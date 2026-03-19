VIB đặt mục tiêu lợi nhuận 11.550 tỷ trong năm 2026

VIB đặt kế hoạch lãi trước thuế 11.550 tỷ, tăng 27% so với 2025, dựa trên việc tối ưu danh mục tài sản, cải thiện biên lợi nhuận và kiểm soát chi phí hoạt động.

Thông tin nêu tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, vừa công bố ngày 18/3, nhằm chuẩn bị cho đại hội vào ngày 8/4 tại TP HCM.

Trong tài liệu trình cổ đông, VIB hướng tới tăng trưởng dư nợ tín dụng khoảng 15% trong năm 2026. Mức tăng này được xây dựng phù hợp với định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, tức tăng trưởng tín dụng theo hướng thận trọng và gắn với kiểm soát chất lượng tài sản.

Logo ngân hàng. Ảnh: VIB

Đại diện ngân hàng cho biết, VIB thận trọng khi tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng có chọn lọc, tập trung vào chất lượng tài sản và hiệu quả sử dụng vốn. Nhà băng tiếp tục củng cố các mảng kinh doanh cốt lõi, đồng thời tăng cường năng lực quản trị rủi ro và gia tăng tỷ trọng thu nhập ngoài lãi nhằm củng cố nền tảng sinh lời bền vững.

Nội dung đáng chú ý trong kế hoạch năm 2026 là chính sách cổ tức. Ngân hàng dự kiến chi trả tổng tỷ lệ gần 19% cho cổ đông. Trong đó, cổ tức tiền mặt là 9%, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 9,5% và phát hành khoảng 0,24% cổ phiếu theo chương trình ESOP.

Theo ngân hàng, phương án này nhằm cân bằng giữa lợi ích cổ đông và nhu cầu tăng vốn để hỗ trợ tăng trưởng trong các giai đoạn tiếp theo. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của VIB sẽ tăng từ 34.040 tỷ đồng lên gần 37.354 tỷ đồng.

Ngoài kế hoạch kinh doanh, nhà băng cũng cho biết đã hoàn tất triển khai Basel III với phương pháp tiêu chuẩn (SA) từ tháng 12/2025 theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN. Thời điểm áp dụng sớm hơn khoảng 5 năm so với hiệu lực chính thức của quy định này.

Việc áp dụng Basel III mang ý nghĩa tuân thủ, còn giúp ngân hàng nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tối ưu phân bổ vốn và gia tăng tính minh bạch trong hoạt động, qua đó tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Sự kiện này cho thấy mức độ sẵn sàng của nhà băng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, trên nền tảng vốn và rủi ro được đo lường chặt chẽ hơn. Theo công bố, hệ số an toàn vốn (CAR) của VIB theo chuẩn Basel III đạt trên 12,4%, cải thiện gần 1 % so với cách tính theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN và cao hơn nhiều so với tỷ lệ tối thiểu 8% theo yêu cầu của Thông tư 14.

Song song với việc củng cố nền tảng vốn, nhà băng tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và hệ thống quản trị. Các khoản đầu tư này phục vụ chiến lược phát triển dài hạn của ngân hàng.

Bên cạnh đó, năm 2026 cũng đánh dấu giai đoạn cuối của chương trình chuyển đổi 10 năm mang tên VIB 2.0, được triển khai từ năm 2017. Sau giai đoạn này, ngân hàng dự kiến bước sang chu kỳ phát triển tiếp theo mang tên VIB 3.0 trong giai đoạn 2027-2036. Trong giai đoạn mới, đơn vị sẽ tập trung vào tăng trưởng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị theo các chuẩn mực quốc tế.

Kết thúc năm 2025, VIB ghi nhận lãi trước thuế hơn 9.100 tỷ đồng, đồng thời khép lại 9 năm xây dựng nền tảng với tăng trưởng bình quân 20-30% mỗi năm ở các chỉ tiêu trọng yếu. Tính tới cuối qua, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 556.000 tỷ đồng, tăng 13% so với thời điểm đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt gần 382.000 tỷ đồng, tăng 18% với động lực đến từ cả ba phân khúc gồm khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp và các định chế tài chính.

Với định hướng tăng trưởng có kỷ luật, chính sách cổ tức ổn định cùng việc hoàn tất Basel III, VIB hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào giai đoạn cạnh tranh và chuẩn hóa nâng cao.

Hoàng Đan