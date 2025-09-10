VIB cung cấp giải pháp tích lũy lãi suất 6,2% một năm

iDepo VIB là giải pháp tích lũy với khả năng chuyển nhượng linh hoạt, giúp người dùng chủ động dòng tiền mà vẫn đảm bảo quyền lợi khi cần sử dụng vốn trước hạn.

Theo đại diện nhà băng, iDepo là hình thức gửi tiền ngắn hạn, hoạt động hoàn toàn trên nền tảng số. Giải pháp này cho phép người dùng chủ động mua, bán, chuyển nhượng hoặc chỉ định người mua lại khoản tiền gửi bất cứ lúc nào ngay trên ứng dụng MyVIB.

Đặc biệt, người dùng vẫn có thể bảo toàn phần lãi đã tích lũy nếu cần sử dụng vốn trước thời hạn. iDepo là bước tiến của VIB trong việc cá nhân hóa trải nghiệm tích lũy tài chính, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.

Sản phẩm hỗ trợ mệnh giá từ 50 triệu đồng, kỳ hạn 36 tháng, trả lãi định kỳ 6 tháng một lần. Khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn tùy theo nhu cầu quản lý vốn dài hạn, vốn kinh doanh hay dòng tiền chờ đầu tư. Hiện mức lãi suất cao nhất cho khách Premier của VIB là 6,2% một năm, khách Priority của VIB là 6,1% mỗi năm và khách thông thường là 6% trên năm.

Giải pháp iDepo được tích hợp trên ứng dụng MyVIB. Ảnh: VIB

Ra mắt lần đầu năm 2022, iDepo kết hợp giữa tính an toàn của tiền gửi kỳ hạn và tính linh hoạt của thị trường thứ cấp. Khách hàng có thể chuyển nhượng, cho tặng, hoặc thừa kế khoản tiền gửi với phí linh hoạt (không mất phí khi chuyển nhượng chỉ định cho khách hàng quen biết khác của mình). Ở thời điểm đó, VIB đã triển khai nhiều mệnh giá từ 10 triệu đồng đến 5 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng. Với những công nhân viên chức muốn sinh lợi từ khoản tiền dành dụm, hay doanh nhân, cá nhân kinh doanh, người có dòng vốn lớn nhưng chưa xác định kế hoạch sử dụng.

Năm nay, giải pháp trên tiếp tục được VIB phát triển theo hướng linh hoạt hơn, không còn là sản phẩm đơn lẻ mà trở thành trụ cột trong gói giải pháp Smart Depo. Gói sản phẩm trên gồm: Hi-Depo, i-1Depo và iDepo.

Theo bà Tường Nguyễn, Phó tổng giám đốc VIB, iDepo đã trở thành kênh tích lũy thông minh trên nền tảng số, tiếp cận dễ dàng. Từ mức đầu tư linh hoạt, lãi suất hấp dẫn đến khả năng giao dịch mọi lúc, giải pháp mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho nhu cầu tích lũy của nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Từ năm 2022 đến nay, iDepo được VIB cải tiến nhằm thích ứng với nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng. Hành trình phát triển trên cũng thể hiện định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, xây dựng các giải pháp tài chính hiện đại, dễ tiếp cận và phù hợp với xu hướng số hóa.

Trong quá trình quản lý tài chính cá nhân hoặc doanh nghiệp, nhu cầu tích lũy luôn hiện hữu. Gửi tiết kiệm truyền thống thường được lựa chọn nhờ tính ổn định, nhưng nếu rút trước hạn, thì phần lãi tích lũy gần như mất đi, khách hàng chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn. Ngược lại, các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản... đòi hỏi kiến thức chuyên môn và khả năng chấp nhận rủi ro cao. Điều này khiến nhiều người có dòng vốn nhàn rỗi từ vài chục triệu đến vài tỷ đồng, mong muốn tìm kiếm hình thức tích lũy có thể cân bằng giữa an toàn và khả năng sinh lợi.

So với hình thức gửi tiết kiệm truyền thống, iDepo mang đến sự chủ động, khi cần sử dụng vốn sớm, khách hàng vẫn có thể giữ nguyên phần lãi đã tích lũy thông qua hình thức chuyển nhượng. VIB cũng cho phép người dùng sử dụng khoản iDepo để cầm cố, thế chấp khi có nhu cầu vay vốn tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác theo quy định pháp luật.

Việc tích lũy với iDepo được thực hiện đơn giản trên ứng dụng MyVIB. Cụ thể, khách hàng mở ứng dụng MyVIB, chọn "mở tài khoản" - "tích lũy thông minh", màn hình sẽ hiển thị cả ba sản phẩm: Hi-Depo, i-1Depo và iDepo. Sau đó, người dùng có thể chọn cho mình sản phẩm phù hợp nhất.

Cùng trên nền tảng này, đầu năm nay, VIB cũng ra mắt tài khoản Siêu lợi suất, sản phẩm linh hoạt dành cho dòng tiền nhàn rỗi nhỏ hơn, với lợi suất mỗi ngày từ 2,5 đến 4,3% một năm. Hơn nửa triệu người dùng đã tham gia sản phẩm này.

Theo đại diện VIB, nếu Smart Depo là điểm tựa cho kế hoạch tính theo tuần, tháng, 6 tháng, thì Siêu lợi suất là công cụ giúp dòng tiền nhàn rỗi không ngủ quên. Sản phẩm đã hút hơn nửa triệu người tham gia.

"Sử dụng iDepo cùng lúc với giải pháp Siêu lợi suất, khách hàng có các công cụ tối ưu để dòng tiền nhàn rỗi không bao giờ ngủ quên", đại diện nói.

Hoàng Đan