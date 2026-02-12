Ứng viên Quốc hội phải vận động công khai, bình đẳng

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh yêu cầu ứng viên đại biểu Quốc hội thực hiện vận động bầu cử dân chủ, công khai, bình đẳng, coi đây là thử thách lớn trước khi trở thành đại biểu.

Phát biểu tại Hội nghị bồi dưỡng dành cho người lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội ngày 12/2, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh mỗi ứng viên bước vào cuộc vận động bầu cử với tinh thần thượng tôn pháp luật, chinh phục niềm tin của cử tri bằng tài năng, tâm huyết, trách nhiệm và phẩm chất đạo đức.

Theo bà, hành trình từ người ứng cử đến khi trúng cử trở thành đại biểu là thử thách lớn. Ứng viên phải thực hiện vận động bầu cử đúng quy định pháp luật, bảo đảm dân chủ, công khai, bình đẳng.

Bà cho rằng đại biểu Quốc hội cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, chuyên môn và kỹ năng nghị trường tốt; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết. Đại biểu phải giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào nghị trường.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Phong

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị trọng đại, chất lượng hoạt động của nhiệm kỳ mới phụ thuộc trước hết vào chất lượng đội ngũ đại biểu, do đó việc chuẩn bị kỹ cho ứng viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo cơ cấu dự kiến, Quốc hội khóa 16 có 500 đại biểu, gồm 217 đại biểu ở các cơ quan Trung ương và 283 đại biểu ở địa phương. Đại biểu chuyên trách ở Trung ương dự kiến chiếm 43,4%, tăng so với mức 22,25% của nhiệm kỳ khóa 15.

Tỷ lệ đại biểu là người dân tộc thiểu số bảo đảm ít nhất 18%, đồng thời ít nhất 35% tổng số người trong danh sách ứng cử là phụ nữ. Trong số 500 đại biểu, dự kiến có khoảng 80-90 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Ban Bí thư.

Các ứng viên đại biểu Quốc hội tham gia Hội nghị. Ảnh: Hoàng Phong

Theo Luật Tổ chức Quốc hội, đại biểu được bầu phải có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp; có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật. Đại biểu phải có trình độ học vấn, chuyên môn, năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín, gắn bó mật thiết với nhân dân và được nhân dân tín nhiệm.

Sau sắp xếp địa giới hành chính, Hà Nội và TP HCM tiếp tục là hai địa phương có số đại biểu Quốc hội nhiều nhất, lần lượt 32 và 38 người. Các thành phố trực thuộc Trung ương khác gồm Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế có số đại biểu lần lượt 19, 14, 18 và 9. An Giang có 21 đại biểu, Ninh Bình 19; Đồng Nai, Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng 18. Các tỉnh Cao Bằng, Lai Châu, Lạng Sơn và Điện Biên có 7 đại biểu.

Sơn Hà