Ứng dụng FPT MediCare ra mắt tính năng ưu đãi

Người dùng bộ theo dõi đường huyết liên tục 3P có thể nhận và sử dụng mã ưu đãi để được giảm giá khi mua sản phẩm trực tiếp trên ứng dụng FPT MediCare, từ cuối tháng 10.

Bộ theo dõi đường huyết liên tục 3P (CGM 3P) là một sản phẩm do FPT phát triển, gồm một cảm biến, một bộ truyền dữ liệu và ứng dụng quản lý đường huyết liên tục FPT Medicare. Sản phẩm cho phép người dùng kiểm soát chỉ số đường huyết 24/7 dễ dàng, an toàn và chính xác. Nhờ công nghệ cảm biến, người dùng không cần lấy máu thủ công, vẫn có thể theo dõi biến động đường huyết theo thời gian thực qua ứng dụng FPT MediCare.

Bộ theo dõi đường huyết liên tục 3P đồng hành bệnh nhân đái tháo đường. Ảnh: FPT

Với những bệnh nhân đái tháo đường, kiểm soát đường huyết là công việc hàng ngày. Vì thế, họ luôn mong muốn mua được những thiết bị kiểm soát đường huyết - như cảm biến 3P - với giá ưu đãi nhằm giảm gánh nặng tài chính. Gắn bó với máy đo đường huyết liên tục 3P hơn nửa năm, chị Lan Anh (45 tuổi, Hà Nội) chia sẻ từng bỏ lỡ vài chương trình giảm giá vì không kịp cập nhật. Theo chị, nếu trên ứng dụng tích hợp sẵn tính năng giúp hiển thị toàn bộ ưu đãi trực tiếp thì "thuận tiện và chủ động hơn cho người dùng rất nhiều".

Từ nhu cầu thực tế của khách hàng, FPT ra mắt mục Ưu đãi ngay trên ứng dụng FPT MediCare, cho phép người dùng nhận thông tin ưu đãi và sử dụng mã giảm giá trực tiếp ngay trong ứng dụng.

Người dùng tìm hiểu các chương trình ưu đãi trên ứng dụng FPT MediCare. Ảnh: FPT

Cụ thể, người dùng sẽ nhận được thông báo mã khuyến mãi và danh sách các ưu đãi hiện có ngay trong mục Ưu đãi. Khi người dùng chọn mã mình muốn sử dụng, hệ thống sẽ gửi thông báo đến đội ngũ nhân viên để liên hệ và hỗ trợ khách hàng hoàn tất quy trình nhận mã. Các chương trình được cập nhật linh hoạt theo từng thời điểm, bao gồm ưu đãi trong các dịp đặc biệt như sinh nhật khách hàng, các dịp lễ tết trong năm hay sự kiện sức khỏe do FPT tổ chức, cùng các chương trình tri ân dành cho người dùng gắn bó lâu dài.

Theo FPT, tính năng này bên cạnh giúp khách hàng tiếp cận ưu đãi nhanh hơn, minh bạch hơn, còn giúp đơn vị đưa các chương trình khuyến mãi phù hợp đến đúng người, đúng nhu cầu theo từng thời điểm.

Đại diện FPT cho biết, mục Ưu đãi được phát triển với mong muốn mang đến trải nghiệm chăm sóc cá nhân hóa hơn cho người dùng, đồng thời tạo điều kiện để người bệnh dễ dàng tiếp cận các chương trình hỗ trợ chi phí, khuyến khích duy trì theo dõi đường huyết thường xuyên. Song song với các chương trình ưu đãi định kỳ, FPT triển khai cơ chế chăm sóc linh hoạt, hướng tới việc bảo đảm quyền lợi cá nhân cho từng khách hàng. Trong quá trình sử dụng, nếu thiết bị gặp hiện tượng trục trặc thoáng qua trước khi ổn định trở lại, FPT sẽ chủ động nhận diện và kích hoạt ưu đãi hỗ trợ tương ứng. Sự chủ động này là một cách đơn vị hiện thực hóa cam kết "mang đến cho khách hàng trải nghiệm liền mạch, tận tâm và đáng tin cậy - nơi công nghệ được vận hành cùng tinh thần chăm sóc con người".

"Tính năng Ưu đãi ra đời với mục tiêu mang đến cho người dùng trải nghiệm cá nhân hóa đồng thời giúp họ dễ dàng nhận các khuyến mãi phù hợp vào đúng thời điểm mà không cần tìm kiếm thủ công", đại diện FPT nhấn mạnh.

FPT không ngừng cải tiến sản phẩm, mang đến trải nghiệm thuận tiện cho người dùng. Ảnh: FPT

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng, FPT liên tục mở rộng hệ sinh thái tính năng thông minh trên ứng dụng FPT MediCare, từ theo dõi đường huyết, mua hàng chính hãng, khảo sát người dùng và nay là Ưu đãi, nhằm chăm sóc người dùng toàn diện hơn.

FPT đặt mục tiêu phát triển FPT MediCare trở thành nền tảng chăm sóc sức khỏe số toàn diện, nơi người bệnh vừa có thể theo dõi chỉ số sức khỏe, vừa được cập nhật thông tin, ưu đãi và hỗ trợ từ chuyên gia y tế kịp thời.

Diệp Chi