VIB đẩy mạnh cá nhân hóa trải nghiệm người dùng thẻ

VIB cá nhân hóa trải nghiệm bằng công nghệ số, cho phép người dùng tự thiết kế thẻ, quản lý chi tiêu linh hoạt và chủ động kiểm soát hành trình tài chính cá nhân.

Theo đại diện nhà băng, thị trường thẻ Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mang tính bản lề. Nếu trong nhiều năm, cạnh tranh chủ yếu xoay quanh số lượng thẻ phát hành và độ phủ ưu đãi, thì nay, tâm điểm đang dịch chuyển sang trải nghiệm, cá nhân hóa cùng mức độ làm chủ của người dùng. Chiếc thẻ vừa là công cụ thanh toán, vừa dần trở thành một phần trong hệ sinh thái tài chính cá nhân, nơi khách hàng kỳ vọng được chủ động, linh hoạt và thấu hiểu.

Trong bối cảnh đó, việc VIB vượt mốc một triệu thẻ với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 40%, đồng thời đứng Top 1 chi tiêu thẻ Mastercard và Top 3 toàn thị trường, cho thấy sự thay đổi về chất trong chiến lược phát triển. Những con số này cho thấy quy mô, thể hiện cách ngân hàng sớm nhận diện xu hướng, chủ động điều chỉnh trọng tâm sang trải nghiệm khách hàng, lấy công nghệ và sáng tạo làm nền tảng.

Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng trong mua sắm. Ảnh: VIB

Năm 2025 đánh dấu cột mốc VIB chính thức gia nhập nhóm ngân hàng có một triệu thẻ đang lưu hành. Ngân hàng cho biết, đây là kết quả của chiến lược được triển khai nhất quán trong nhiều năm, hướng tới mục tiêu "dẫn dắt xu thế thẻ" tại Việt Nam. Theo định hướng này, ngân hàng không xem cột mốc về số lượng là đích đến, mà là bước khởi đầu cho giai đoạn nâng cao chất lượng phục vụ trên quy mô lớn hơn.

Trọng tâm của chiến lược là cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm trong thiết kế sản phẩm và dịch vụ. Thay vì cung cấp các sản phẩm thẻ được mặc định sẵn, đơn vị tập trung trao cho người dùng quyền chủ động điều chỉnh trải nghiệm tài chính theo nhu cầu và nhịp sống cá nhân. Cách tiếp cận này đã tạo ra sự thay đổi trong hành trình phát triển mảng thẻ của ngân hàng.

Sau 8 năm chuyển đổi mảng thẻ, số lượng thẻ tín dụng VIB tăng từ khoảng 92.000 thẻ năm 2018 lên một triệu thẻ vào tháng 8/2025, tương đương mức tăng hơn 10 lần. Song song đó, chất lượng tăng trưởng cũng được cải thiện. Đến cuối năm 2025, tổng chi tiêu thẻ tín dụng của đơn vị tăng gấp 17 lần so với năm 2018, đạt khoảng 5,4 tỷ USD. Mức chi tiêu bình quân mỗi chủ thẻ đạt khoảng 15 triệu đồng một tháng, cao hơn 50% so với trung bình toàn ngành.

Số lượng thẻ và tổng chi tiêu qua các năm. Nguồn: VIB

Những kết quả này cũng được các tổ chức thẻ quốc tế ghi nhận. Trong năm 2025, Mastercard trao cho VIB nhiều giải thưởng liên quan đến danh mục thẻ, doanh số chi tiêu và thanh toán quốc tế. Visa đồng thời đánh giá đơn vị là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng chi tiêu thẻ nổi bật và tiên phong trong ứng dụng công nghệ.

Điểm khác biệt trong cách triển khai của nhà băng nằm ở việc thay đổi tư duy về chiếc thẻ. Thay vì xem thẻ là sản phẩm tiêu chuẩn với thiết kế và tính năng giống nhau cho mọi khách hàng, ngân hàng chuyển sang mô hình cá nhân hóa. Về mặt diện mạo, thông qua công nghệ GenAI trên ứng dụng MyVIB, người dùng có thể tự thiết kế mẫu thẻ độc bản cho riêng mình chỉ từ ảnh chân dung thành các phong cách khác nhau. Công nghệ này cho phép mỗi tấm thẻ là phiên bản độc bản và duy nhất cho mỗi khách hàng.

Ngân hàng trao quyền kiểm soát tài chính cho người dùng. Chủ thẻ VIB có thể tự chọn danh mục chi tiêu ưu đãi phù hợp với nhu cầu từ y tế, giáo dục, ẩm thực, du lịch hay mua sắm - với tỷ lệ hoàn tiền lên đến 15%. Đồng thời, có thể chủ động thay đổi ngày sao kê, điều chỉnh hạn mức, thiết lập mức thanh toán tối thiểu ngay trên ứng dụng, hoàn toàn online mà không cần ra quầy hay gọi tổng đài. Với các giải pháp thanh toán thế hệ mới, chủ thẻ VIB có thể tự chọn nguồn tiền thanh toán từ thẻ tín dụng hay tài khoản thanh toán, cho từng giao dịch riêng biệt để tối ưu dòng tiền.

Chủ thẻ VIB có thể tự chọn danh mục chi tiêu ưu đãi phù hợp với nhu cầu. Ảnh: VIB

Với giải pháp vay tiêu dùng thông minh - Super Cash, người dùng có thể chủ động luân chuyển hạn mức tín dụng, giữa vay tiền mặt và thẻ tín dụng trong cùng một hạn mức tối đa tới 1 tỷ đồng. Giải pháp đáp ứng nhu cầu chi tiêu hoặc thanh toán chỉ trong vài phút.

Khoản tiền nhàn rỗi trong tài khoản cũng không còn "nằm im" mà tự động sinh lời với lợi suất lên đến 4,3% một năm. Trong khi đó, thẻ thanh toán toàn cầu VIB hoàn tiền đến 5% cho các giao dịch online, giao dịch nước ngoài, du lịch, mua sắm, ẩm thực. Khi kết hợp sử dụng hai sản phẩm, người dùng có thể được hưởng lợi ích cộng gộp đến 9,3%.

Đại diện ngân hàng cho biết, từ những chuyển biến của thị trường và cách triển khai tại VIB, có thể thấy trục giá trị mới đang hình thành trong lĩnh vực tài chính cá nhân. Ngân hàng dần chuyển vai trò từ nhà cung cấp sản phẩm sang đối tác đồng hành, tập trung tối giản cấu trúc sản phẩm nhưng mở rộng trải nghiệm và quyền chủ động cho khách hàng. Trong bối cảnh cạnh tranh, lợi thế sẽ thuộc về những tổ chức hiểu rõ hành trình tài chính của người dùng và tạo điều kiện để họ tự định hình trải nghiệm của mình, đây cũng là hướng đi mà VIB đang theo đuổi.

Hoàng Đan