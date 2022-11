Ván cờ của Ronaldo và Messi

Cristiano Ronaldo đóng vai Vua cờ Magnus Carlsen, còn Lionel Messi trong vai streamer cờ vua số một Hikaru Nakamura, trong ảnh chụp hai ngôi sao bóng đá hôm 19/11.

Tác phẩm được coi là "bức ảnh thế kỷ" của Ronaldo và Messi chụp bên bàn cờ vua tái hiện thế cờ trong ván đấu giữa Carlsen và Nakamura tại siêu giải Na Uy ngày 8/6/2017. Messi ngồi ở bên cầm quân đen, tương ứng với Nakamura, còn Ronaldo cầm quân trắng giống Carlsen.

Bức ảnh của Ronaldo (phải) và Messi.

Carlsen và Nakamura cũng ám chỉ thế cờ trong ảnh giống với ván đấu của họ năm 2017. Nakamura phản hồi trên Twitter: "Tôi đang tự hỏi tại sao thế cờ này quen thuộc đến vậy". Còn Carlsen viết: "Sự kình địch vĩ đại thứ hai lịch sử bắt chước sự kình địch vĩ đại nhất".

Ván đấu của Carlsen và Nakamura diễn ra ở vòng ba cờ tiêu chuẩn, siêu giải Na Uy 2017. Không lúc nào trong ván đấu này Carlsen bị lép vế so với Nakamura. Vua cờ người Na Uy thậm chí còn có ưu thế lớn để thắng, nhưng anh đi những nước yếu, để Nakamura phản công và tấn công thành. Cuối cùng, Nakamura quyết định thí mã chiếu bất biến cầu hoà, nếu không anh sẽ thất bại. Còn Carlsen cũng không có cách nào khác là để lặp lại thế bất biến.

Thế cờ trong ảnh của Ronaldo và Messi mô phỏng nước 38 hoặc 40, vì thế cờ hai nước này giống nhau. Thế cờ xảy ra ngay sau khi Nakamura vừa thí mã. Chung cuộc, ván đấu hoà sau 40 nước đi, theo luật bất biến ba lần, tức là một thế cờ lặp lại ba lần.

Thế cờ ở nước 38 giữa Carlsen (trắng) và Nakamura (đen) tại siêu giải Na Uy ngày 8/6/2017, giống với thế cờ trong ảnh chụp Ronaldo và Messi. Ảnh: chụp màn hình

Tại giải đó, Nakamura đứng thứ hai chung cuộc, còn Carlsen chơi không thành công và chỉ đứng áp chót. Kỳ thủ Armenia Levon Aronian vô địch giải, nơi quy tụ 10 kỳ thủ hàng đầu thế giới khi đó.

Carlsen và Nakamura là hai nhân vật nổi tiếng bậc nhất làng cờ hiện tại. Carlsen năm lần vô địch thế giới, giữ danh hiệu Vua cờ từ năm 2013, và đứng số một thế giới liên tiếp từ tháng 7/2011.

Còn Nakamura cũng từng đứng số hai thế giới ở cờ tiêu chuẩn, và là đương kim vô địch Cờ vua 960 thế giới. Kỳ thủ Mỹ gốc Nhật Bản hiện cũng đứng số một thế giới nội dung cờ chớp, và là streamer cờ vua nổi tiếng nhất. Lượt theo dõi Nakamura trên Twitch hay Youtube đều xấp xỉ 1,5 triệu.

Tuy nhiên, Carlsen từng chỉ coi Nakamura là kỳ thủ "khá giỏi". Hai kỳ thủ này đã gặp nhau 68 ván ở ba thể loại cờ: tiêu chuẩn, nhanh và chớp. Carlsen thắng 20, hoà 45 và chỉ thua ba ván. Nakamura sinh năm 1987, hơn Carlsen ba tuổi.

Carlsen và Nakamura bắt tay trong ván cờ mà Ronaldo và Messi tái hiện. Ảnh: Maria Emelianova

Messi đang giữ kỷ lục giành 7 Quả Bóng Vàng - giải thưởng cá nhân cao quý nhất của cầu thủ bóng đá. Còn Ronaldo đứng thứ hai với 5 giải thưởng. Hai ngôi sao này từng thay phiên giành Bóng Vàng giai đoạn 2008-2017, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Messi và Ronaldo đều chuẩn bị dự World Cup 2022 - giải bóng đá thế giới có thể là lần cuối sự nghiệp của họ.

Bức ảnh chụp Ronaldo và Messi đều được đăng trên Instagram và các mạng xã hội khác mà hai cầu thủ này sử dụng. Sau 16 tiếng đăng, ảnh trên tài khoản của Ronaldo nhận 29,6 triệu lượt like, đứng thứ tư trong những bài đăng được like nhiều nhất lịch sử mạng xã hội này. Còn ảnh trên tài khoản Messi cũng có 23,6 triệu lượt like, đứng thứ chín trong danh sách.

Xuân Bình