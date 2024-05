Vì sao tiêu thụ điện tăng khi thời gian sử dụng điều hòa 2 tháng như nhau?

Tôi sử dụng điều hòa theo công thức bật 8 tiếng mỗi ngày, nhiệt độ 28 độ C trong 2 tháng, nhưng hơn đơn điện lại có sự chênh lệch. Nhờ chuyên gia giải đáp giúp.

Tôi sử dụng một điều hòa inverter cho phòng ngủ nhỏ, diện tích chừng 15 m2. Các tháng trước, như tháng 1, 2 tôi ít sử dụng, tuần chỉ 1-2 lần bật điều hòa. Đến tháng 3 trời nóng, mỗi ngày tôi bật đúng 8 tiếng, từ 22h đêm đến 6h sáng hôm sau, nhiệt độ đúng 28 độ C, kết hợp dùng thêm quạt máy. Qua tháng 4 thời tiết nóng hơn, tôi vẫn sử dụng đúng công thức như tháng 3 nhưng so sánh hóa đơn điện thì tăng hơn 300.000 đồng so với tháng 3. Lý do vì sao có sự chênh lệch này? Tôi phải làm sao để dùng điều hòa tiết kiệm tiền điện hơn? (Hoài Phương)

Chuyên gia tư vấn

Tại sao lại có sự chênh lệch như trên là do nền nhiệt tăng cao khiến máy phải hoạt động nhiều hơn. Ví dụ, thời tiết nhiệt độ 30 độ C, máy chỉ chạy trong 15 phút để đạt được nhiệt độ yêu cầu trên điều khiển là 26 độ. Thế nhưng khi thời tiết nắng nóng 37 độ C trở lên, máy phải chạy thời gian lâu hơn mới đạt được nhiệt độ đó.

Để dùng điều hòa tiết kiệm hơn, bạn nên vệ sinh bảo dưỡng thường xuyên cho thiết bị ít nhất 6 tháng một lần. Bạn cũng nên bật ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên, không nên để nhiệt độ quá thấp. Sử dụng chế độ ban đêm tăng hiệu quả tiết kiệm điện hơn.

Chuyên gia Trần Văn Cân

Trưởng phòng Phát triển sản phẩm Casper Việt Nam