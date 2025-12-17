Ukraine tuyên bố giành lại 90% thành trì Kupyansk

Ukraine tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn diện tích Kupyansk, trong khi Nga nói nỗ lực phản kích của Kiev đã thất bại.

"Nhờ các chiến dịch chủ động tìm và diệt, chúng tôi đã đẩy lùi được đối phương khỏi Kupyansk và giành lại gần 90% diện tích thành phố", Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hôm nay nói trong cuộc họp trực tuyến với Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine.

Phát biểu được tướng Syrsky đưa ra một ngày sau khi quân đội Nga cho hay đã kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Kupyansk. Đây là lần thứ hai Nga tuyên bố "giải phóng" thành phố thuộc tỉnh Kharkov này, sau thông tin tương tự hồi tháng 11.

Quân đội Ukraine hồi đầu tháng 12 đã tiến hành phản kích và cho biết đã bao vây khoảng 200 binh sĩ Nga tại Kupyansk. Bộ chỉ huy Quân đoàn Khartiia thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine cũng khẳng định đã phản công thành công gần Kupyansk.

Theo quân đội Ukraine, các hoạt động chiến đấu vẫn tiếp diễn ở thành phố và các đơn vị Nga bị bao vây đang "kháng cự rất quyết liệt".

Binh sĩ Ukraine đứng gác trên một con đường gần thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov ngày 12/12. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov lập tức lên tiếng bác bỏ thông tin do tướng Syrsky đưa ra, khẳng định lực lượng Ukraine đang cố gắng phản công nhưng không thể giành lại quyền kiểm soát Kupyansk.

Kupyansk rộng hơn 33 km2, nằm bên bờ sông Oskol và cách thủ phủ Kharkov thuộc tỉnh cùng tên khoảng 85 km. Tướng Sergey Kuzovlev, tư lệnh cánh quân Tây thuộc quân đội Nga, mô tả đây là "mắt xích quan trọng" trong hệ thống phòng thủ của Ukraine ở tỉnh Kharkov. Kiểm soát được Kupyansk có thể giúp Nga tiến sâu hơn về phía tây và hỗ trợ lực lượng ở vùng Donbass.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước đăng video thăm Kupyansk, dường như nhằm bác bỏ tuyên bố kiểm soát thành phố mà Nga đưa ra từ tháng 11.

Vị trí thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov. Đồ họa: RYV

Ukraine gần đây chịu sức ép lớn từ Mỹ để chấp nhận thỏa thuận hòa bình với Nga. Washington đã đề nghị cung cấp đảm bảo an ninh kiểu NATO cho Kiev, nhưng vẫn chưa đạt thỏa thuận về vấn đề nhượng lãnh thổ. Nga trong khi đó loại trừ khả năng rút khỏi các lãnh thổ đang kiểm soát, đồng thời muốn Ukraine từ bỏ phần còn lại của vùng Donbass mà Kiev đang nắm giữ.

Quân đội Nga tuyên bố đã kiểm soát hơn 19% lãnh thổ Ukraine. Ông Belousov hôm nay cho hay lực lượng Nga trong năm nay kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine nhiều hơn 30% so với năm 2024.

Thanh Tâm (Theo RBC Ukraine, Reuters)