VFTE 2023 bàn về kinh nghiệm xây dựng ngành công nghiệp số

Quảng NinhNhiều chuyên gia tham dự bốn phiên chuyên đề tại VFTE 2023, định hình các rào cản và nêu kinh nghiệm phát triển sản phẩm, dịch vụ số, ngày 11/12.

Hội thảo thuộc khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam - VFTE lần thứ năm. Với chủ đề "Phát triển công nghiệp công nghệ số - tạo dựng giá trị Việt Nam trên bản đồ thế giới", phiên chiều gồm bốn chuyên đề. Phiên thảo luận diễn ra vào 13h30, nối tiếp phiên chính tổ chức vào sáng cùng ngày.

Mở đầu là chuyên đề "Rào cản phát triển sản phẩm, dịch vụ AI đưa vào cuộc sống". Ông Vũ Hồng Chiên, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo FPT Quy Nhơn nêu về thách thức khi ứng dụng AI nhằm thay đổi mô hình kinh doanh linh hoạt. Sau đó, đại diện VinBrain nêu cách Phát triển nền tảng AI hỗ trợ lĩnh vực y tế. Ông Lại Hữu Thanh - Giám đốc Sản phẩm Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom cũng tham gia, bàn về Elcom eWIM - công nghệ số giúp tự động kiểm soát tải trọng xe.

"Phát triển vi mạch bán dẫn gắn với phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam" là chuyên đề thứ hai. Ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ TP HCM nói về: Phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam gắn với phát triển công nghiệp điện tử. PGS Trần Xuân Tú, Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội bàn chủ đề: Nhân lực - tiền đề cho phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn. Nối tiếp, ông Trịnh Khắc Huề, Tổng giám đốc Qorvo Việt Nam bàn thảo: Phát triển vi mạch bán dẫn tại Việt Nam - giải pháp và cơ chế từ góc nhìn doanh nghiệp.

Chuyên đề thứ ba là: "Phát triển sản phẩm dựa trên các nền tảng SoM". Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc công nghệ, Công ty Cổ phần Công nghệ mạng LANCS Việt Nam nêu cách Phát triển thiết bị an toàn thông tin Make in Viet Nam - Giải pháp đảm bảo an ninh thông tin mạng. Kế đến, ông Trần Quang Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Tương lai NextX nêu kinh nghiệm trong phát triển nền tảng IoTphục vụ sản xuất nông nghiệp.

Chuyên đề cuối cùng đề cập "Giải pháp, dịch vụ công nghệ số theo domain". Ông Lê Quang Trưởng, Giám đốc phát triển thị trường nước ngoài, Công ty Cổ phần MISA trò chuyện về Con đường thành công của sản phẩm Việt Nam tại nước ngoài. Tiếp đó, ông Trần Xuân Khôi, CEO Công ty Cổ phần VTI nêu Thay đổi tư duy, xác định chuyển đổi số là động lực để phát triển sản phẩm, dịch vụ số tại thị trường nước ngoài.

Các chuyên gia thảo luận tại VFTE 2022. Ảnh: Đình Tùng

Trước đó, phiên chính bắt đầu từ 8h, nêu các thông điệp của Chính phủ về định hướng thúc đẩy doanh nghiệp triển khai công nghệ số vào đời sống, xây dựng vị thế ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam trên bản đồ thế giới. Lãnh đạo Sở, ban, ngành cùng đại diện FPT, Viettel, VTV, VNPT, VNG cũng mang đến bức tranh toàn cảnh về cách ứng dụng công nghệ trong tăng hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phổ cập truyền hình số, đảm bảo an ninh xã hội...

Sau phần thảo luận là Lễ công bố và trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2023. Sự kiện còn có không gian triển lãm với hàng chục gian hàng, trưng bày các sản phẩm, giải pháp công nghệ số Make in Viet Nam tiêu biểu. Chương trình khép lại vào 17h.

Sự kiện diễn ra tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chương trình có chủ đề "Sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động", do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, Báo VnExpress phối hợp tổ chức.

Minh Tú