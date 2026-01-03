Ukraine thay Bộ trưởng Quốc phòng sau chưa đầy nửa năm

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề cử Phó thủ tướng 34 tuổi làm tân Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế vị trí của ông Shmyhal sau gần 6 tháng.

"Tôi quyết định thay đổi cấu trúc của Bộ Quốc phòng Ukraine và đã đề nghị ông Mikhailo Fedorov cho vị trí tân Bộ trưởng Quốc phòng", Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 2/1 thông báo trên mạng xã hội.

Người tiền nhiệm của ông Fedorov là Denys Shmyhal, được ông Zelensky bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 7/2025, chưa đầy nửa năm trước.

Tổng thống Ukraine không nêu lý do cụ thể cho quyết định thay đổi, chỉ cho biết ông Shmyhal sẽ được giao một lĩnh vực khác trong chính phủ, không kém phần quan trọng đối với sự ổn định của đất nước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại The Hague, Hà Lan vào tháng 12/2025. Ảnh: AFP

Ông Fedorov, 34 tuổi, hiện giữ vị trí Phó thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số trong chính phủ Ukraine. Theo Tổng thống Zelensky, ông Fedorov "tham gia sâu vào các vấn đề liên quan đến drone" và đã chứng tỏ hiệu quả cao trong số hóa dịch vụ, quy trình của nhà nước.

Theo hiến pháp Ukraine, việc bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng phải được quốc hội phê chuẩn theo đề xuất của tổng thống.

Fedorov từng làm doanh nhân ở thành phố Zaporizhzhia, là một trong số rất ít quan chức gắn bó với đội ngũ của Tổng thống Zelensky từ khi ông bắt đầu sự nghiệp chính trị năm 2019 và là bộ trưởng hiếm hoi vượt qua mọi đợt cải tổ chính phủ trong giai đoạn chiến sự.

Dưới sự lãnh đạo của ông Fedorov, Bộ Chuyển đổi số Ukraine đã đi đầu trong nhiều dự án, trong đó có sản xuất drone và cải cách giáo dục. Ông đóng vai trò then chốt trong khởi động dự án Brave1, kết nối Bộ Chuyển đổi số với Bộ Quốc phòng nhằm thúc đẩy công nghệ quân sự.

Vào mùa thu năm 2024, Fedorov là bộ trưởng duy nhất trong chính phủ Ukraine có mức tín nhiệm cao hơn mức không tín nhiệm trong công chúng, với 31% người dân bày tỏ tin tưởng, theo khảo sát của Trung tâm Razumkov.

Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal (trái) và Bộ trưởng Chuyển đổi số Mikhailo Fedorov trong cuộc họp tháng 7/2025. Ảnh: Kyiv Independent

Cùng với việc điều chỉnh nhân sự tại Bộ Quốc phòng, Tổng thống Zelensky cũng tiến hành thay đổi ở Văn phòng Tổng thống. Ông bổ nhiệm lãnh đạo tình báo quân đội Kyrylo Budanov làm Chánh văn phòng thay cho Andriy Yermak. Ông Oleh Ivashchenko được chỉ định đảm nhiệm vị trí người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội.

Cựu chánh văn phòng Yermak, 54 tuổi, là bạn thân của Tổng thống Volodymyr Zelensky trước khi lãnh đạo Ukraine bắt đầu sự nghiệp chính trị. Ông từ chức hồi tháng 11/2025 sau khi Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) khám xét nhà, liên quan đến bê bối tham nhũng tại tập đoàn sản xuất điện hạt nhân Energoatom.

Theo Tổng thống Zelensky, việc tái cơ cấu này nhằm thúc đẩy những thay đổi trong lĩnh vực quốc phòng, với sự phối hợp giữa quân đội, bộ chỉ huy, các nhà sản xuất vũ khí trong nước và các đối tác của Ukraine.

