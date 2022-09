Verstappen đại thắng trên sân nhà Zandvoort

Hà LanTay đua Red Bull Max Verstappen tiến gần ngôi vô địch F1 khi dễ dàng về nhất tại Grand Prix Hà Lan ngày 4/9.

Verstappen vượt Hamilton để chiếm lại vị trí thứ nhất ở gần cuối chặng đua, và giữ vị trí này đến khi cán đích. Ảnh: EPA

Xe an toàn xuất hiện ở cuối chặng đua tưởng chừng khiến Verstappen vào thế bất lợi. Nhưng bản lĩnh của nhà ĐKVĐ thế giới cùng sự chính xác của đội ngũ chỉ đạo viên Red Bull đã giúp tay đua người Hà Lan vượt qua trở ngại để về nhất tại chặng đua trên sân nhà Zandvoort.

Nhờ giành pole, Verstappen dễ dàng kiểm soát đoàn đua ngay từ những giây đầu, khiến bộ đôi Ferrari không thể tấn công chiếc RB18 khi xuất phát. Ở phía sau, bộ đôi Mercedes theo đuổi chiến thuật 1 pit và sớm vượt qua hai chiếc F1-75 áp dụng chiến thuật 2 pit. Cuộc đua tưởng chừng nhàm chán vì sự áp đảo của Verstappen khi anh dần bỏ xa chiếc xe thứ nhì của Lewis Hamilton tới gần 20 giây, sau khi tay đua của Mercedes vào pit lần đầu.

Với khoảng cách này, sau khi vào pit lần hai ở nửa cuối cuộc đua, Verstappen sẽ phải tìm cách vượt bộ đôi Mercedes bằng lợi thế từ bộ lốp mới hơn. Nhưng biến cố ở nửa cuối cuộc đua khiến cục diện đảo lộn nhanh chóng khi trạng thái xe an toàn ảo được công bố rồi đến lượt xe an toàn được triển khai trên đường đua.

Xe của Yuki Tsunoda phải nằm lại vệ đường do đội ngũ kỹ thuật viên AlphaTauri chưa siết chặt lốp ở lần vào pit tại vòng 43. Sự cố khiến trạng thái xe an toàn ảo được công bố. Verstappen tranh thủ chớp thời cơ để về pit và chuyển sang lốp cứng cho thời gian còn lại của cuộc đua. Khi trở lại đường đua, tay đua người Hà Lan vẫn giữ được ngôi đầu.

Mercedes vẫn dự kiến cho hai tay đua nhà sử dụng chiến thuật 1 pit cũng nhân cơ hội trạng thái xe an toàn ảo để thay lốp lần 2 và chuyển sang sử dụng lốp trung bình. Sau khi trạng thái xe an toàn ảo kết thúc, Hamilton bắt đầu tiến sát Verstappen, thu hẹp khoảng cách tới ngôi đầu từ 15,4 giây xuống 10,7 giây trong 6 vòng nhờ ưu thế của lốp trung bình so với lốp cứng.

Nhưng khi cuộc đua chỉ còn 16 vòng, động cơ trên chiếc Alfa Romeo của Valtteri Bottas bị hỏng. Chiếc C42 này phải nằm lại cuối đoạn đường thẳng dài. Xe an toàn được triển khai. Verstappen về pit lần ba, và chuyển sang lốp mềm. Anh tụt xuống sau cả hai chiếc xe Mercedes, nhưng lại có lợi thế nhờ lốp mới hơn.

Một vòng đua sau đó, George Russell (Mercedes) được gọi về pit thêm lần nữa và chuyển sang lốp mềm, trong khi đồng đội Hamilton vẫn ở lại đường đua với bộ lốp cũ. Đội đua nước Đức tính toán an toàn khi tách hai tay đua theo hai chiến thuật khác nhau. Điều đó giúp Verstappen đứng ngay sau Hamilton khi đoàn đua khởi động lại sau thời điểm xe an toàn rời đi.

Lợi thế từ bộ lốp mới hơn giúp tay đua người Hà Lan nhanh chóng vượt Hamilton để dẫn đầu tới khi về đích. Tay đua người Anh cũng sớm bị cả đồng đội Russell lẫn kình địch từ Ferrari, Charles Leclerc đánh bại và tụt xuống thứ 4. Hamilton chỉ trích gay gắt với các chỉ đạo viên của Mercedes qua sóng radio khi chứng kiến thành quả từ đầu chặng đổ xuống sông.

