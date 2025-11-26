'Vẽ hạnh phúc' kể chuyện những gánh hàng rong

Phú Thịnh và Thanh Phượng - chủ kênh TikTok "Vẽ hạnh phúc" - thiết kế bảng hiệu miễn phí cho người mưu sinh giữa Sài Gòn.

Nguyễn Phú Thịnh, 31 tuổi, quê Quảng Nam, là nhân viên truyền thông ở một công ty viễn thông, còn Nguyễn Phan Thanh Phượng, 27 tuổi, quê TP HCM, hiện làm kiến trúc sư. Kênh Vẽ hạnh phúc của họ được đề cử hạng mục Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng và Nhà sáng tạo nội dung triển vọng tại giải thưởng Vietnam iContent Awards mùa hai.

Dọc những con phố ở TP HCM, Phú Thịnh và Thanh Phượng nhìn thấy nhiều xe hàng rong của các cô chú lớn tuổi, người khuyết tật. Có xe mỗi ngày chỉ bán được vài chục đến một, hai trăm nghìn, là nguồn thu của cả gia đình. Sau những lần dừng lại hỏi thăm, họ biết chủ gánh hàng muốn có một bảng hiệu nhưng chi phí vượt khả năng. Từ đó, hai bạn trẻ nảy ý tưởng vẽ lại những chiếc bảng giúp gánh hàng nổi bật, dễ được khách chú ý.

'Vẽ hạnh phúc' vẽ bảng hiệu cho xe bột chiên bán hơn 30 năm ở TP HCM Thạnh Phượng và Phú Thịnh vẽ bảng hiệu cho xe bột chiên bán hơn 30 năm ở TP HCM. Video: Nhân vật cung cấp

Giai đoạn đầu lập kênh, cả hai quay chuỗi video Sài Gòn dễ thương ghi lại người tốt việc tốt trên đường, ký họa chân dung mang tặng nhân vật. Ngày 12/5/2023, họ đăng video đầu tiên vẽ trang trí xe hàng rong, mở đầu cho nội dung mới. Mỗi chiếc bảng thường tốn từ ba đến năm tiếng, tính cả thời gian trao đổi ý tưởng, xử lý bề mặt và tô màu. Phú Thịnh và Ngọc Phượng luôn trao đổi với chủ gánh hàng về nội dung, màu sắc, có chi tiết nào không ưng ý thì chỉnh sửa ngay.

Đến nay, cả hai thực hiện hơn 200 bảng hiệu cho các gánh hàng rong ở TP HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Đăk Lăk cùng nhiều tỉnh thành, đăng tải khoảng 125 câu chuyện. Ngọc Phượng nói khi làm nội dung xoay quanh những người mưu sinh, cả hai đặt sự tôn trọng nhân vật lên hàng đầu. Họ luôn xin phép trước khi đăng video, được đồng ý mới đăng tải, tránh dàn dựng và không bi kịch hóa hoàn cảnh để tăng tương tác.

Nhiều gánh hàng được khán giả tìm đến như "ngoại" Liên Hoa bán bột chiên, ông Bảy bán kẹo kéo với cơ thể nhiều thương tích, hay những cô chú khuyết tật trải qua nhiều tai nạn, bệnh tật nhưng vẫn giữ thái độ tích cực. Trong đó có câu chuyện của chàng trai tên Thái Hoàng mang di chứng chất độc da cam, ngày ngày đi bán cùng mẹ ở ngã sáu Phù Đổng (phường Bến Thành), nghe kinh Phật. "Sau này, Hoàng qua đời vì bệnh nặng, nhưng tình cảm em dành cho mẹ và hình ảnh hai mẹ con vẫn ở lại trong ký ức của nhóm", Thanh Phượng nói.

'Vẽ hạnh phúc' vẽ bảng hiệu cho cậu bé bị ảnh hưởng chất độc da cam ở TP HCM Thanh Phượng vẽ bảng hiệu cho cậu bé Thái Hoàng bị ảnh hưởng chất độc da cam ở TP HCM. Video: Nhân vật cung cấp

Qua những cuộc gặp gỡ, cả hai học được nhiều điều. Họ nhận thấy trong nhịp sống đô thị, nhiều người bán hàng vẫn loay hoay với điện thoại thông minh, thanh toán trực tuyến, quảng cáo, trong số đó không ít người từng bị lừa, "bùng" hàng. Nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập bấp bênh, sức khỏe giảm sút nhưng họ lại sẵn lòng chia sẻ với người khó khăn hơn.

