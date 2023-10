Ứng dụng AI trong phát hiện biển số ôtô giả

Đội thi kỳ vọng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ đặt dấu "chấm hết" cho thực trạng biển số ôtô giả đang lưu hành trên các tuyến đường giao thông công cộng.

Ngoài việc hỗ trợ phát hiện biển số ôtô giả đang lưu hành, dự án còn có tiềm năng mở rộng quản lý con người thông qua việc phát hiện các địa điểm di chuyển của các phương tiện.

Ứng dụng AI trong việc phát hiện biển số ôtô giả đang lưu hành trên các tuyến đường giao thông công cộng. Ảnh: Tổ công nghệ cao và giải pháp cộng đồng Công an tỉnh Sơn La

Một số chức năng cụ thể:

- Khả năng phát hiện biển số giả mạo: Thông qua sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, dự án có khả năng phân tích và so sánh dữ liệu lớn của biển số ôtô trên các tuyến đường với dữ liệu hợp pháp trong cơ sở dữ liệu của Bộ Công an. Nó có khả năng phát hiện biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc các dấu hiệu di chuyển bất thường của phương tiện theo thời gian thực và có thể cảnh báo ngay cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc hệ thống quản lý giao thông, các trạm BOT, cũng như các chốt giao thông đang tuần tra và kiểm soát.

- Tích hợp với hệ thống an ninh và giám sát: Công trình có thể tạo một mạng lưới toàn diện giúp theo dõi và đảm bảo an toàn trên các tuyến đường và trong các khu vực quan trọng.

- Ghi lại thông tin điểm dừng, lộ trình và cung cấp dữ liệu chứng cứ: Hệ thống AI có thể ghi lại các sự kiện liên quan đến vi phạm biển số giả và cung cấp dữ liệu chứng cứ, bao gồm hình ảnh và video, để hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc xử lý các vụ vi phạm pháp luật về giao thông hoặc các hành vi VPPL khác.

- Quản lý thông tin và danh sách đen: Hệ thống có thể quản lý danh sách đen của các cá nhân hoặc phương tiện hết thời gian lưu hành, bị tước giấy phép lái xe, như những người không đủ năng lực, hành vi điều khiển ôtô.