VIB cung cấp giải pháp giúp hộ kinh doanh đáp ứng quy định thuế

VIB cung cấp giải pháp tài khoản, thanh toán và quản lý dòng tiền, hỗ trợ hộ kinh doanh đáp ứng quy định thuế mới, đồng thời xây dựng nền tảng vận hành minh bạch.

Theo quy định tại Nghị định 68/2026 và Thông tư 18/2026, ngày 20/4 là thời hạn cuối để hộ, cá nhân kinh doanh thông báo tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động kinh doanh cho cơ quan thuế. Trong bối cảnh này, việc mở tài khoản ngân hàng riêng cho hoạt động kinh doanh trở thành bước cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý mới.

Quy định mới cho thấy phương thức quản lý thuế đang chuyển từ hình thức khoán sang cơ chế tự khai, tự tính và tự nộp dựa trên doanh thu thực tế. Ba ngưỡng doanh thu 500 triệu, 1 tỷ và 3 tỷ đồng mỗi năm không chỉ xác định nghĩa vụ thuế, còn cho thấy mức độ yêu cầu về quản trị tài chính. Khi quy mô kinh doanh tăng lên, yêu cầu về minh bạch dòng tiền, chứng từ và nguồn vốn cũng thay đổi tương ứng.

Bộ giải pháp tài chính cho hộ kinh doanh, SME. Ảnh: VIB

Trong bối cảnh đó, bộ giải pháp VIB Business của VIB được xây dựng nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ thích ứng với yêu cầu vận hành mới. Ở mức doanh thu từ 500 triệu đồng mỗi năm, việc kê khai và nộp thuế định kỳ bắt đầu phát sinh. Khi đó, việc sử dụng chung một tài khoản cho chi tiêu cá nhân và kinh doanh không còn phù hợp, bởi mỗi giao dịch cần được ghi nhận, có thể truy xuất khi cần đối chiếu.

Các gói tài khoản VIB iBusiness và sBusiness được thiết kế cho cá nhân kinh doanh cùng doanh nghiệp nhỏ với hạn mức giao dịch không giới hạn, miễn nhiều loại phí. Tài khoản thiết lập đúng theo tên trên đăng ký kinh doanh, đáp ứng quy định về tài khoản cũng như đảm bảo tính minh bạch cho các giao dịch tài chính.

VIB đang hoàn tiền đến 168.000 đồng cho khách hàng đăng ký gói trong thời gian này. Đồng thời, ngân hàng tặng bộ thanh toán QR Payment và loa VIB Noti, thiết bị thông báo giao dịch bằng giọng nói, hỗ trợ các theo dõi thanh toán tại quầy theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, thẻ thanh toán VIB Business giúp tách biệt chi tiêu kinh doanh, mọi giao dịch đều được ghi nhận tự động trên sao kê điện tử, chứng từ có thể xuất ngay khi cần mà không phải đối soát thủ công. Thẻ miễn phí thường niên khi chi tiêu đạt 50 triệu đồng mỗi năm, đồng thời phí chuyển đổi ngoại tệ sẽ giảm dần về 0% theo doanh số, phù hợp với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp có giao dịch thanh toán quốc tế.

Để theo dõi dòng tiền liên tục thay vì chờ tổng hợp cuối tháng, nền tảng số VIB Business app cho phép cập nhật toàn bộ dữ liệu tài chính theo thời gian thực. Doanh thu ghi nhận ngay khi phát sinh, lịch sử giao dịch có thể tra cứu bất cứ lúc nào, đồng thời chủ kinh doanh được phân quyền giao dịch cho từng nhân viên trên cùng nền tảng để quản lý.

Ứng dụng cũng tích hợp SoftPOS cho phép chấp nhận thanh toán thẻ trực tiếp trên điện thoại, cùng QR Payment hỗ trợ thanh toán không tiền mặt cho từng cửa hàng. Nhờ đó, giao dịch thu, chi được ghi nhận tự động, tạo nền tảng dữ liệu minh bạch phục vụ cho việc kê khai thuế định kỳ.

Từ ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng mỗi năm, hóa đơn điện tử trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các giao dịch bán hàng hóa và dịch vụ. Khi quy mô kinh doanh lớn hơn, áp lực vốn lưu động cũng tăng lên, bởi hộ kinh doanh thường phải chi trước cho hàng hóa, nhân sự và vận hành trong khi dòng tiền thu về có độ trễ nhất định.

Ngoài các công cụ giúp vận hành và quản lý tài chính theo chuẩn mới, VIB còn cung cấp thêm thẻ tín dụng VIB Business như nguồn bổ sung vốn lưu động ngắn hạn. Với thời gian miễn lãi đến 58 ngày, chủ kinh doanh có thể thanh toán các chi phí vận hành ngay khi phát sinh, sau đó cân đối dòng tiền để thanh toán mà không phát sinh chi phí tài chính. Khách hàng có thể tận dụng cơ chế hoàn tiền 1% không giới hạn trên nhiều danh mục chi tiêu, từ nhập hàng, quảng cáo, phần mềm đến vé máy bay hay giao dịch quốc tế, giúp tối ưu chi phí trong quá trình vận hành.

Khi doanh thu vượt 3 tỷ đồng mỗi năm, hộ kinh doanh phải áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập thực tế, tức doanh thu trừ chi phí hợp lý nhân với thuế suất tương ứng. Ở giai đoạn này, hệ thống chứng từ đầu vào rõ ràng và nhất quán không chỉ giúp đáp ứng yêu cầu pháp lý, còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu nghĩa vụ thuế. Đồng thời, nhu cầu vốn để duy trì và mở rộng hoạt động cũng tăng lên đáng kể.

Bên cạnh các giải pháp tài chính nêu trên, hộ kinh doanh có thể tiếp cận thêm gói vay bổ sung vốn lưu động từ VIB với hạn mức lên đến 100 tỷ đồng. Tỷ lệ cho vay trên tài sản bảo đảm là bất động sản lên đến 80%, giúp có thêm nguồn lực tài chính cho kế hoạch tăng trưởng.

Quy trình hồ sơ được thiết kế đơn giản và linh hoạt, phù hợp với đặc thù vận hành của SME và hộ kinh doanh, những đơn vị thường không có bộ máy tài chính phức tạp như các doanh nghiệp lớn.

Theo đại diện nhà băng, dù đang ở mốc doanh thu nào, bộ giải pháp VIB Business đều có những công cụ phù hợp, có thể mở rộng theo sự phát triển của hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Trong bối cảnh môi trường pháp lý ngày càng hướng tới minh bạch và chuẩn hóa, việc xây dựng nền tảng quản trị tài chính từ sớm được xem là bước chuẩn bị quan trọng giúp hộ kinh doanh, SME chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường, tăng trưởng bền vững.

Hoàng Đan