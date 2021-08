Verstappen thắng chặng F1 ngắn nhất lịch sử

BỉMưa lớn trút xuống đường đua Spa-Francorchamps khiến các tay đua không thể thi đấu sau gần bốn tiếng chờ đợi ở Grand Prix Bỉ hôm 29/8.

Những cơn mưa cuối tuần khiến buổi đua thử vào buổi sáng và vòng phân hạng chiều thứ Bảy bị ảnh hưởng. Vụ tai nạn của Lando Norris (McLaren) tại vòng phân hạng thứ 2 (Q2) khiến cuộc đua bị đặt dấu hỏi lớn về an toàn, nhất là khi thi đấu trên đường đua tốc độ cao như Spa-Francorchamps.

Sang Chủ nhật 29/8, những cơn mưa không ngớt khiến các tay đua tiếp tục vất vả. Lúc 14h27 (giờ địa phương), trước khi cuộc đua diễn ra 33 phút, đến lượt Sergio Perez (Red Bull) trượt dài trên đường đua và lao thẳng vào hàng rào chắn tại góc cua Les Combes, khi đưa chiếc RB16B đến khu vực xuất phát.

Khi cuộc đua bắt đầu, mưa vẫn không dừng. Các trọng tài liên tục đưa ra thông báo trì hoãn cuộc đua, khi điều kiện thi đấu chưa đảm bảo an toàn. Sau gần hai mươi phút đợi chờ, cuối cùng cuộc đua được thông báo sẽ xuất phát sau xe an toàn vào lúc 15h25.

Cuộc đua bắt đầu với tốc độ chậm chạp và các tay đua liên tục phàn nàn về tầm nhìn hạn chế. Lewis Hamilton càu nhàu qua sóng radio: "Tôi không nhìn thấy gì ở phía sau cả". Max Verstappen cũng không hài lòng, dù được quyền xuất phát đầu. "Tôi phải cố tụt lại sau xe an toàn một chút so với thông thường, nhưng vẫn không nhìn thấy gì cả", tay đua người Hà Lan nói.

Tầm nhìn hạn chế cùng mặt đường sũng nước khiến cờ đỏ được phất lên lúc 15h32, xe an toàn dẫn đoàn đua về khu vực pitlane để chờ điều kiện thi đấu được cải thiện. Sau đó các tay đua phải đợi và mong chờ ngừng mưa. Ban tổ chức phải điều động các xe chuyên dụng và các nhân viên để xử lý các vũng nước trên đường đua.

Sau gần ba tiếng chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng cuộc đua được thông báo sẽ bắt đầu trở lại vào lúc 18h17. Lúc này, cuộc đua xe có thời gian là 1 giờ và bắt đầu sau xe an toàn. Tuy nhiên, chỉ sau hơn hai vòng đua, xe an toàn lại phải dẫn đoàn xe về khu vực pitlane. Sau khi xem xét, đến 18h45 ban tổ chức quyết định dừng cuộc đua khi tầm nhìn trên đường đua vẫn rất kém, không đảm bảo an toàn để thi đấu.

"Thật tiếc khi không được thi đấu, chúng tôi phải thực sự cảm ơn các CĐV đã đợi chờ và đội mưa nhiều giờ", Max Verstappen nhận xét. "Đáng lẽ, cuộc đua nên vẫn bắt đầu lúc 15h00 vì lúc đó điều kiện thi đấu vẫn còn tốt hơn cuối buổi chiều. Tình hình đường đua vào cuối buổi chiều thực sự rất tệ. Tôi rất vui khi nhìn lại và thấy rằng giành được quyền xuất phát đầu là thực sự quan trọng".

Hamilton thì chê trách ban tổ chức: "Đến lúc cuối họ mới nhận thấy rằng đường đua không tốt hơn chút nào. Họ làm vậy chỉ để có thể thực hiện hai vòng và đủ điều kiện để hoàn thảnh một chặng đua. Tôi thực sự hy vọng người hâm mộ được hoàn tiền. Tôi không thể nhìn thấy ngay cả năm mét trước mặt khi chạy đường thẳng. Tôi thậm chí không thể nhìn thấy ánh sáng từ nhấp nháy ở đuôi xe phía trước".

