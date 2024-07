Vì sao Euro 2024 hấp dẫn hơn Copa America?

Euro 2024 hấp dẫn hơn Copa America trên nhiều phương diện thống kê, nhưng cả hai giải đấu đều đang lập được những kỷ lục thu hút người xem.

Euro và Copa America đều chuẩn bị bước vào vòng bán kết, với những bất ngờ đến từ cả hai châu lục. Tại Đức, ĐKVĐ Italy bị loại ngay từ vòng 1/8, trong khi đó, đội tuyển giàu thành tích nhất World Cup như Brazil cũng dừng bước tại tứ kết Copa America.

Tuy nhiên, vòng bán kết Euro 2024 được kỳ vọng hấp dẫn, với trận hai trận đấu được xem là cân bằng: Tây Ban Nha - Pháp và Hà Lan - Anh. Tại Mỹ, Argentina được kỳ vọng thắng Canada ở bán kết sau khi đã hạ chính đối thủ này ở vòng bảng, còn trận đấu giữa Uruguay và Colombia dự kiến khó lường hơn.

Messi sút bóng trong trận khai mạc Copa America gặp Canada trên sân Mercedes-Benz, thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ tối 20/6/2024. Ảnh: Reuters

Có nhiều thông số để đo lường chất lượng các đội, sự hấp dẫn, tính cạnh tranh hay độ thu hút của một giải đấu. Trên những phương diện này, Euro 2024 hầu như có chỉ số cao hơn.

Chất lượng các đội châu Âu cao hơn châu Mỹ. Dù Copa America có đương kim vô địch World Cup và Cup Liên lục địa như Argentina, Euro vẫn có nhiều đội hàng đầu thế giới hơn. 8 trên 10 đội đứng đầu FIFA hiện tại đều dự Euro 2024, trong khi Nam Mỹ chỉ có hai đại diện là Argentina và Brazil. Thứ tự FIFA trung bình mỗi đội Euro 2024 là 26,9, cũng cao hơn so với Copa America 34,9.

Theo Transfermarkt, mỗi cầu thủ ở Euro 2024 có giá 19,9 triệu USD, cao gần gấp đôi so với thông số 11,1 triệu USD của cầu thủ dự giải châu Mỹ. Trong Top 10 Quả Bóng Vàng 2023, cũng có sáu cầu thủ châu Âu, so với ba đại diện Nam Mỹ.

Mức độ cạnh tranh giữa các đội tại Euro 2024 cũng cao hơn Copa America. Ở vòng bảng Euro đang diễn ra tại Đức, cách biệt điểm số giữa đội đầu và cuối trung bình là 4,5 điểm. Trong đó, bảng E có cả bốn đội được bốn điểm, trường hợp đầu tiên xảy ra trong lịch sử giải. Còn tại giải châu Mỹ, thông số này lên tới 8,3 điểm.

Ở mỗi trận đấu, chênh lệch tỷ số giữa hai đội ở Euro 2024 chỉ là 1,1 bàn, trong khi thông số này tại Copa America là 1,4 bàn. Điều này phần nào cho thấy các đội châu Âu có thực lực tương đồng hơn.

"Các trận Euro 2024 ngày càng căng thẳng, là minh chứng cho thấy giải đang dần cạnh tranh và khó lường hơn", LĐBĐ châu Âu (UEFA) bình luận. "Thành công của đội bóng nhỏ như Gruzia khi vào tới vòng 1/8, giúp cho giải đấu được quan tâm hơn".

Tuy nhiên, một phần nguyên nhân có thể nằm ở việc đội đứng thứ ba tại Euro vẫn có nhiều khả năng đi tiếp, trong khi vị trí đó tại Copa America sẽ bị loại. Vì thế, các đội châu Mỹ sẽ mạo hiểm hơn để cố gắng đứng trong hai vị trí đầu bảng. Điều này thể hiện qua tỷ lệ thắng thua mỗi trận Copa America là 71%, so với Euro chỉ 65%.

