VAR giảm tác động ở Euro 2021

Sau 36 trận vòng bảng, VAR chỉ sửa lại 9% quyết định của các trọng tài và không có nhiều tình huống gây tranh cãi.

Công nghệ VAR kiểm tra 179 tình huống ở 36 trận vòng bảng và chỉ sửa lại 12 quyết định của trọng tài. Theo người đứng đầu ban trọng tài UEFA – Roberto Rosetti, số lần phạm lỗi và số thẻ phạt của cầu thủ giảm đáng kể so với vòng bảng của kỳ Euro 2016.

Các cầu thủ Pháp tranh luận với trọng tài trong trận gặp Bồ Đào Nha - trận đấu có ba quả phạt đền. Ảnh: Goal

Cách đây năm năm, các trọng tài cắt còi ở vòng bảng nhiều hơn năm nay 105 lần. Euro 2021 chỉ có 98 thẻ vàng được rút ra tại vòng bảng, ít hơn 31 thẻ so với Euro 2016. "Chúng tôi vẫn yêu cầu các trọng tài tìm ra mọi lỗi có thể. Nhưng xu hướng phạm lỗi của cầu thủ đã giảm hẳn. Các trận đấu trở nên sạch hơn và chúng tôi rất vui vì điều đó", Rosetti nói trong cuộc họp báo của UEFA hôm 25/6.

Số thẻ phạt và số lần phạm lỗi của cầu thủ giảm, nhưng số quả phạt đền tại Euro 2021 cao gấp đôi năm 2016: 14 so với 7. Theo Rosetti, điều này là nhờ công nghệ VAR hỗ trợ trọng tài hiệu quả. Các trọng tài cũng không mắc sai sót nào khi thổi việt vị. Có 21 tình huống việt vị trong khoảng cách từ 10 đến 12 centimet. Trọng tài biên xử lý đúng 15 lần, còn VAR hỗ trợ họ sáu lần.

Ông Rosetti cũng tiết lộ thời gian để các vị vua áo đen xem lại VAR ở Euro lần này đã giảm đáng kể so với các giải cấp CLB của UEFA. Trọng tài tốn trung bình 105 giây để xem VAR tại Europa League, 120 giây ở Champions League nhưng chỉ dưới 100 giây ở Euro 2021.

"Chúng tôi biết hiệu quả của VAR nhưng cũng không muốn nó can thiệp vào những tình tiết nhỏ", Rosetti nói thêm. "VAR chỉ can thiệp những pha bóng rõ ràng, ảnh hưởng lớn tới trận đấu. Chúng tôi vẫn đang đi tìm sự cân bằng giữa các quyết định độc lập của trọng tài và sự can thiệp của VAR".

Vy Anh (theo AS)