Vắng khách, nhiều khách sạn bỏ phụ thu dịp lễ 30/4

Thay vì tăng giá tiền như thường lệ, nhiều khách sạn ở các điểm du lịch lớn phải khuyến mại để hút khách dịp 30/4.

Bà Hoàng Tuyết, Giám đốc Top One Travel, cho biết đã nhận được thông báo "không phụ thu" từ nhiều khách sạn, resort lớn tại Phú Quốc (Kiên Giang) như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, Best Western Premier Sonasea Villas Phu Quoc, Sea Sense Resort & Spa Phu Quoc.

Bà Tuyết cho biết đây là điều hiếm gặp bởi 30/4 vốn luôn được coi là đỉnh điểm của du lịch nội địa. Thông thường, vào dịp này, đa số khách sạn, resort tăng giá từ 20% đến 40% và hầu như "cháy phòng". Tuy nhiên, hiện các cơ sở lưu trú vẫn còn nhiều phòng trống, khiến họ phải chạy khuyến mại để kích cầu và cạnh tranh.

Sol by Meliá Phu Quoc cho biết công suất phòng chưa đạt 50%, tính tới 28/3.Vào các dịp 30/4 trước đây, họ có thể lấp đầy 90-98% lượng phòng từ cuối tháng 3. Họ đang hướng đến việc lấp thêm khoảng 5% lượng phòng trong vài ngày tới.

"Dù năm nay được nghỉ nhiều, mọi người ít chọn đi Phú Quốc hơn. Họ có thể ở nhà hoặc tìm nơi khác giá rẻ, hợp lý hơn khi giá vé máy bay quá cao", đại diện cơ sở này nói.

Một điểm ngắm hoàng hôn nổi tiềng ở Phú Quốc trong vài năm trở lại đây. Ảnh: Minh Chi.

Dữ liệu từ công ty Best Price cho thấy giá vé máy bay chiều từ Hà Nội đi các điểm "hot" như Phú Quốc, Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng, Đà Lạt (Lâm Đồng) có mức tăng trung bình từ 170% tới 317% so với ngày thường. Các chặng khởi hành từ TP HCM đến những điểm này cũng ghi nhận mức tăng khoảng 95-112% so với ngày thường.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của Best Price, nói giá vé máy bay tăng quá cao đang ảnh hưởng lớn đến cả du lịch nội địa lẫn inbound (đưa khách nước ngoài du lịch Việt Nam). Theo ông Tú, các tour sử dụng đường bay trong dịp 30/4 đã tăng giá 60-80% so với ngày thường. Các tour di chuyển bằng ôtô cũng tăng từ 20-40%. Giá tour tăng cao khiến các đường tour phải di chuyển bằng máy bay thất thế hơn so với tour đi bằng ôtô.

Ghi nhận của công ty cho thấy du khách đang có xu hướng chuyển sang chọn những điểm đến gần. Quỹ phòng tại Serena Hòa Bình của công ty đã bán gần hết cho ngày 28/4 và 2/5. Trong khi đó, những điểm đến xa như Phú Quốc, Nha Trang vẫn còn trống tương đối nhiều.

Ông Vũ Tiến Văn, Chủ tịch HĐQT Adavigo, vào cao điểm 30/4 những năm trước, các công ty lữ hành đều phải "ôm" quỹ phòng trước để bán. Thậm chí, họ còn phải "tranh nhau phòng" để không phải mua lại với giá cao từ bên khác nếu thiếu. Tuy nhiên, năm nay, ông Văn nhận thấy có rất ít bên chủ động "ôm" quỹ phòng.

"Thực tế, từ Tết Nguyên đán tới nay, lượng khách không quá khả quan và phòng khách sạn trống tương đối nhiều. Vì thế, chúng tôi chủ động không 'ôm' trong dịp này", ông Văn cho biết.

Vào khoảng cuối tháng 3/2022, giá vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội đi Phú Quốc có thời điểm lên tới 7 triệu đồng. Tuy nhiên, vào những ngày cận lễ 30/4, giá vé giảm xuống còn hơn 2 triệu đồng/người/khứ hồi. Trước đó, nhiều đơn vị đã "ôm" quỹ vé máy bay, phòng khách sạn tạo nên tình trạng "khan hàng ảo". Do ế ẩm, tới sát lễ, họ phải đồng loạt xả lỗ để thu hồi vốn, tránh bị phạt. Vì vậy, nhiều đơn vị lữ hành nhận định giá vé máy bay sát lễ năm nay nhiều khả năng cũng sẽ giảm mạnh.