Mức độ thu hút của Euro 2024 cũng cao hơn, với 51.932 khán giả đến sân xem mỗi trận, so với trung bình 47.552 khán giả tại Copa America. Tỷ lệ khán giả so với sức chứa sân tại Đức cũng cao hơn hẳn, lên tới 98%, so với chỉ số 77% tại Mỹ. Nhưng dù thế nào, người hâm mộ cũng coi hai giải đấu này là ngày hội không chỉ của bóng đá. Bởi lượng khán giả trung bình ở hai giải này thậm chí cao hơn so với World Cup 2018.

Sự quan tâm của người hâm mộ với Euro được thể hiện rõ hơn trên mạng. Theo Keyword Tool, có 16,2 triệu lượt tìm kiếm Google với từ khóa Euro 2024 trong tháng trước khi giải khởi tranh. Trong khi, chỉ có 4,8 triệu lượt tìm từ khóa "Copa America 2024" cùng kỳ.

Cầu thủ Hà Lan mừng bàn ấn định thắng lợi 2-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ trên sân Olympic ở Berlin, Đức, tứ kết Euro tối 6/7/2024. Ảnh: AP

Khi gõ hai từ khóa trên vào công cụ tìm kiếm Bing, Euro 2024 cho ra tới 291 triệu kết quả, còn Copa America chỉ có gần 5 triệu kết quả. Điều đó có nghĩa thông tin về giải châu Âu được phổ biến rộng rãi hơn nhiều so với Copa America.

Liệu những khán giả có phải thất vọng về sự hấp dẫn của hai giải này? Trong 48 trận đã qua tại Euro 2024, có 108 bàn được ghi, trung bình 2,25 bàn mỗi trận. Còn qua 28 trận ở Copa America, thông số này thấp hơn chút, với 2,21 bàn mỗi trận.

Tuy nhiên, những khán giả chờ đợi trận đấu nhiều bàn thắng hẳn sẽ thất vọng với mùa hè bóng đá năm nay, khi số bàn trung bình giảm đáng kể so với kỳ trước, năm 2021. Khi đó, Euro có 2,78 bàn mỗi trận, còn Copa America cũng chứng kiến 2,32 bàn.

Euro 2024 Chỉ số trung bình Copa America 2024 4,5 điểm Cách biệt giữa đội đầu và cuối bảng 8,3 điểm 1,1 bàn Chênh lệch tỷ số mỗi trận 1,4 bàn 2,25 bàn Số bàn mỗi trận 2,21 bàn 65% Tỷ lệ thắng thua 71% 51.932 Khán giả mỗi trận 47.552 98% Tỷ lệ lấp đầy sân 77% 19,9 triệu USD Giá trị cầu thủ 11,1 triệu USD 26,9 Thứ tự FIFA mỗi đội 34,9 16,2 triệu Lượt tìm kiếm Google trong tháng 4,8 triệu 291 triệu Lượng kết quả Bing 5 triệu

UEFA cũng áp dụng những công nghệ tân tiến hơn cho Euro 2024, đặc biệt là việt vị bán tự động hay mắt diều hâu goal-line. Copa America không có hai công nghệ này, khiến các tình huống có thể kéo dài và gây tranh cãi hơn.

Dù có thể chưa so được với Euro, Copa America 2024 cũng đón nhiều cột mốc quan trọng. Chẳng hạn có 3,78 triệu người xem trận Mỹ và Uruguay ở vòng bảng trên kênh Fox Sports tại Mỹ, kỷ lục của một trận bóng đá không thuộc World Cup trên đất nước này. Trung bình mỗi trận cũng có 1,1 triệu người xem trên kênh, cao hơn năm lần so với kỳ trước.

Euro 2024 cũng chứng kiến những kỷ lục truyền hình, như có 18,4 triệu người xem đồng thời loạt luân lưu giữa Anh và Thụy Sĩ tại tứ kết trên kênh ITV của Anh. Đây là sự kiện được theo dõi nhiều nhất trên kênh này, kể từ World Cup 2022.

Cũng có một số ý kiến cho rằng Copa America hấp dẫn hơn Euro, vì thị hiếu của khán giả không giống nhau. "Người châu Âu sẽ nghĩ Euro hấp dẫn hơn, còn người châu Mỹ lại thích xem Copa America hơn", thủ quân Argentina, Lionel Messi nói. "Mỗi người sẽ có những quan điểm riêng, và tôi tôn trọng điều đó".

Xuân Bình