Uzbekistan chiếm đỉnh bảng của Việt Nam

QatarChiến thắng 5-0 trước Kuwait tới 21/4 giúp Uzbekistan vượt lên trên Việt Nam ở bảng D, đồng thời giành vé sớm vào tứ kết U23 châu Á 2024.

Hai đội có cùng sáu điểm nhưng Uzbekistan đứng nhất do hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+7 so với +4). Việt Nam sẽ chạm trán Uzbekistan để phân định ngôi nhất ở lượt cuối vào ngày 23/4. Đội nào đứng đầu được dự đoán sẽ có lợi thế ở tứ kết, khi tránh được nhất bảng C nhiều khả năng là đương kim vô địch Arab Saudi. Ở bảng đấu đó, vị trí nhì bảng khả năng cao thuộc về Thái Lan hoặc Iraq.

Trước Việt Nam và Uzbekistan, vòng chung kết U23 châu Á đã ghi nhận ba đội vào tứ kết sớm một lượt trận, gồm Qatar ở bảng A, Nhật Bản và Hàn Quốc ở bảng B.

Đây là lần thứ ba Việt Nam vượt qua vòng bảng U23 châu Á sau năm 2018 và 2022. Trong khi đó, Uzbekistan là bốn lần liên tiếp kể từ năm 2018.

Diyor Holmatov (số 17) ghi bàn thứ tư trong chiến thắng 5-0 của Uzbekistan trước Kuwait, ở lượt hai bảng D U23 châu Á 2024. Ảnh: AFC

Sau khi Việt Nam thắng Malaysia 2-0, Uzbekistan bước vào trận gặp Kuwait trên sân Al Janoub tối 20/4 và thể hiện sức mạnh vượt trội. Đội tuyển Trung Á kiểm soát bóng 73,3%, tung ra 34 cú sút với 14 trúng đích để đem về năm bàn thắng, còn Kuwait chỉ có hai cú dứt điểm không trúng mục tiêu.

Uzbekistan dồn ép đối thủ liên tục nhưng đến phút 32 mới mở tỷ số. Từ cánh phải, Hamraliev tạt cánh để trung vệ Alibek Davronov bay người đánh đầu đẹp mắt vào góc trái mở tỷ số. Trong khi đó, những chân sút như Ulugbek Khosimov hay Jasurbek Jaloliddinov liên tục bỏ lỡ cơ hội.

Chỉ bốn phút sau khi bắt đầu hiệp hai, Uzbekistan nhân đôi cách biệt và người ghi bàn lại là một hậu vệ. Từ quả đá phạt trực tiếp cánh trái, Jaloliddinov treo bóng để Hamraliev thoát xuống đệm cận thành ghi bàn. Sáu phút sau, Uzbekistan phản công. Hojiat Erkinov dẫn bóng rồi tỉa sang cánh phải để Jaloliddinov căng ngang, trước khi Erkinov đệm lòng chân phải tung nóc lưới Kuwait.

Thế trận càng thuận lợi hơn cho Uzbekistan khi Hamad Al Taweel phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 71. Trước đó, anh có pha kê chân với Abdurauf Boriyev ở trước vòng cấm.

Kuwait căng mình chống đỡ nhưng liên tiếp gặp bất lợi khi phải nhận hai quả phạt đền ở phút 86 và bù thứ ba. Diyor Holmatov thực hiện thành công quả đầu tiên, nhưng Husain Norchaev thất bại ở quả thứ hai khi để thủ môn Al Fadhli bắt bài cản phá. Tuy nhiên, tiền đạo Uzbekistan không phải buồn quá lâu khi ghi bàn chỉ ba phút sau khi bỏ lỡ, hoàn tất thắng lợi 5-0 cho đội nhà.

Đội hình xuất phát

Uzbekistan: Vladimir Nazarov, Zafarmurod Abdirahmatov, Alibek Davronov, Ibrokhimkhalil Yuldoshev, Muhammadqodir Hamraliev, Ulugbek Khoshimov, Diyor Holmatov, Jasurbek Jaloliddinov, Hojimat Erkinov, Abdurauf Boriyev, Husain Norchaev

Kuwait: Abrulrahman Al Fadhli, Mohsen Ghareeb, Yousef Al Haqan, Abudlrahman Al Daihani, Khaled Al Fadhli, Abdulrahman Karam, Fahad Al Fadhli, Hussain Ashkanani, Montaser Al Abdulsalam, Jarah Al Heleeli, Abdulrahman Al Rashidi.

Hiếu Lương