng cao tiêu chuẩn quản trị ngành ngân hàng Việt Nam.

Ngoài ra, nhà băng tích cực đóng góp vào sự phát triển cộng đồng thông qua các hoạt động kinh tế xã hội, đóng góp ngân sách. Năm 2024 đánh dấu VIB được vinh danh top 4 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Đầu năm nay, ngân hàng tiếp tục nhận bằng khen từ Kho bạc Nhà nước UBND TP HCM khi là một trong 4 ngân hàng có mức đóng góp ngân sách lớn nhất TP HCM năm 2024.

Đại diện nhà băng cho biết, những kết quả trên góp phần minh chứng về quy mô chất lượng, trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Đồng thời, đơn vị cũng góp phần thúc đẩy ngành ngân hàng hướng tới hệ thống hiện đại, an toàn bền vững.

Thái Anh