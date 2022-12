Van Gaal - người thợ hàn vĩ đại của bóng đá Hà Lan

Từ những học trò kém tiếng tăm hoặc thậm chí vô danh, HLV Louis van Gaal đang gầy dựng một tập thể Hà Lan mạnh mẽ cho tham vọng vô địch World Cup 2022.

Sau khi Daley Blind nâng tỷ số lên 2-0 trước Mỹ, mọi đồng đội đều đuổi theo anh để chia vui. Và Blind dẫn đầu cơn lốc màu cam đó hướng về khu vực kỹ thuật, nơi một người đàn ông mặc vest đen tươi cười rạng rỡ với vòng tay giang ra chào đón. Đó là Danny Blind - cánh tay phải của HLV Louis van Gaal, đồng thời là cha đẻ của Daley. Rất nhanh chóng, khoảnh khắc đặc biệt của hai cha con bị chen ngang bởi một nhóm các cầu thủ Hà Lan.

Đội ngũ mừng bàn thắng đó là một tập thể đặc biệt, với lượng cầu thủ ngôi sao ít ỏi nhưng đủ hay để giúp Hà Lan đoạt vé đầu tiên vào tứ kết World Cup 2022.

Đội hình chính của Hà Lan trong trận thắng Mỹ gồm thủ môn Noppert (trái, hàng sau), hậu vệ Dumfries, tiền vệ De Roon, hậu vệ Blind, Van Dijk, tiền đạo Gapko, hậu vệ Ake (trái, hàng trước), tiền đạo Memphis Depay, tiền vệ De Jong, tiền vệ Klaasen và hậu vệ Timber. Ảnh: KNVB

Hà Lan vẫn sở hữu trung vệ ngôi sao Virgil Van Dijk - người cùng Liverpool đoạt mọi danh hiệu và từng là hậu vệ đắt giá nhất thế giới. Nathan Ake từng vô địch Ngoại hạng Anh cùng Man City, trong khi hiện tượng Cody Gakpo nhiều khả năng sẽ gia nhập một đại gia Ngoại hạng Anh trong mùa đông tới. Nhạc trưởng Frenkie De Jong được những đội bóng lớn Ngoại hạng Anh thèm khát, trong khi hậu vệ phải Denzel Dumfries hiện khoác áo Inter Milan vừa chơi một trận tuyệt hay với một bàn và hai kiến tạo.

Nhưng phần còn lại của tập thể này không được truyền thông chú ý và cũng có những câu chuyện đáng quên hơn nhiều. Một ví dụ cũng đang chơi tại Ngoại hạng Anh là Davy Klasssen - người từng khiến Everton tốn gần 30 triệu USD để chiêu mộ. Nhưng sau khi Ronald Koeman bị sa thải, anh bị lãng quên và từng không được ra sân tại Ngoại hạng Anh suốt 6 tháng.

Vào thay Gakpo ở cuối trận là Wout Weghorst - tiền đạo từng ngồi dự bị, cùng Burnley xuống hạng mùa giải trước. Con tạo xoay vần, giờ đây anh ra sân cho đội bóng chỉ cách chung kết World Cup đúng hai trận đấu. Mùa giải duy nhất của Marten de Roon tại Anh trong màu áo Middlesbrough cũng kết thúc ở vị trí xuống hạng trước khi anh sang Italy chơi cho Atalanta và gây ấn tượng. Tiền vệ 31 tuổi này giờ đây là thành viên quan trọng của đội bóng màu da cam.

Tương tự là chuyện của hai cựu cầu thủ Man Utd - Daley Blind và Memphis Depay. Trong đó, Depay từng được kỳ vọng trở thành một Ronaldo mới với chiếc áo số 7 tại Old Trafford, nhưng anh chỉ gây thất vọng trong một năm rưỡi khoác áo "Quỷ Đỏ" trước khi bị đẩy sang Lyon. Ngay cả tại Barca hiện tại, vị thế của Depay cũng phai nhạt chỉ sau một mùa giải khi đội mang về loạt ngôi sao tấn công mới như Lewandowski, Raphinha cộng thêm sự trở lại mạnh mẽ của Ansu Fati và Ousmane Dembele. Nhưng trong màu áo Hà Lan, bàn mở tỷ số của Depay trước Mỹ đã đưa anh lên vị thế chân sút ghi nhiều bàn thứ nhì cho đội tuyển với 43 bàn, chỉ sau Robin Van Persie - đàn anh đã giải nghệ với 50 bàn. Thành tích của Depay nhiều hơn bất kỳ ngôi sao nào của những thế hệ trước, dù là Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert hay Arjen Robben.

