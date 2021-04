Verstappen đánh bại Hamilton tại Imola

Max Verstappen lần đầu thắng Grand Prix Emilia Romagna hôm 18/4, sau khi gây áp lực dữ dội khiến Lewis Hamilton mắc loạt sai lầm trên đường đua Imola.

Max Verstappen về nhất tại Italia GP

Đây mới là lần đầu Verstappen đứng trên podium một chặng đua tại Italy khi bước sang năm thứ bảy trong sự nghiệp F1. Chiến thắng đầu trong mùa giải giúp tay đua người Hà Lan bám sát tiền bối Hamilton trên bảng tổng sắp các tay đua mùa 2021.

Chỉ xuất phát thứ ba, sau cả đồng đội Sergio Perez lẫn Hamilton, nhưng Verstappen ngay lập tức gây áp lực mạnh mẽ lên vị trí dẫn đầu của tay đua Mercedes. Những cơn mưa chiều tại Imola trước khi chặng đấu diễn ra khiến mặt đường đua trơn trượt và phần đông các tay đua phải sử dụng lốp trung gian. Thay đổi thời tiết càng giúp tay đua số một của Red Bull thuận lợi hơn.

Ngay sau khi xuất phát, tranh thủ Hamilton đang tập trung đối phó với sức ép từ phía Perez, Verstappen vọt lên và chạy ngang hàng với tay đua Mercedes khi đoàn đua tiến vào Turn 1. Khi đến Turn 2, chiếc RB16B nhích lên so với đối thủ và khiến Hamilton phải chạy trên gờ giảm tốc mép góc cua. Trở lại đường đua, mũi chiếc W12 quẹt nhẹ vào đuôi xe của Verstappen, dẫn đến cánh gió trước của Hamilton bị hư hại nhẹ.

Xe của Hamilton bị hỏng nhẹ cánh gió trước vì va chạm với Verstappen. Ảnh: Motosport

Sớm lấy được vị trí dẫn đầu, Verstappen ngay lập tức bứt phá và nới rộng khoảng cách với top sau lên tới hơn 4 giây sau hai vòng tiếp theo. Việc xe an toàn xuất hiện ngay sau đó do tai nạn của Nicolas Latifi (Williams) không khiến nhiệt huyết của Verstappen nguội lạnh. Tay đua của Red Bull liên tục lập fastest-lap sau xe an toàn rút khỏi đường đua. Trong khi đó, Hamilton thể hiện sự bình tĩnh và kinh nghiệm khi vẫn giữ khoảng cách ổn định ở tầm năm giây.

Sau khi chặng đua trôi qua tầm một phần ba quãng đường, mặt đường dần khô ráo, Hamilton liên tục thu hẹp khoảng cách và bắt đầu có khả năng nhảy cóc qua đối thủ ở lần thay lốp sắp tới. Khoảng cách giữa hai tay đua dẫn đầu lúc này chỉ còn hơn 2 giây. Hamilton thực hiện tốt ý đồ của Mercedes, khi liên tục thực hiện fastest-lap ở các vòng trước khi vào thay lốp.

Vòng 28, Verstappen vào thay lốp trước, Hamilton thay lốp ở vòng kế tiếp để chuyển sang lốp trung . Nhưng sự chậm trễ của các kỹ thuật viên Mercedes khiến tay đua đội nhà thiệt tới gần 3 giây, nên khi trở lại đường đua, Hamilton vẫn xếp sau đối thủ và bị bỏ cách tới gần 6 giây.

Tuy nhiên, lúc này nhóm đầu phải vấn đề với các tay đua nhóm cuối đang bị bắt vòng. Loay hoay tìm cách vượt qua nhóm cuối, Verstappen nhanh chóng bị Hamilton thu hẹp khoảng cách. Dù vậy, sau đó đến lượt tay đua người Anh gặp khó với nhóm cuối. Trong lúc vội vàng vượt lên George Russell (Williams), Hamilton chạy vào làn đường trơn trượt, mất lái tại Turn 7 và lao qua bãi cát trước khi chạm nhẹ và nằm cạnh hàng rào ven đường.

Gặp nạn tại vòng 31, trục trặc trong khâu thay lốp, nhưng Hamilton vẫn vượt khó để về nhì tại Imola. Ảnh: Formula 1.

