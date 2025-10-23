Ứng dụng FPT MediCare tích hợp tính năng hỗ trợ, liên hệ trực tiếp

Ứng dụng FPT MediCare - nền tảng theo dõi đường huyết liên tục do Tập đoàn FPT phát triển tích hợp tính năng Hỗ trợ và Liên hệ trực tiếp, từ cuối năm nay.

Ứng dụng FPT MediCare, thuộc bộ sản phẩm máy đo đường huyết liên tục 3P (CGM 3P - gồm một cảm biến, một bộ truyền dữ liệu và ứng dụng FPT MediCare), giúp theo dõi chỉ số glucose theo thời gian thực (real-time), cho phép người bệnh giám sát đường huyết 24/7 mà không cần trích máu đầu ngón tay. Việc tích hợp tính năng Hỗ trợ và Liên hệ trực tiếp ngay trên nền tảng đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình nâng cao trải nghiệm người dùng.

Bà Thảo (60 tuổi, sống tại phường Xóm Chiếu, TPHCM) biết đến máy đo đường huyết liên tục 3P qua lời giới thiệu của một người bạn. Sau khi mua và sử dụng, bà nhận thấy sản phẩm mang lại nhiều tiện ích nhưng đôi khi bà vẫn có những thắc mắc cần được giải đáp. Trước đây, mỗi khi cần hỗ trợ, bà phải quay lại nhà thuốc nơi mua thiết bị hoặc nhờ con gái tìm số điện thoại của công ty để liên hệ. "Tôi rất hài lòng với sản phẩm và ứng dụng FPT MediCare, nhưng trong 14 ngày sử dụng, đôi khi vẫn có những vấn đề cần được hướng dẫn thêm. Nếu có thể nhận được hỗ trợ trực tiếp ngay trên ứng dụng thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều", bà Thảo chia sẻ.

Màn hình hiển thị hai tính năng hỗ trợ và liên hệ trực tiếp trên ứng dụng FPT MediCare. Ảnh: FPT

Trước nhu cầu của khách hàng, FPT tiếp tục nâng cấp và tích hợp tính năng Hỗ trợ và Liên hệ trực tiếp ngay trên ứng dụng FPT MediCare, giúp người dùng dễ dàng kết nối với đội ngũ hỗ trợ bất cứ khi nào cần thiết. Tính năng mới cho phép người dùng liên hệ trực tiếp đến tổng đài của FPT ngay trong ứng dụng mà không cần thoát ra hay tìm kiếm thông tin liên hệ phức tạp.

Ứng dụng thiết kế hai phương thức kết nối linh hoạt. Thứ nhất, người dùng có thể nhắn tin trực tiếp với đội ngũ chăm sóc khách hàng thông qua fanpage FPT MediCare - Chăm Sóc Khách Hàng được tích hợp ngay trong ứng dụng. FPT hướng đến mục tiêu mọi thắc mắc liên quan đến thiết bị, cách sử dụng hay thông tin sản phẩm đều được phản hồi nhanh chóng và chi tiết.

Màn hình khi khách hàng nhắn tin qua Fanpage "FPT MediCare - Chăm Sóc Khách Hàng" từ ứng dụng FPT MediCare. Ảnh: FPT

Thứ hai, người dùng có thể gọi điện trực tiếp ngay từ ứng dụng. Hệ thống cho phép lựa chọn gọi qua Internet hoặc SIM, đảm bảo kết nối ổn định trong mọi điều kiện. Mỗi cuộc gọi đều hiển thị tên "FPT MediCare" trên màn hình điện thoại, giúp người dùng nhận diện và tránh các cuộc gọi giả mạo.

Chị Nga (45 tuổi, sống tại phường Xuân Hòa, TP HCM) trước đây thường nhắn tin qua fanpage "FPT MediCare - Chăm Sóc Khách Hàng". Dù hài lòng với sự phản hồi từ đội ngũ hỗ trợ, chị vẫn muốn được trao đổi trực tiếp để giải quyết vấn đề nhanh hơn và yên tâm hơn. "Tôi thật sự rất mong chờ tính năng Hỗ trợ và Liên hệ trực tiếp được ra mắt. Tôi nghĩ sẽ tiện lợi và giúp người dùng như tôi cảm thấy được đồng hành nhiều hơn trong quá trình sử dụng", chị Nga nói.

Màn hình khi khách hàng gọi điện qua ứng dụng FPT MediCare. Ảnh: FPT

Không chỉ hỗ trợ nhanh, hệ thống còn đảm bảo tính minh bạch và bảo mật trong từng cuộc trao đổi. Tất cả lịch sử liên hệ đều được lưu trữ, giúp người dùng dễ dàng tra cứu khi cần, đồng thời giúp đội ngũ kỹ thuật cải thiện chất lượng phục vụ liên tục.

Với các tính năng mới, các vấn đề kỹ thuật đều được ghi nhận và phản hồi nhanh chóng. Ứng dụng đồng hành cùng người dùng suốt hành trình sử dụng sản phẩm, mang đến sự an tâm và hỗ trợ liên tục cho mỗi khách hàng. Theo đại diện FPT, tính năng Hỗ trợ và Liên hệ trực tiếp ngay trên ứng dụng không chỉ là một công cụ, mà còn là cầu nối giữa người dùng và đội ngũ chăm sóc khách hàng của FPT. "Tính năng Hỗ trợ và Liên hệ trực tiếp thể hiện nỗ lực không ngừng của FPT trong việc mang đến sự tiện lợi và an tâm tối đa cho người dùng, khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm mà Tập đoàn luôn theo đuổi" đại diện FPT chia sẻ.

Người dùng có thể tải ứng dụng FPT MediCare và đăng nhập để trải nghiệm tính năng Hỗ trợ và Liên hệ trực tiếp ngay trên ứng dụng - nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi, ngay sau khi ra mắt.

Diệp Chi