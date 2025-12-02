Ukraine nêu thách thức lớn nhất trong đàm phán hòa bình

Ông Zelensky cho biết "bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ" là thách thức lớn nhất trong các cuộc đàm phán về kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 1/12, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ưu tiên của Ukraine vẫn là đảm bảo an ninh, chủ quyền và ngăn cản những nhượng bộ có thể dẫn đến công nhận những vùng mà Nga đang kiểm soát.

"Thách thức lớn nhất của chúng tôi là vấn đề lãnh thổ", ông nói, đồng thời kêu gọi các đối tác tránh xa những kết quả trao quá nhiều lợi ích cho Moskva.

Tổng thống Zelensky (trái) và Tổng thống Macron trước cuộc họp báo chung tại Điện Elysee ở Paris hôm 1/12. Ảnh: AFP

Bình luận được đưa ra khi các quan chức từ Pháp, Đức, Italy, Ba Lan và Anh thảo luận tại Paris, điện đàm với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nhằm tăng cường nỗ lực ngoại giao để chấm dứt chiến sự Ukraine.

Ông Zelensky cho hay cuộc thảo luận cũng xem xét nội dung những cuộc đàm phán diễn ra trước đó giữa quan chức Ukraine và Mỹ tại bang Florida, thêm rằng nhiều sự kiện khác đang được chuẩn bị trên khắp châu Âu.

Tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Macron tuyên bố Ukraine phải là "bên tự quyết định ranh giới lãnh thổ của mình", cho biết Mỹ cùng đồng minh châu Âu đang lên kế hoạch tổ chức những cuộc đối thoại tiếp theo về những đảm bảo an ninh tiềm năng đối với Ukraine nếu thỏa thuận chấm dứt chiến sự được đưa ra.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nhấn mạnh châu Âu và Mỹ cần đoàn kết trên con đường hướng tới hòa bình cho Ukraine. Bà ca ngợi "cách tiếp cận mang tính xây dựng nhất quán của ông Zelensky" và bày tỏ hy vọng Nga sẽ "đưa ra đóng góp cụ thể của riêng mình" cho các cuộc đàm phán trong tương lai.

Vấn đề lãnh thổ là điểm nhạy cảm nhất trong các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine.

Đặc phái viên Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 2/12.

Tổng thống Zelensky hy vọng sẽ có cơ hội nói chuyện với Tổng thống Trump trong tương lai gần. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào yêu cầu họ nhượng bộ lãnh thổ.

Rustem Umerov, cố vấn của Tổng thống Zelensky, cho hay những đảm bảo về an ninh vẫn là một phần nhạy cảm trong các cuộc thảo luận bởi Kiev "đang tìm kiếm an ninh cho cả châu Âu và Ukraine". Ông thêm rằng đàm phán sẽ "vô cùng khó khăn" nếu Nga thực sự tham gia, cho rằng Moskva vẫn tin tưởng

"tiếp tục chiến sự sẽ ít tốn kém hơn là chấm dứt nó".

Washington tuần trước đưa ra kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, đang tìm cách thuyết phục Moskva và Kiev chấp thuận. Đề xuất ban đầu gồm 28 điểm, trong đó yêu cầu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO.

Dự thảo này vấp phải chỉ phản đối từ Ukraine và các quốc gia châu Âu. Một số điều khoản được loại bỏ trong dự thảo cập nhật, song nội dung chưa được công bố.

Vũ Hoàng (Theo Al Jazeera, Reuters, AFP)