Sau hơn hai năm, Vẽ hạnh phúc có hơn 600 nghìn lượt theo dõi và 19 triệu lượt thích. Nhiều khán giả nói nhờ xem video mà họ thấy cuộc sống nhẹ nhàng, tìm lại niềm vui trong điều giản dị. Trên TikTok, tài khoản Hải Phạm bình luận: "Xem video của hai bạn là vui vẻ cả ngày. Các bạn hãy kiên trì vào con đường mình chọn". Tài khoản Hồ Minh Dương viết: "Video khiến mình rơi nước mắt lúc nào không hay vì mình nhớ về bà của mình. Mong bạn nhiều sức khỏe và bình an để lan tỏa yêu thương".

Thanh Phượng và Phú Thịnh (trái) trong một lần vẽ bảng hiệu cho người bán hàng rong tại TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bên cạnh sự ủng hộ, cả hai nhận về một số ý kiến tiêu cực, cho rằng họ "lợi dụng" người nghèo để tạo dựng sự nổi tiếng. Thời gian đầu, cả hai chọn im lặng, nhưng về sau, họ học cách chọn lọc góp ý mang tính xây dựng, giữ tâm thế bình tĩnh thay vì né tránh. "Điều quan trọng là vẫn giữ được sự chân thật, tôn trọng khán giả và nhân vật", Thanh Phượng cho biết.

Song song series Vẽ nụ cười, Vẽ bảng hiệu, họ mở rộng sang chuỗi video Khởi nghiệp cùng Vẽ hạnh phúc, hướng đến những người mở quán ăn nhỏ, chật vật trong giai đoạn khởi đầu. Cả hai cũng muốn kết nối với những bạn yêu mỹ thuật, cùng trang trí các không gian như nhà dưỡng lão, nơi chăm sóc cựu chiến binh, bệnh viện, trại cai nghiện, trường học ở vùng sâu vùng xa.

Nhân vật Kim Cúc nói về cảm xúc khi được kênh 'Vẽ hạnh phúc' vẽ bảng hiệu miễn phí Cô Kim Cúc, 60 tuổi, bán tré trộn ở TP HCM, nói về cảm xúc khi được kênh "Vẽ hạnh phúc" làm bảng hiệu miễn phí. Video: Thanh Phượng

Cô Võ Thị Kim Cúc - một người bán hàng rong - cho biết từ khi có tấm biển hiệu, cô bất ngờ vì lượng khách tăng mạnh. Trước kia, mỗi tối cô chỉ bán khoảng tám hộp tré, nay có ngày lên tới 60 hộp. Thu nhập được cải thiện, giúp cô lo chi phí học hành và sinh hoạt trong gia đình.

"Tôi mong dự án tiếp tục hỗ trợ nhiều người lớn tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn để họ có thêm động lực mưu sinh", cô Kim Cúc nói.

Đầu tháng 11, cả hai cùng bạn bè dành hai tuần tham gia hoạt động cứu trợ người vùng lũ ở Đà Nẵng và Huế. Họ tổng hợp nhu yếu phẩm tại TP HCM, sau đó di chuyển bằng ôtô ra miền Trung. Thanh Phượng nói: "Chúng tôi nghĩ giá trị của hành động thiện nguyện nằm ở cách sẻ chia và sự chân thành dành cho nhau".

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch, báo VnExpress và FPT Online phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam Shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển. Giải thưởng năm nay hướng đến cá nhân, nhóm sáng tạo nội dung người Việt lẫn tổ chức sản xuất đang hoạt động tại thị trường trong nước, có hoạt động và sản phẩm tính đến tháng 9/2025. Ban tổ chức chia ba hạng mục, gồm 11 giải. Sau vòng sơ loại, Vietnam iContent Awards 2025 chọn ra 72 ứng viên nổi bật từ hơn 100 đề cử ban đầu để vào vòng chung kết. Độc giả có thể bình chọn cho đề cử yêu thích từ 15h ngày 30/10 đến hết 18/11. Kết quả dựa trên 30% điểm của độc giả và 70% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo, sẽ công bố tại gala, dự kiến diễn ra vào 29/11 ở TP HCM.