Dẫu vậy, vận may vẫn chưa ngoảnh mặt lại Hamilton khi chiếc W12 không bị hư hỏng đáng kể và động cơ máy không bị ngắt nên anh vẫn có thể đưa xe trở lại đường đua. Ít giây sau, ở phía trên, Russell lại gây họa với Mercedes khi pha vượt mặt liều lĩnh của tay đua trẻ khiến chiếc FW34B va mạnh vào chiếc W12 của Valtteri Bottas. Pha tai nạn khiến hai chiếc xe hư hỏng nặng và rất nhiều mảnh vỡ nằm lại đường đua.

Cờ đỏ được phất lên, các xe được yêu cầu trở về đường pit, cuộc đua tạm dừng. Dù tụt xuống thứ chín, đây là thời gian vàng để Hamilton lấy lại bình tĩnh và có thể khắc phục các hư hại từ đầu chặng. Khi cuộc đua trở lại sau gần 30 phút tạm dừng, Verstappen suýt mắc sai lầm tương tự Hamilton - mất lại lúc đang dẫn đầu, nhưng anh vẫn quay trở lại đường đua mà không bị hư hại đáng kể.

Diễn biến nửa cuối cuộc đua là màn độc diễn của Hamilton. Anh thể hiện kỹ năng và kinh nghiệm thượng thừa để lần lượt vượt qua các tay đua nhóm đầu như Lance Stroll (Aston Martin), Daniel Ricciardo (McLaren), Carlos Sainz và Charles Leclerc (Ferrari) và cuối cùng là Lando Norris (McLaren) để về thứ nhì ngay sau đối thủ Verstappen. Việc lập fastest-lap ở những vòng cuối giúp tay đua người Anh có thêm một điểm để giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng trước áp lực từ Verstappen.

Sau chặng đua, Hamilton thừa nhận anh đã mắc lỗi: "Đây không phải là ngày tuyệt vời với cá nhân tôi. Sau môt thời gian dài, tôi mới mắc lỗi như vậy. Nhưng tôi rất vui vì tiếp tục đạt thành tích tốt. Lúc đó, chỉ có một làn đường khô ráo và tôi đã quá vội vàng tìm cách vượt qua đối thủ".

Verstappen lần đầu về nhất một chặng đua ở Italy. Ảnh: Formula 1

Verstappen thì phải thờ phào sau chiến thắng. Anh nói: "Cuộc đua hôm nay thực sự có rất nhiều thử thách, nhất là trong giai đoạn đầu. Rất khó để đi giữ thăng bằng trên đường đua. Khi lốp xe xuống cấp trong điều kiện trơn trượt, việc chọn đúng thời điểm để chuyển sang dùng lốp khô ráo không bao giờ là điều dễ dàng. Tôi đã gặp một chút trục trặc lúc cuộc đua khởi động lại, nhưng về tổng thể mọi thứ hôm nay đã diễn ra tốt đẹp".

Kết quả Grand Prix Emilia Romagna

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Thành tích Điểm 1 Max Verstappen Red Bull 3 2 giờ 02 phút 34,598 giây 25 2 Lewis Hamilton Mercedes 1 +22,000 giây 19 3 Lando Norris McLaren 7 +23,702 15 4 Charles Leclerc Ferrari 4 +25,579 12 5 Carlos Sainz Jnr Ferrari 11 +27,036 10 6 Daniel Ricciardo McLaren 6 +51,220 8 7 Pierre Gasly AlphaTauri 5 +52,818 6 8 Lance Stroll Aston Martin 10 +56,909 4 9 Esteban Ocon Alpine 9 +65,704 2 10 Fernando Alonso Alpine 15 +66,561 1 11 Sergio Perez Red Bull 2 +67,151 12 Yuki Tsunoda AlphaTauri 20 +73,184 13 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 16 +94,773 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 17 +1 vòng 15 Sebastian Vettel Aston Martin 13 +2 vòng 16 Mick Schumacher Haas 18 +2 vòng 17 Nikita Mazepin Haas 19 +2 vòng 18 George Russell Williams 12 Bỏ dở cuộc đua 19 Valtteri Bottas Mercedes 8 Bỏ dở cuộc đua 20 Nicholas Latifi Williams 14 Bỏ dở cuộc đua

+) Fastest-lap: 1 phút 16,702 giây do Lewis Hamilton (Mercedes) lập tại vòng 60.

Bảng xếp hạng đội đua sau chặng 2

Thứ tự Đội đua Điểm 1 Mercedes 60 2 Red Bull 53 3 McLaren 41 4 Ferrari 34 5 AlphaTauri 8 6 Aston Martin 5 7 Alpine 4 8 Williams 9 Haas 10 Alfa Romeo

Minh Phương