Kết quả cuộc đua được xác định theo thứ tự xuất phát sau xe an toàn. Verstappen về nhất trước hai tay đua George Russell của Williams và Lewis Hamilton của Mercedes.Theo quy định, hai vòng đua là đủ để các tay đua có điểm. Do chưa hoàn thành được 75% số vòng đua, nên các tay đua chỉ có được một nửa số điểm so với thông thường. Vì thế, Verstappen chưa thể vượt qua Hamilton trên bảng điểm cá nhân, khi vẫn kém tay đua Mercedes ba điểm.

Tay đua đáng chú ý nhất chặng, George Russell lần đầu về đích trong top 3 - thành tích có được nhờ giành vị trí xuất phát thứ hai đầy bất ngờ. Tay đua mới 23 tuổi nói: "Chúng tôi thường không được đạt được kết quả ấn tượng sau các vòng phân hạng tốt, nhưng hôm nay chúng tôi đã giành được vị trí thứ nhì. Thật tiếc vì chúng tôi đã không hoàn thành cuộc đua nhưng, từ phía tôi và toàn đội Williams, đó là một thành quả đáng kinh ngạc. Toàn đội xứng đáng với điều đó bởi rất nhiều nỗ lực làm việc trong vài năm qua mà chưa được thành quả tương xứng".

Sau chặng Bỉ, F1 sẽ di chuyển sang Hà Lan để đua Grand Prix Hà Lan, trên trường đua Zandvoort vào Chủ nhật tuần này 5/9.

Kết quả Grand Prix Bỉ

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Số lần thay lốp Fastest lap cá nhân Thành tích Điểm 1 Max Verstappen Red Bull 1 3:18,374 3 phút 27,071 giây 12,5 2 George Russell Williams 2 3:18,804 +1,995 giây 9 3 Lewis Hamilton Mercedes 3 3:19,101 +2,601 7,5 4 Daniel Ricciardo McLaren 4 3:19,187 +4,496 6 5 Sebastian Vettel Aston Martin 5 3:18,496 +7,479 5 6 Pierre Gasly AlphaTauri 6 3:19,284 +10,177 4 7 Esteban Ocon Alpine 7 3:18,520 +11,579 3 8 Charles Leclerc Ferrari 8 3:19,181 +12,608 2 9 Nicholas Latifi Williams 9 3:18,867 +15,485 1 10 Carlos Sainz Jnr Ferrari 10 3:18,926 +16,166 0,5 11 Fernando Alonso Alpine 11 3:18,069 +20,590 12 Valtteri Bottas Mercedes 12 3:18,036 +22,414 13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 13 3:18,202 +24,163 14 Lando Norris McLaren 14 3:18,477 +27,109 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 15 3:18,308 +28,329 16 Mick Schumacher Haas 16 3:18,833 +29,507 17 Nikita Mazepin Haas 17 3:18,016 +31,993 18 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 19 3:18,963 +36,054 19 Sergio Perez Red Bull 20 3:19,440 +38,205 20 Lance Stroll Aston Martin 18 3:18,033 +44,108

+) Fastest-lap: 3 phút 18,016 giây do Nikia Mazepin (Haas) lập.

Bảng điểm đội đua sau chặng 12

Thứ tự Tay đua Đội Điểm 1 Lewis Hamilton Mercedes 202,5 2 Max Verstappen Red Bull 199,5 3 Lando Norris McLaren 113 4 Valtteri Bottas Mercedes 108 5 Sergio Perez Red Bull 104 6 Carlos Sainz Jnr Ferrari 83,5 7 Charles Leclerc Ferrari 82 8 Daniel Ricciardo McLaren 56 9 Pierre Gasly AlphaTauri 54 10 Esteban Ocon Alpine 42 11 Fernando Alonso Alpine 38 12 Sebastian Vettel Aston Martin 35 13 Lance Stroll Aston Martin 18 14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 18 15 George Russell Williams 13 16 Nicholas Latifi Williams 7 17 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 2 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 19 Mick Schumacher Haas 20 Nikita Mazepin Haas

Thứ tự Đội đua Điểm 1 Mercedes 310,5 2 Red Bull 303,5 3 McLaren 169 4 Ferrari 165,5 5 Alpine 80 6 AlphaTauri 72 7 Aston Martin 53 8 Williams 20 9 Alfa Romeo 3 10 Haas

Minh Phương