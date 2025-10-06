Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thêm 4 Ủy viên

Các ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Văn Phúc, Trịnh Thế Bình, Trần Quốc Bình được Hội nghị Trung ương 13 bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng phát chiều 6/10, tại phiên làm việc cùng ngày, Hội nghị Trung ương 13 đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13.

Đó là các ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên; thiếu tướng Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; ông Trịnh Thế Bình, Vụ trưởng, Thư ký Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Trần Quốc Bình, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện nay là ông Nguyễn Duy Ngọc; Phó chủ nhiệm là các ông Trần Văn Rón, Trần Tiến Hưng, Nguyễn Hồng Lĩnh, Hoàng Văn Trà, Nghiêm Phú Cường, Nguyễn Minh Quang, Hoàng Trọng Hưng, Đinh Hữu Thành, Hà Quốc Trị, Đoàn Anh Dũng và bà Trần Thị Hiền.

Các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm các ông: Võ Thái Nguyên, Hồ Minh Chiến, Nguyễn Văn Hội, Tô Duy Nghĩa, Lê Văn Thành, Lê Nguyễn Nam Ninh, Đào Thế Hoằng, Đinh Văn Cường, Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Văn Phúc, Trịnh Thế Bình và Trần Quốc Bình.