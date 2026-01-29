VIB lãi hơn 9.100 tỷ, hoàn thiện nền tảng cho kỳ tăng trưởng mới

Kết thúc năm 2025, VIB ghi nhận lãi trước thuế hơn 9.100 tỷ, quy mô tài sản vượt 556.000 tỷ, đồng thời khép lại 9 năm xây dựng nền tảng để bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.

Thông tin nêu tại báo cáo tài chính năm 2025 do ngân hàng vừa công bố. Theo đại diện nhà băng, năm qua đánh dấu việc ngân hàng khép lại giai đoạn xây dựng nền tảng 2017-2025 với tăng trưởng bình quân 20-30% mỗi năm ở các chỉ tiêu trọng yếu, để bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.

Tính tới cuối năm 2025, tổng tài sản VIB đạt hơn 556.000 tỷ đồng, tăng 13% so với thời điểm đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt gần 382.000 tỷ đồng, tăng 18% với động lực đến từ cả ba phân khúc gồm khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp và các định chế tài chính.

Logo ngân hàng. Ảnh: VIB

Trong đó, dư nợ khách hàng cá nhân đạt gần 267.000 tỷ đồng, tỷ trọng bán lẻ duy trì ở mức khoảng 70%, nằm trong nhóm cao của ngành nhưng được phân bổ cân bằng hơn. Ngân hàng tiếp tục mở rộng tín dụng theo hướng chọn lọc, tập trung vào cho vay mua nhà, mua xe và vay kinh doanh đối với nhóm khách hàng có chất lượng tín dụng tốt cùng tài sản bảo đảm phù hợp. Ở mảng khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính, VIB đẩy mạnh cho vay vốn lưu động, sản xuất - kinh doanh, đầu tư dự án đối với các doanh nghiệp đầu ngành, có năng lực tài chính, uy tín.

Về huy động, tiền gửi từ khách hàng tăng 10%, đạt gần 306.000 tỷ đồng, số dư CASA và Siêu lợi suất tăng 27%, cho thấy hiệu quả chiến lược tối ưu dòng tiền nhàn rỗi với thông điệp "Dẫn đầu xu thế sinh lời". Bộ giải pháp kết hợp Siêu lợi suất cùng thẻ Smart Card mang lại lợi ích cộng gộp đến 9,3%, trong khi Hi-Depo và iDepo tiếp tục đa dạng hóa danh mục tiền gửi.

Nhân viên nhà băng giới thiệu các sản phẩm cho khách hàng. Ảnh: VIB

Song song với tăng trưởng quy mô, chất lượng tài sản tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2025 giảm còn 2,16%, mức thấp nhất trong ba năm gần đây. Tỷ lệ này giảm 0,28% so với đầu năm, nợ nhóm hai cũng giảm khoảng 15%.

Về quản trị rủi ro, VIB là một trong những ngân hàng sớm hoàn thành đầy đủ ba trụ cột Basel II và phát hành báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS. Đơn vị cũng được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn tham gia Ban chỉ đạo triển khai Basel III. Đến tháng 12/2025, VIB hoàn tất hệ thống tính toán vốn và khung quản trị Basel III theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN. Các chỉ số an toàn duy trì ở mức phù hợp, gồm CAR đạt 11,3%, LDR ở mức 78%, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 26% và NSFR đạt 104%.

Bên cạnh tín dụng, nhà băng tiếp tục mở rộng nguồn thu ngoài lãi. Năm 2025, tổng doanh thu hoạt động đạt hơn 20.000 tỷ đồng. Thu nhập ngoài lãi đạt hơn 3.900 tỷ đồng, tăng 3% và chiếm gần 20% tổng doanh thu. Lãi thuần từ dịch vụ đạt hơn 2.100 tỷ đồng, tăng 19%, với đóng góp chính đến từ mảng thẻ tín dụng và bảo hiểm.

Điểm nhấn trong năm là ngân hàng gia nhập nhóm tổ chức phát hành trên một triệu thẻ tín dụng, với hơn 1,1 triệu thẻ đang lưu hành, tăng 29% so với năm trước. Doanh số chi tiêu thẻ đạt khoảng 5 tỷ USD, tăng 10%. Mảng bảo hiểm ghi nhận thu nhập hơn 990 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với năm trước, sau quá trình tái cấu trúc sản phẩm và nâng cao hiệu quả bán hàng và tỷ lệ duy trì hợp đồng. Thu nhập từ các khoản nợ đã xử lý rủi ro đạt hơn 1.840 tỷ đồng, tăng 48%, nhờ quy trình thu hồi được cải thiện và việc Luật hóa Nghị quyết 42 phát huy hiệu quả.

Nhờ nguồn thu đa dạng, chất lượng tài sản cải thiện và chi phí được kiểm soát, lợi nhuận trước thuế của VIB năm 2025 đạt hơn 9.100 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước. Theo đại diện nhà băng, năm 2025 khép lại giai đoạn đơn vị xây dựng nền tảng kéo dài gần một thập niên, tạo tiền đề để bước sang giai đoạn tăng trưởng từ 2026 - dựa trên nền tảng chuẩn mực quốc tế, khả năng quản trị rủi ro và năng lực mở rộng quy mô bền vững.

Nhìn lại quá trình phát triển, hoạt động của VIB có thể chia thành ba giai đoạn. Trước năm 2017, ngân hàng tập trung xây dựng hệ sinh thái sản phẩm và các tính năng cốt lõi. Giai đoạn 2017-2025 là thời kỳ kiến tạo nền tảng quản trị và công nghệ theo chuẩn mực quốc tế. Từ năm 2026, trùng với cột mốc 30 năm thành lập, ngân hàng bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với nền tảng công nghệ, sáng tạo và định hướng hiện đại.

Kết thúc năm 2025, VIB hoàn thành các mục tiêu chiến lược sớm hơn một năm. Ngân hàng duy trì mức tăng trưởng bình quân 20-30% mỗi năm ở các chỉ tiêu trọng yếu như tổng tài sản, tín dụng, quy mô khách hàng và lợi nhuận. Trong năm, đơn vị được xếp hạng Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu theo Brand Finance và được Enterprise Asia vinh danh là Doanh nghiệp xuất sắc châu Á. Ngân hàng cũng nhận nhiều giải thưởng cho sản phẩm và dịch vụ từ các tổ chức quốc tế như IFC, J.P. Morgan, Visa, Euromoney, Global Business Outlook.

Bước sang giai đoạn mới, trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số, VIB xác lập các trụ cột phát triển gồm đẩy mạnh bán lẻ, mở rộng có chọn lọc mảng doanh nghiệp, phát huy vai trò ngân hàng giao dịch, thúc đẩy số hóa toàn diện, thu hút - phát triển nhân tài, hướng tới cá nhân hóa sản phẩm và trao quyền tài chính cho khách hàng. Trên nền tảng đã xây dựng, ngân hàng hướng tới phát triển về quy mô và chất lượng.

Hoàng Đan