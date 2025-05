VIB đạt kỷ lục 'gần 100.000 tài khoản sinh lời kích hoạt một ngày'

Gần 100.000 tài khoản Siêu lợi suất kích hoạt mới ngày 17/5, giúp VIB trở thành "Ngân hàng có số lượng tài khoản sinh lời được kích hoạt mới trong một ngày cao nhất Việt Nam".

Danh hiệu được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao cho VIB vào ngày 19/5. Đại diện nhà băng cho biết, lượng tài khoản kích hoạt lớn đã thiết lập kỷ lục trong ngành tài chính Việt Nam. "Đây là cột mốc chưa có tiền lệ. Kết quả này ngoài ý nghĩa về mặt số liệu, còn phản ánh rõ nét mục tiêu mà VIB theo đuổi là đánh thức dòng tiền nhàn rỗi trong xã hội, khơi dậy thói quen quản lý tài chính hiệu quả", đại diện ngân hàng cho biết.

Nhân viên VIB hướng dẫn người dân cách tối ưu tiền nhàn rỗi bằng tài khoản Siêu lợi suất. Ảnh: VIB

Kể từ khi ra mắt vào ngày 17/2, tính năng mới tạo sức hút nhờ cơ chế sinh lời mỗi ngày quanh mức 2,5-4,3% một năm. Lãnh đạo ngân hàng đánh giá, đây là sản phẩm tài chính thông minh, thể hiện nỗ lực của VIB trong việc liên tục cải tiến trải nghiệm người dùng. Nhà băng đã cải thiện từ quy trình mở tài khoản, tính năng số hóa toàn diện đến các chương trình khuyến mại thu hút người dùng mới. Ngoài ra, sản phẩm giúp phổ cập kiến thức, khơi thông tư duy và tạo giá trị cho cộng đồng.

Trước khi xác lập kỷ lục tại Việt Nam, tài khoản Siêu lợi suất của VIB đã được ba tổ chức quốc tế uy tín vinh danh trong năm 2025. Tại Giải thưởng Tài chính quốc tế, Siêu lợi suất được người dùng bình chọn là "Giải pháp tài khoản mang lại lợi ích tốt nhất theo lựa chọn của khách hàng, Việt Nam năm 2025". Trước đó, Global Brands Magazine và Global Business Outlook cũng trao tặng hai danh hiệu: "Tài khoản mang đến lợi ích tốt nhất cho khách hàng năm 2025" và "Giải pháp tài khoản thế hệ mới - tập trung vào lợi ích khách hàng nhất Việt Nam năm 2025".

Theo đại diện VIB, những kết quả đang có chỉ là bước khởi đầu cho mục tiêu dài hạn, tiềm năng đánh thức dòng tiền nhàn rỗi vẫn còn lớn. Điều khiến tài khoản Siêu lợi suất khác biệt không chỉ nằm ở mức lợi suất cao, mà ở cách sản phẩm định hình lại khái niệm "tài khoản thanh toán" với người dùng.

Như với nhóm tiểu thương, người lao động tự do, người buôn bán nhỏ... thường có thói quen để tiền nằm yên trong tài khoản thanh toán hoặc gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Tài khoản Siêu lợi suất sẽ giúp tiền nhàn rỗi tối ưu hơn bằng cách sinh lời mỗi ngày. Lợi nhuận mỗi ngày có thể không đáng kể, nhưng khi cộng dồn qua tháng, sự tích lũy sẽ hiện rõ. Với người có thu nhập trung bình, đây là bước tiến quan trọng trong việc kiểm soát dòng tiền, tạo thói quen tài chính tích cực, giảm lệ thuộc vào tiền mặt.

Nhân viên VIB hướng dẫn khách hàng kích hoạt để sử dụng tài khoản Siêu lợi suất. Ảnh: VIB

Hà My (29 tuổi, TP Đà Nẵng), cho biết thường dùng app MyVIB để đóng tiền học cho con. My kích hoạt tài khoản Siêu lợi suất vì mức sinh lời hấp dẫn, giao diện app dễ sử dụng. "Chỉ vài thao tác trực tuyến đã hoàn tất xong thủ tục đăng ký tính năng, thêm vào đó số tiền lời tăng mỗi ngày cũng rất chi tiết và rõ ràng", My nói.

Nhiều gương mặt nổi tiếng cũng trải nghiệm và chia sẻ tích cực về sản phẩm. MC Quang Bảo cho biết, với người có dòng tiền ra vào thường xuyên, tài khoản này là lựa chọn tối ưu. Bất cứ khi nào cần chi tiêu, MC đều có thể rút tiền mà không lo mất lợi nhuận đã tích lũy.

Theo đại diện VIB, với hơn 200 triệu tài khoản thanh toán đang hoạt động trên cả nước, dư địa phát triển cho tài khoản Siêu lợi suất vẫn còn rất rộng mở.

Hoàng Đan