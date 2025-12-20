Ukraine nói Mỹ đề xuất hình thức hòa đàm mới

Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất hình thức mới cho hòa đàm Nga - Ukraine, có khả năng phái viên châu Âu cũng góp mặt.

"Theo tôi hiểu, hình thức họ đề xuất sẽ gồm Ukraine, Mỹ, Nga và nhiều khả năng là cả châu Âu tham gia, vì các đại diện của châu lục này cũng đang có mặt ở đó", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm nay, nhắc đến vòng hòa đàm đang diễn ra ở bang Florida.

Tổng thống Zelensky không nêu cụ thể đề xuất từ phía Mỹ là gì, thêm rằng Ukraine sẽ quyết định khi biết rõ các cuộc thảo luận giữa Washington và Kiev ngày 19/12 có mang lại kết quả tích cực hay không. Ông sẽ trao đổi thêm với trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại The Hague, Hà Lan ngày 16/12. Ảnh: AFP

Ông Umerov trước đó cho biết phái đoàn Ukraine đã gặp các đại diện Mỹ và châu Âu tại thành phố Miami, Florida, "nhất trí về những bước đi tiếp theo và tiếp tục phối hợp trong thời gian tới". Ông đã thông báo kết quả cho Tổng thống Zelensky.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, gặp ông Umerov "cùng các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp và Đức" vào sáng 19/12. Các đại diện Mỹ - Nga dự kiến gặp riêng trong ngày 20/12.

Kirill Dmitriev, cố vấn thân cận của Tổng thống Nga, hôm nay thông báo trên X rằng ông "đang trên đường đến Miami". Ông cáo buộc "những kẻ hiếu chiến" đang tìm cách làm suy yếu kế hoạch hòa bình mà Mỹ dành cho Ukraine.

Giám đốc RDIF Kirill Dmitriev trước cuộc gặp Mỹ - Nga tại Riyadh, Arab Saudi ngày 18/2. Ảnh: Reuters

Chính quyền Tổng thống Trump hồi tháng 11 xây dựng kế hoạch hòa bình 28 điểm để chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine, sau đó tiến hành chiến dịch ngoại giao con thoi để thuyết phục hai bên chấp nhận.

Ukraine cùng châu Âu đã nhanh chóng phản đối kế hoạch, do nó có nhiều đề xuất có lợi cho Nga, như yêu cầu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO.

Ukraine đã nhanh chóng tìm cách đàm phán với Mỹ để thương thảo lại một số điều khoản, đề xuất một kế hoạch 20 điểm, trong khi Nga quyết không nhượng bộ các yêu cầu của mình. Những khác biệt này khiến nỗ lực trung gian của Mỹ đến nay chưa tạo ra kết quả đột phá.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)