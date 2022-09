Verstappen thắng dễ ngay trên sân nhà Ferrari

Xuất phát thứ bảy ở Grand Prix Italy, nhưng tay đua Red Bull Max Verstappen ung dung về đích đầu tiên ngay trên thánh địa Monza của Ferrari ngày 11/9.

Đây là chiến thắng thứ 11 của Verstappen ở mùa giải F1 2022. Anh hiện có 116 điểm nhiều hơn đối thủ cạnh tranh số một - tay đua Ferrari Charles Leclerc, khi mùa giải còn 6 chặng. Cách biệt này đồng nghĩa Verstappen có thể vô địch sớm ngay chặng đua tiếp theo ở Singapore.

Verstappen về nhất trên đường đua Monza ngày 11/9. Ảnh: Reuters

Lợi thế xuất phát đầu cùng đám đông khán giả cuồng nhiệt tại thánh đường tốc độ Monza không giúp được nhiều cho Leclerc. Tốc độ cực tốt của chiếc RB18 giúp Verstappen vượt qua mọi trở ngại và buộc Leclerc phải theo đuổi chiến thuật 2 pit nhiều rủi ro, nhưng vẫn không thể đánh bại đối thủ.

Dù chỉ giành xuất phát thứ hai tại vòng phân hạng rồi bị phạt hạ 5 bậc xuống thứ bảy do sử dụng quá hạn mức động cơ, Verstappen đã có một cuộc đua hoàn hảo. Tay đua người Hà Lan nhanh chóng vươn lên thứ năm ngay sau khi xuất phát rồi vượt qua Pierre Gasly (AlphaTauri) để chiếm vị trí thứ tư ở cuối vòng đầu.

Tại vòng kế tiếp, đến lượt Daniel Ricciardo (McLaren) trở thành bại tướng của chiếc RB18. Lúc này, qua hai vòng đua, phía trước Verstappen chỉ còn George Russell (Mercedes) và Leclerc. Liên tục lập fastest-lap, chỉ mới sang vòng 5, Verstappen đã vượt chiếc W13 của Russell sau để lên thứ hai. Khoảng cách giữa chiếc RB18 và chiếc F1-75 được thu hẹp còn chưa đầy hai giây.

Verstappen tiến gần hơn nữa đến Leclerc khi trạng thái xe an toàn ảo được công bố ở vòng 12 khi chiếc AMR22 của Sebastian Vettel (Aston Martin) bị trục trặc và nằm lại trên đường đua. Chứng kiến tốc độ vượt trội của Red Bull, Ferrari đã quyết định đánh cược khi gọi Leclerc về thay lốp trong thời gian xe an toàn ảo để chuyển sang chiến thuật 2 pit.

Tuy nhiên, quyết định của Ferrari không thực sự hiệu quả. Khi đội đua Italy đang thay lốp cho Leclerc, trạng thái xe an toàn được gỡ bỏ. Red Bull không vào pit theo đối thủ mà chủ động làm ngược với chiến thuật đối thủ khi tiếp tục giữ Verstappen ở lại trên đường đua. Mãi tới vòng 25, tay đua người Hà Lan mới trở về khu vực kỹ thuật để thay lốp lần đầu.

Khi Verstappen trở lại đường đua, chiếc RB18 đã chậm hơn Leclerc 10 giây. Tuy nhiên, lợi thế từ bộ lốp mới cùng tốc độ tốt giúp tay đua Hà Lan liên tục rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu. Trong vòng bảy vòng, Verstappen đã rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn hơn năm giây và có vẻ chắc chắn sẽ sớm bắt kịp và vượt qua Leclerc.

Verstappen về nhất Grand Prix Italy Diễn biến chính Grand Prix Italy ngày 11/9.

Nhưng Ferrari đã gọi Leclerc về thay lốp lần 2 ở vòng 33, đổi sang lốp mềm với hy vọng sẽ đuổi kịp Verstappen trong 18 vòng còn lại. Khi trở lại đường đua, tay đua ngưười Monaco tụt lại phía sau đối thủ hơn 20 giây và không đạt được nhiều tiến bộ trước khi một chiếc xe an toàn được triển khai tại vòng 47, khi cuộc đua chỉ còn hơn 5 vòng đua khi chiếc McLaren của Daniel Ricciardo bị hỏng do sự cố động cơ và dừng lại ở góc cua Lesmo. Xe an toàn được triển khai quá lâu khiến cuộc đua phải kết thúc sau xe an toàn.

Ferrari tiếp tục bị nghi ngờ về chiến thuật của họ sau cuộc đua. Nhưng Giám đốc Điều hành Ferrari, Mattia Binotto nói họ đã không mắc sai lầm, vì Verstappen quá nhanh nên dù có áp dụng chiến thuật 1 hay 2 pit, tay đua người Hà Lan đều sẽ thắng. Người đồng cấp, Christian Horner của Red Bull thì khẳng định đội đua nước Áo sẽ về pit ở vòng 12 nếu Leclerc không thay lốp khi đó.

Kết quả Grand Prix Italy

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Số lần thay lốp Fastest lap cá nhân Thành tích Điểm 1 Max Verstappen Red Bull 7 2 1 phút 24,745 giây 1 giờ 20phút 27,511 giây 25 2 Charles Leclerc Ferrari 1 3 1:24,336 +2,446 giây 18 3 George Russell Mercedes 2 2 1:25,288 +3,405 15 4 Carlos Sainz Jnr Ferrari 18 2 1:24,446 +5,061 12 5 Lewis Hamilton Mercedes 19 1 1:24,434 +5,380 10 6 Sergio Perez Red Bull 13 2 1:24,030 +6,091 9 7 Lando Norris McLaren 3 2 1:24,718 +6,207 6 8 Pierre Gasly AlphaTauri 5 1 1:26,718 +6,396 4 9 Nyck de Vries Williams 8 1 1:26,624 +7,122 2 10 Guanyu Zhou Alfa Romeo 9 1 1:26,361 +7,910 1 11 Esteban Ocon Alpine 14 1 1:26,593 +8,323 12 Mick Schumacher Haas 17 1 1:25,298 +8,549 13 Valtteri Bottas Alfa Romeo 15 1 1:25,706 +1 vòng 14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 20 2 1:26,857 +1 vòng 15 Nicholas Latifi Williams 10 2 1:26,798 +1 vòng 16 Kevin Magnussen Haas 16 2 1:26,798 +1 vòng 17 Daniel Ricciardo McLaren 4 1 1:26,603 Bỏ dở cuộc đua 18 Lance Stroll Aston Martin 12 1 1:27,467 Bỏ dở cuộc đua 19 Fernando Alonso Alpine 6 1 1:27,203 Bỏ dở cuộc đua 20 Sebastian Vettel Aston Martin 11 1:27,501 Bỏ dở cuộc đua

+) Fastest-lap: 1 phút 24,090 giây do Sergio Perez (Red Bull) lập tại vòng 46.

Minh Phương