Đội trưởng Van Dijk ôm, chúc mừng HLV Van Gaal sau trận Hà Lan thắng Mỹ 3-1 ở vòng 1/8 World Cup 2022 ngày 3/12. Ảnh: KNVB

Điều này lý giải phần nào lý do Van Gaal khó chịu ra mặt khi truyền thông chỉ trích lối chơi của Hà Lan. Trong một cuộc họp báo đầu tuần, một phóng viên từng đề cập rằng người hâm mộ tuyển Hà Lan "phải nghiến răng" khi xem đội nhà thi đấu. Xét về nhiều mặt, người hâm mộ tuyển Hà Lan có lý do để lo lắng khi chứng kiến đội bóng quê hương của thứ bóng đá tổng lực khét tiếng chỉ cầm bóng 35%, chuyền 404 đường so với 572 đường của Mỹ. Hà Lan phạm lỗi nhiều gấp đôi và có tổng số kilomet di chuyển ít hơn đối phương 4km.

Ngay cả Van Gaal cũng thừa nhận: "Tỷ lệ giữ bóng trong hiệp đầu của chúng tôi là không thể chấp nhận với một giải như World Cup". Nhưng sự thật là HLV lão làng này đang cố gắng vô địch với chỉ "một nhúm" ngôi sao trong tay. Đội trưởng kiêm ngôi sao quan trọng nhất đội là một trung vệ - Van Dijk. Bản thân Van Gaal cũng tái xuất dù đã tuyên bố giải nghệ và dẫn dắt các học trò vượt qua vòng loại khi bản thân đang chiến đấu với bệnh ung thư.

"Thay vì la ó Van Gaal bởi lối chơi nhàm chán, người hâm mộ Hà Lan nên cảm thấy tự hào vì những gì đội bóng này đã làm được. Hãy nhìn xem ông đã làm được gì với những cầu thủ vô danh trong tay", tờ The Athletic bình luận.

Ngay ở những phút đầu trận vòng 1/8, thủ môn Andries Noppert xuất thần cản phá cú dứt điểm của Christian Pulisic, góp phần giúp Hà Lan khởi đầu thuận lợi. Thủ thành cao nhất World Cup này lần đầu lên tuyển ở tuổi 28 và mới có 40 trận đỉnh cao dắt lưng, trước khi được Van Gaal đưa đi Qatar. Anh là một cái tên nữa thuộc nhóm cầu thủ ít tiếng tăm, hoặc thậm chí vô danh, nhưng lập tức tỏa sáng khi khoác lên người chiếc áo ĐTQG.

Sự nghiệp của Noppert lận đận tới mức vào năm 2020, cha mẹ đã khuyên anh giã từ bóng đá và chọn một công việc khác. Vợ anh cho rằng làm cảnh sát sẽ là ý tưởng tốt, nhất là khi Noppert cần thu nhập để lo cho gia đình. Tới lúc đó, anh đã khoác áo 4 CLB và hiếm khi được ra sân. Và vì thế, Noppert cũng tính từ bỏ nghiệp quần đùi áo đố để khoác lên mình màu áo xanh của cảnh sát.

Noppert (áo xanh) bắt một đường bóng bổng trong trận Hà Lan thắng chủ nhà Qatar 2-0 ở lượt cuối bảng A ngày 29/11. Ảnh: AP

Nhưng rồi phong độ ấn tượng trong màu áo Heerenveen - đội bóng cũ của Đoàn Văn Hậu - mùa này, với 6 trận sạch lưới qua 14 trận trên mọi đấu trường - giúp anh được Van Gaal đưa vào tầm ngắm. Sự cạnh tranh của anh trên tuyển cũng không quá khắc nghiệt, khi Hà Lan giờ không còn những tài năng trong khung gỗ như huyền thoại Edvin van der Sar. Dự bị cho Noppert là Justin Bijlow - người chỉ mới bắt chính 18 tháng cho Feyenoord, và Remke Pasveer - thủ môn vừa bước qua tuổi 39 của Ajax. Noppert vì thế mô tả hành trình tới vị trí số một trong khung gỗ tuyển Hà Lan hiện tại của anh là "kỳ dị".

Một bất ngờ khác là tiền vệ Xavi Simons, mới chỉ 19 tuổi và đang khoác áo PSV Eindhoven. Việc Simons sang Qatar dự World Cup là bất ngờ ngay cả với truyền thông Hà Lan, bởi anh chưa từng lên tuyển trước khi được Van Gaal triệu tập.

Nhưng giờ đây, niềm tin mà Van Gaal trao gửi vào Simons, Nopperts, Blind, Depay ... và những cái tên ít tiếng tăm khác đang được đền đáp. Lúc 2h ngày 12/10, họ sẽ cùng nhau bước ra sân Lusail, Doha dưới màu áo cam để đương đầu với phép thử lớn nhất của Hà Lan từ đầu giải, đó là Argentina - ứng viên vô địch với siêu sao Lionel Messi.

Thịnh Joey (theo The Athletic)