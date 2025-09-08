Ukraine muốn Mỹ 'phản ứng mạnh' sau trận không kích của Nga

Tổng thống Zelensky bày tỏ trông cậy vào phản ứng mạnh mẽ của Mỹ sau khi Nga tiến hành đợt tập kích lớn chưa từng có nhằm vào Ukraine.

"Điều quan trọng là các đối tác của Ukraine phải có phản ứng rộng rãi đối với cuộc tấn công hôm nay. Chúng tôi trông cậy vào phản ứng mạnh mẽ từ Mỹ, đó là điều cần thiết", Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu hôm 7/9, đề cập tới đợt tập kích lớn chưa từng thấy của Nga nhằm vào Ukraine cùng ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó nói "đúng, tôi đã sẵn sàng" khi được các phóng viên hỏi về khả năng ông áp đặt thêm lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, song không cung cấp thêm chi tiết. Ông Trump sau đó cho biết sẽ sớm nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời tiết lộ "một số lãnh đạo châu Âu sẽ tới thăm Mỹ vào ngày 8 hoặc 9/9" để thảo luận về cách giải quyết xung đột Ukraine.

Lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ không hài lòng về tình trạng chiến sự khi các phóng viên hỏi về trận không kích của Nga. Tuy nhiên, ông một lần nữa bày tỏ tin tưởng sẽ sớm giải quyết được xung đột này.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại họp báo ở thành phố Uzhgorod, Ukraine ngày 5/9. Ảnh: AFP

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 810 UAV tự sát và phi cơ mồi bẫy, 9 tên lửa hành trình Iskander-K và 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M trong đòn tập kích sáng 7/9. "Các đơn vị phòng không đã bắn hạ, gây nhiễu 747 UAV và 4 tên lửa Iskander-K. 9 tên lửa và 54 UAV đánh trúng 33 địa điểm, mảnh vỡ cũng rơi xuống 8 khu vực", thông báo có đoạn.

Giới chức Ukraine cáo buộc Nga tấn công tòa nhà chính phủ tại quận Pechersky, trung tâm thủ đô Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó phủ nhận thông tin, khẳng định không nhắm tới mục tiêu nào trong nội thành Kiev, mà chỉ tập kích cơ sở lắp ráp và triển khai UAV tầm xa, nhà máy công nghiệp Kiev-67 ở ngoại ô phía tây và căn cứ hậu cần STS-Group ở phía nam Kiev, cũng như các sân bay quân sự ở miền trung, miền nam và miền đông Ukraine.

Tổng thống Trump đã một số lần bày tỏ thất vọng với Nga kể từ sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin tại Alaska tháng trước. Tuy nhiên, ông vẫn chưa áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn hơn nhằm vào Moskva.

Tổng thống Putin ngày 3/9 cho biết nỗ lực của Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine là "ánh sáng cuối đường hầm", song kết quả còn tùy thuộc vào diễn biến tình hình thực tế. "Nếu không đạt được giải pháp, chúng tôi sẽ phải hoàn thành các nhiệm vụ đề ra bằng sức mạnh quân sự", ông cảnh báo.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)