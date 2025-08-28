VIB đạt một triệu thẻ tín dụng, chiếm gần 7% thị phần

Lượng thẻ tín dụng của VIB tăng gấp 10 lần kể từ năm 2018, từ 92.000 lên một triệu, hút người dùng nhờ ứng dụng công nghệ, đa tiện ích, cá nhân hóa trải nghiệm.

Theo Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, VIB chiếm gần 7% thị phần thẻ lưu hành và gần 7% thị phần thẻ mở mới toàn ngành (theo số liệu đến 31/12/2024). Cùng với số lượng thẻ kỷ lục, đơn vị đứng top 1 về chi tiêu thẻ Mastercard, top 3 chi tiêu toàn thị trường. Hiện, ngân hàng hiện hợp tác với ba tổ chức thẻ quốc tế lớn: Visa, Mastercard và American Express, cung cấp đa giải pháp cho người dùng.

Số lượng thẻ và tổng chi tiêu qua thẻ tín dụng của nhà băng từ năm 2018 đến cuối tháng 8. Ảnh: VIB

Bà Tường Nguyễn, Phó tổng giám đốc VIB cho biết, kết quả một triệu thẻ tín dụng cho thấy sự đúng đắn trong chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm và đẩy mạnh số hóa. Mục tiêu của ngân hàng là tiếp tục dẫn đầu thị trường thẻ tín dụng với nhiều sản phẩm và trải nghiệm mới mẻ, mang tính cá nhân hóa cao, ứng dụng công nghệ sâu rộng.

Tổng chi tiêu qua thẻ VIB tính đến cuối tháng 8 đã tăng 80% so với cuối năm 2024 và gấp 18 lần so với năm 2018. Trong 9 tháng đầu năm, có khoảng 31 triệu lượt giao dịch thực hiện qua thẻ. Chi tiêu trung bình mỗi tháng trên mỗi thẻ đạt 15,2 triệu đồng, gần gấp đôi so với mức 7,6 triệu đồng năm 2018.

Theo số liệu của Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam đến ngày 31/12/2024, nhà băng hiện nắm giữ 12% thị phần chi tiêu thẻ trên toàn thị trường, chi tiêu bình quân trên mỗi thẻ tại VIB cao hơn khoảng 50% so với thị trường. Với kết quả này, cuối năm 2024, Mastercard trao cho VIB loạt danh hiệu, gồm: Ngân hàng có tổng chi tiêu thẻ lớn nhất, tăng trưởng nhanh nhất, dẫn đầu chi tiêu E-commerce, chi tiêu quốc tế và sở hữu danh mục thẻ Mastercard vượt trội nhất Việt Nam.

Ngân hàng hiện cung cấp 10 dòng thẻ được thiết kế theo từng nhóm nhu cầu, như thẻ hoàn tiền cao (Cash Back, Online Plus 2in1), tích điểm (Rewards Unlimited), tích dặm bay (Travel Élite, Premier Boundless), thẻ linh hoạt tính năng (Super Card) và thẻ cho doanh nghiệp (Business Card). Các giải pháp trên đều hợp công nghệ cao, được cá nhân hóa theo hành vi chi tiêu của từng khách hàng.

Khách hàng dùng thẻ tín dụng của nhà băng. Ảnh: VIB

Theo bà Tường Nguyễn, ngân hàng, bắt đầu hành trình chuyển đổi từ năm 2019, xác định thẻ tín dụng là một trong những mảng kinh doanh chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự khác biệt và đón đầu xu thế kinh tế số. Do đó, VIB đã xây dựng chiến lược thẻ với sự đầu tư chuyên sâu kết hợp công nghệ hiện đại bài bản, cùng quá trình liên tục gắn kết để thấu hiểu khách hàng.

"Chiến lược này được chúng tôi cụ thể hóa qua ba trụ cột chính: dẫn đầu công nghệ, dẫn đầu trải nghiệm và dẫn đầu lợi ích", bà Tường Nguyễn nói.

Về công nghệ, VIB cho phép khách hàng mở thẻ hoàn toàn trực tuyến trên nhiều nền tảng như MyVIB, Max by VIB, website và hệ sinh thái đối tác. Quá trình xét duyệt chỉ mất 15-30 phút, khách hàng có thể dùng thẻ ảo ngay trước khi nhận thẻ vật lý. VIB cũng tích hợp đầy đủ công cụ quản lý thẻ trên ứng dụng MyVIB như theo dõi chi tiêu, trả nợ, đổi điểm, khóa, mở thẻ. Đơn vị có bộ chức năng khách hàng quản trị thẻ toàn diện 360 trên nền tảng mobile banking, myVIB.

Các công nghệ hiện đại như Duo Card, Chip EMV, 3D Secure, Tokenization và kết nối với Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay đều đã được áp dụng. Trong trải nghiệm người dùng, VIB cho phép cá nhân hóa sâu các tính năng thẻ, từ chọn ngày sao kê, tỷ lệ thanh toán đến thiết kế thẻ bằng AI. Giải pháp Super Pay mới ra mắt cho phép chủ thẻ chủ động chọn nguồn tiền thanh toán (PayFlex). Khách hàng được chủ động chọn trả góp qua giải pháp PayEase và chủ động bảo mật, các giao dịch trực tuyến không OTP để tránh các rủi ro với PaySafe, hoàn toàn trên nền tảng ứng dụng MyVIB. Giải pháp vay linh hoạt Super Cash cho phép khách hàng chủ động luân chuyển hạn mức tín chấp tới 1 tỷ đồng giữa thẻ tín dụng và vay tiền mặt.

Nhân viên giới thiệu các sản phẩm thẻ cho khách hàng. Ảnh: VIB

Ngân hàng cũng có chính sách hoàn tiền tốt, tích điểm, tích dặm bay với tỷ lệ cạnh tranh, cùng hệ sinh thái VIB Privileges hơn 150 đối tác trong lĩnh vực du lịch, ẩm thực, mua sắm, di chuyển. Ngoài ra, chương trình trả góp 0% lãi suất VIB Pay Ease và ưu đãi phí ngoại tệ, cho thẻ cao cấp giúp khách hàng vừa tối ưu tài chính vừa tận hưởng phong cách sống cao cấp.

Những đổi mới kể trên giúp VIB nhận nhiều giải thưởng uy tín và sự công nhận từ các tổ chức quốc tế như Mastercard, Visa, International Finance Magazine, Global Business Outlook...

Hoàng Đan