Lần thứ hai chiến thắng trên chặng đua rực sắc cam giúp Verstappen nới rộng khoảng cách với tay đua xếp thứ nhì lên tới 109 điểm khi mùa giải chỉ còn 7 chặng. Ngôi nhất chặng thứ tư liên tiếp khiến tay đua của Red Bull phấn khích: "Chiến thắng tại quê nhà luôn là cảm giác đặc biệt. Năm nay, cuộc đua vất vả hơn đôi chút, nhưng đây vẫn là một ngày cuối tuần tuyệt vời".

Trường đua Zandvoort rực sắc cam của những người hâm mộ Verstappen. Ảnh: formula1.com

Với cục diện hiện tại, Verstappen có khả năng sẽ đăng quang khi F1 đi đến châu Á sau chặng đua tiếp theo ở Monza, Italy cuối tuần tới.

Ferrari đã bắt đầu cuộc đua với Leclerc và Sainz xuất phát ở vị trí thứ hai và thứ ba, nhưng họ tiếp tục có một buổi chiều tồi tệ. Sainz gặp sự cố ngay lần thay lốp đầu, khi cả đội không có sẵn lốp sau bên trái. Theo lãnh đội Ferrari Mattia Binotto, do thông báo về pit được đưa ra quá muộn, khi Sainz đang ở góc cua cuối cùng, các thợ máy không đủ thời gian để chuẩn bị lốp.

Trong khi đó, Leclerc đã bị tụt xuống vị trí thứ tư bởi tốc độ đua mạnh mẽ và chiến thuật 1 pit của Mercedes. Tuy nhiên, chiếc xe an toàn ở cuối cuộc đua và quyết định của Mercedes không thay lốp cho Hamilton, đã cho Leclerc cơ hội thứ hai, và tay đua người Monaco đã theo chân Russell vượt qua tay đua 7 lần vô địch thế giới để chiếm vị trí thứ ba.

Verstappen về nhất tại Grand Prix Hà Lan Diễn biến chính Grand Prix Hà Lan ngày 4/9.

Leclerc thất vọng vì không thể cản đà thăng tiến của kình địch, nhưng tay đua Ferrari vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Anh nói: "Hôm nay, chúng tôi hơi thiếu may mắn với xe an toàn ảo. Tôi không biết liệu điều này có thay đổi được gì không bởi Verstappen quá nhanh. Nhưng như tôi từng nói ở chặng đua trước tại Spa, cách biệt tới ngôi đầu giờ thực sự quá xa. Chúng tôi sẽ chỉ cố gắng từng chặng, tìm cách tối đa hóa khả năng của mình và hãy xem điều gì có thể xảy ra".

Kết quả Grand Prix Hà Lan

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Số lần thay lốp Fastest lap cá nhân Thành tích Điểm 1 Max Verstappen Red Bull 1 4 1 phút 13,652 giây 1 giờ 36 phút 42,773 giây 26 2 George Russell Mercedes 6 3 1:13,671 +4,071 giây 18 3 Charles Leclerc Ferrari 2 4 1:14,413 +10,929 15 4 Lewis Hamilton Mercedes 4 3 1:13,854 +13,016 12 5 Sergio Perez Red Bull 5 4 1:14,404 +18,168 10 6 Fernando Alonso Alpine 13 3 1:14,144 +18,754 8 7 Lando Norris McLaren 7 3 1:14,706 +19,306 6 8 Carlos Sainz Jnr Ferrari 3 3 1:14,643 +20,916 4 9 Esteban Ocon Alpine 12 3 1:15,084 +21,117 2 10 Lance Stroll Aston Martin 10 4 1:15,043 +22,459 1 11 Pierre Gasly AlphaTauri 11 4 1:15,165 +27,009 12 Alexander Albon Williams 15 4 1:15,534 +30,390 13 Mick Schumacher Haas 8 4 1:15,233 +32,995 14 Sebastian Vettel Aston Martin 19 4 1:14,862 +36,007 15 Kevin Magnussen Haas 18 4 1:15,369 +36,869 16 Guanyu Zhou Alfa Romeo 14 4 1:15,940 +37,320 17 Daniel Ricciardo McLaren 17 5 1:15,577 +37,764 18 Nicholas Latifi Williams 20 4 1:16,066 +1 vòng 19 Valtteri Bottas Alfa Romeo 16 2 1:16,844 +1 vòng 20 Yuki Tsunoda AlphaTauri 9 1:17,138 Bỏ dở cuộc đua

+) Fastest-lap: 1 phút 13,652 giây do Max Verstappen (Red Bull) lập tại vòng 62.

Minh Phương